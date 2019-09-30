Zincirlenip tacize uğradılar! İşkence evinden kurtarılan gençlerden kan donduran itiraflar

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Ebeveynleri yollamış!

Sabo, mağdurların uyuşturucu bağımlığı gibi sorunları nedeniyle ebeveynleri tarafından o eve gönderildiklerine işaret ederek, olayla ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Reuters'a konuşan Kaduna Polis Sözcüsü Yakubu Sabo, ortaya çıkardıkları "insanlık dışı muamele" nedeniyle burayı İslami bir okul olarak değerlendirmenin mümkün olamayacağını söyledi. Bu kurum ailelerden para alsa da ne bir okul ne de bir ıslahevi olarak kayıt yaptırmış. Bazıları bu kurumda çalışan görevliler olan yedi kişi gözaltına alındı. Hükümet, ülkede Kuran eğitimi verdiğini belirten diğer kurumların da araştırılacağını söyledi. Nijerya'nın kuzeyinde bugüne kadar defalarca istismar vakası yaşandı. Bazı vakalarda öğrenciler günlerce sokaklarda dilencilik yapmaya zorlandı. Isa Ibrahim, binaya iki hafta önce ailesi tarafından "davranışlarını düzeltmek" amacıyla yollandığını anlatıyor.