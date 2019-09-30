Son Dakika Haberleri: Zincirlenip tacize uğradılar! İşkence evinden kurtarılan gençlerden kan donduran itiraflar
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Zincirlenip tacize uğradılar! İşkence evinden kurtarılan gençlerden kan donduran itiraflar

1 saat önce

Nijerya'da ıslahevi adı altında bir binada yaklaşık 500 çocuğa 3 ay boyunca işkence edildi. Kurtarılan gençlerin itirafları kan dondurdu.

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Zincirlendiler, taciz ve kötü muameleye maruz kaldılar
Zincirlendiler, taciz ve kötü muameleye maruz kaldılar
Nijerya'da işkence gören yaklaşık 500 kişinin polis baskınıyla kurtarıldığı binadan çıkanlar, yaşadıklarını "cehennem azabına" benzetti. Çocukların "işkence evi"nde yaklaşık 3 ay boyunca zincirlendiği, taciz ve kötü muameleye maruz kaldığı belirtildi. Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Yakubu Sabo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yapılan operasyon sonucundayaklaşık 500 çocuğun işkenceden kurtarıldığını belirtti.
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3 ay boyunca zincirlendiler
3 ay boyunca zincirlendiler
Kurtarılan çocukların 10 ile 18 yaşları arasında olduğunu ifade eden Sabo, çocukların "işkence evi"nde yaklaşık 3 ay boyunca zincirlendiğini, taciz ve kötü muamele gördüğünü kaydetti.
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Ebeveynleri yollamış!
Ebeveynleri yollamış!
Sabo, mağdurların uyuşturucu bağımlığı gibi sorunları nedeniyle ebeveynleri tarafından o eve gönderildiklerine işaret ederek, olayla ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Reuters'a konuşan Kaduna Polis Sözcüsü Yakubu Sabo, ortaya çıkardıkları "insanlık dışı muamele" nedeniyle burayı İslami bir okul olarak değerlendirmenin mümkün olamayacağını söyledi. Bu kurum ailelerden para alsa da ne bir okul ne de bir ıslahevi olarak kayıt yaptırmış. Bazıları bu kurumda çalışan görevliler olan yedi kişi gözaltına alındı. Hükümet, ülkede Kuran eğitimi verdiğini belirten diğer kurumların da araştırılacağını söyledi. Nijerya'nın kuzeyinde bugüne kadar defalarca istismar vakası yaşandı. Bazı vakalarda öğrenciler günlerce sokaklarda dilencilik yapmaya zorlandı. Isa Ibrahim, binaya iki hafta önce ailesi tarafından "davranışlarını düzeltmek" amacıyla yollandığını anlatıyor.

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Dua edenler dövülüyordu
Dua edenler dövülüyordu
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 29 yaşındaki Isa Ibrahim, "Dua edenleri dövüyorlardı. Ders çalışanları darp ediyorlardı" dedi. Polis baskınından bir gün önce kaçmaya çalıştığını belirten Ibrahim, eski bir jeneratöre zincirlendiğini, elleri bağlanarak tavandan sarkıtıldığı bir işkenceye maruz kaldığını söylüyor:
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Ibrahim aç bırakıldıklarını, kendilerine yalnızca bir miktar pirinç verildiğini, orada tutulan herkesin enerjisini yitirdiğini söylüyor: "Çok sayıda yaram var. Neredeyse bedenimin her bölgesinden yaralandım. Uyurken bile sopalarla bizi uyandırıyorlardı."

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Birkaç yıldır faaliyette olduğu tahmin edilen kurumdan kurtarılan çocukların en genci beş yaşındaydı. Binadakilerin çoğu Nijerya'nın kuzeyinden olsa da bazıları da Burkina Faso'dan gelmişti.
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Polisler binada tutulan kişilerin köleliğe maruz bırakıldığını, insanların ayaklarından zincirlendiğini açıkladı.
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BBC'den Ishaq Khalid gözlemlerini ise şöyle anlatıyor: "İki katlı, pembe boyalı cezaevi benzeri binanın etrafına yüksek duvarlar ve dikenli teller örülmüş. Azametli bir kapısı, ondan fazla odası ve havalandırma amaçlı küçük bir penceresi var."
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Binaya girdiğimde ortalığa saçılmış döşekler, kovalar, kitaplar ve kıyafetler gördüm. Polis baskınının ardından geride bırakılan nesnelerdi bunlar.
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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:23 
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YORUMLAR (2)
  • çiğdem: hep abd nin ve batının sömürdüğü ülkeler ne uzamasına izin veriliyor nede yok olmasına allah bu batı ülkelerini tufanıyla yok eder inşallah Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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