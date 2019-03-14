Son Dakika Haberleri: Zencefilli Çayınızı Kenara Bırakın! Gribin İlacı: Cinsel İlişki

Zencefilli Çayınızı Kenara Bırakın! Gribin İlacı: Cinsel İlişki

1 saat önce

Bol limonlu, zencefilli çaylarınızı kenara bırakın, gribin ilacı cinsel ilişkiymiş! Cinsel Terapist Kenan Eren, cinsel ilişkinin, gribi önlediğini söyledi.

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Soğuk havalar kış gribini tetikliyor. Uzmanlar güçlü bağışıklık sistemi için düzenli bir cinsel hayat öneriyor.
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi ve Cinsel Terapist Kenan Eren, "Cinsel birliktelik basite indirgenerek yaşanıyor. Çiftler, örf, adet, gelenek ve göreneklerden aldıkları bilgilere yenik düşerlerse cinsel işlev bozuklukları ortaya çıkar, istek azlığı olur" diye konuştu. İlişki ruh üzerinden giderse o ten hep çekici gelir. Biz tenden başlatıyoruz, tenden ruha ulaşmak zordur. Sağlıklı cinsellikten kastım, yaşanan ilişkinin, kişilerin kendi fantezilerini, düşüncelerin uygulayabildikleri bir mecra olması gerekiyor. Çünkü cinsellik, kişiden kişiye, kültürden kültüre değişir" ifadelerini kullandı.
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Gribi engeller, kalp-damar hastalıklarına iyi gelir
Gribi engeller, kalp-damar hastalıklarına iyi gelir
Cinsel birliktelik sırasında mutluluk salgılayan pek çok hormonun harekete geçtiğini söyleyen Dr. Eren, "Bizi huzurlu,güvende hissettiren, zevkin doruğuna taşıyan pek çok mutluluk hormonu ilişki sırasında salgılanır. Cinsel birliktelik gribi engeller evet koruyucu etkisi vardır. Çünkü immunoglobulin (antikor) devreye girer ve virüslere, olası enfeksiyon etkenlerine karşı bizi korur. Ayrıca kalp, damar hastalıklarına iyi gelir, kalp krizi riskini de düşürür" dedi.
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Vücut direnç kazanıyor, virüsün yayılması engelleniyor
Vücut direnç kazanıyor, virüsün yayılması engelleniyor
Vücudun direnç kazanmasıyla öncelikle grip virüsünün yayılması önleniyor. Onu izleyen iki hafta içinde, akyuvarların güçlenmesiyle enfeksiyona karşı vücut korunmaya alınıyor. Yaygın olarak bilinenin aksine, kış gribini başlatan en büyük etken ıslak saçla dışarı çıkmak değil, hastalarla yakın temas...Nebraska Üniversitesi araştırmacıları da, haftada iki defa cinsel ilişkiye girmenin de bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ileri sürüyor.
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Toplumda kadının üzerindeki algının değişmediği takdirde cinselliğin can sıkıcı bir jimnastikten öteye geçmeyeceğini vurgulayan Dr. Eren, "Kadın en çok toplumsal cinsiyet rolleri altında eziliyor. Üzerinde, 'ağır başlı olmalı, kahkaha atmamalı, gülmemeli' gibi bir algı var.
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Öyle durumlarda 'hafif kadın' oluyor, algı böyle. Bu algı değiştirilmezse cinsel birliktelik sırasında kadın nasıl eşit katılım sağlayan partner haline gelsin ki? Türkiye'deki cinsel birliktelik, yanlış inanışlar, algılar ve mesajlar aşılamazsa can sıkıcı bir jimnastikten öteye geçemez. Sadece cinsel organların bir araya geldiği eylem olur" diye konuştu. Çocuklara verilmesi gereken cinsellik eğitimlerine de dikkat çeken Dr. Eren, "Cinsellik eğitiminin kreşlerde başlaması gerekiyor. Çünkü cinsellik doğduğumuz andan itibaren bizimle birliktedir. Eğitimin içeriği insanların kendisi tanıması yönündedir. Aslında kulağımız nasıl işitir, gözümüz nasıl görür? gibi bir mantıktır" ifadelerini kullandı.

»      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:22 

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YORUMLAR (2)
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