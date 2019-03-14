Zencefilli Çayınızı Kenara Bırakın! Gribin İlacı: Cinsel İlişki

1 Soğuk havalar kış gribini tetikliyor. Uzmanlar güçlü bağışıklık sistemi için düzenli bir cinsel hayat öneriyor.

2 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi ve Cinsel Terapist Kenan Eren, "Cinsel birliktelik basite indirgenerek yaşanıyor. Çiftler, örf, adet, gelenek ve göreneklerden aldıkları bilgilere yenik düşerlerse cinsel işlev bozuklukları ortaya çıkar, istek azlığı olur" diye konuştu. İlişki ruh üzerinden giderse o ten hep çekici gelir. Biz tenden başlatıyoruz, tenden ruha ulaşmak zordur. Sağlıklı cinsellikten kastım, yaşanan ilişkinin, kişilerin kendi fantezilerini, düşüncelerin uygulayabildikleri bir mecra olması gerekiyor. Çünkü cinsellik, kişiden kişiye, kültürden kültüre değişir" ifadelerini kullandı.

3 Gribi engeller, kalp-damar hastalıklarına iyi gelir Cinsel birliktelik sırasında mutluluk salgılayan pek çok hormonun harekete geçtiğini söyleyen Dr. Eren, "Bizi huzurlu,güvende hissettiren, zevkin doruğuna taşıyan pek çok mutluluk hormonu ilişki sırasında salgılanır. Cinsel birliktelik gribi engeller evet koruyucu etkisi vardır. Çünkü immunoglobulin (antikor) devreye girer ve virüslere, olası enfeksiyon etkenlerine karşı bizi korur. Ayrıca kalp, damar hastalıklarına iyi gelir, kalp krizi riskini de düşürür" dedi.



4 Vücut direnç kazanıyor, virüsün yayılması engelleniyor Vücudun direnç kazanmasıyla öncelikle grip virüsünün yayılması önleniyor. Onu izleyen iki hafta içinde, akyuvarların güçlenmesiyle enfeksiyona karşı vücut korunmaya alınıyor. Yaygın olarak bilinenin aksine, kış gribini başlatan en büyük etken ıslak saçla dışarı çıkmak değil, hastalarla yakın temas...Nebraska Üniversitesi araştırmacıları da, haftada iki defa cinsel ilişkiye girmenin de bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ileri sürüyor.

5 Toplumda kadının üzerindeki algının değişmediği takdirde cinselliğin can sıkıcı bir jimnastikten öteye geçmeyeceğini vurgulayan Dr. Eren, "Kadın en çok toplumsal cinsiyet rolleri altında eziliyor. Üzerinde, 'ağır başlı olmalı, kahkaha atmamalı, gülmemeli' gibi bir algı var.