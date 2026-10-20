Vali Yardımcısı Karataş, Ağrı\'daki Sporcu Fabrikası inşaat alanında incelemede bulundu

Ağrı Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, yapımı devam eden Sporcu Fabrikası'nın inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Ağrı'nın spor altyapısına katkı sağlaması hedeflenen tesisin inşaat çalışmalarının hızla sürdüğü bildirildi.Ağrı'da spor yatırımları kapsamında yapımı sürdürülen Sporcu Fabrikası'nda çalışmalar devam ediyor. Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ve Gençlik Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak inşaat alanını ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde incelediler.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Sporcu Fabrikası'nın yapım sürecinin hızla devam ettiği belirtildi.

SPORCU FABRİKASINDA İNŞAAT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ağrı'nın spor altyapısını güçlendirmesi hedeflenen Sporcu Fabrikası projesinde inşaat faaliyetleri sürdürülüyor.Vali Yardımcısı Tuncay Karataş'ın gerçekleştirdiği inceleme, kentte devam eden spor yatırımlarının takibi açısından önem taşıyor.

AĞRI'NIN SPOR ALTYAPISINA YENİ YATIRIM

Yapımı devam eden Sporcu Fabrikası'nın tamamlanmasıyla birlikte kentteki spor tesisleri kapasitesine katkı sağlaması bekleniyor.Özellikle gençlerin spora yönlendirilmesi ve sporcuların gelişiminin desteklenmesi açısından önem taşıyan projenin inşaat çalışmalarına devam ediliyor.

Haber: Servet Arslan