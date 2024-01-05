Son Dakika Gün Haberleri

08:55 Zonguldak'ta Üniversite Öğrencisine İşkence: 3'ü Tutuklu 6 Sanık Hakkında Hapis Cezası İstendi Zonguldak'ta bir üniversite öğrencisinin uyuşturucu çetesine ait olduğu iddia edilen silahı düşürdüğü gerekçesiyle işkenceye maruz bırakıldığı olayda, 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında 4 yıldan 68'er yıla kadar çeşitli yıllarla hapis cezası istendi.

08:46 Esra Ezmeci'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında bir izleyici, ihtiyaç sahipleri için kullanılmak üzere 8 kilo altın bağışladı.

08:29 Epic Games Store, Marvel's Guardians of the Galaxy'yı ücretsiz dağıtıyor Epic Games Store, yılbaşına özel olarak Marvel's Guardians of the Galaxy oyununu ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Oyun, Eidos-Montréal tarafından geliştirilmiş olup, 5 Ocak saat 19.00'a kadar Epic Games üzerinden alınabilir. Oyunun sistem gereksinimleri de belirtilmiştir.

07:49 ABD'de Cumhuriyetçi Aday Adayları Iowa'da Açık Oturuma Katıldı ABD'de Cumhuriyetçi partinin başkan aday adayları Ron DeSantis ve Nikki Haley, Iowa'da düzenlenen açık oturumda seçmenlerin sorularını yanıtladı. DeSantis, eski Başkan Trump'a eleştiriler yönelterek, Cumhuriyetçi partinin kazanma şansını mahvedeceğini savundu. Haley ise Trump'ın kaosu takip ettiğini belirterek, kendisinin yeni nesil bir lider olduğunu öne sürdü.

06:12 İsrail Savunma Bakanı, Gazze'nin Gelecekteki Yönetimi Hakkında Planlarını Açıkladı İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ve Hamas arasındaki savaş sona erdikten sonra Gazze'nin gelecekte nasıl yönetileceğine dair planlarını açıkladı. Bakan, bölgede kısıtlı bir Filistin yönetimi olacağını ve İsrail'in genel güvenlik kontrolünü elinde tutacağını belirtti. Plan açıklanırken, Gazze'de saldırılar devam etti ve Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı onlarca kişinin öldürüldüğünü duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı'nın bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor. İsrail'in planına göre Gazze'nin genel güvenliği İsrail tarafından sağlanacak ve bölgenin yeniden inşası için çok uluslu bir güç görev alacak. Komşu Mısır da plana dahil olacak. Ancak Filistinlilerin bölgenin yönetiminden sorumlu olacağı belirtiliyor. İsrail'de bu konuda görüş ayrılıkları yaşanırken, Filistinli liderlerin büyük ihtimalle bu planı reddedeceği düşünülüyor.

06:12 Çin Yeni Yılı hakkında neler biliniyor? Çin geleneğinde her yıl, Çin burçlarında yer alan 12 farklı hayvandan biri ile temsil edilir. 2024'te Tavşan Yılı’ndan Ejderha Yılı'na geçeceğiz.

04:42 Jeffrey Epstein Davası: Çocuk Yaştaki Kızları Nasıl Kandırdığı Ortaya Çıktı ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın davasına ilişkin yeni açıklanan dosyalarda, Epstein'in çocuk yaştaki kızları nasıl kandırdığına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

14:06 Adana: Adana Sokak Çocukları Derneği Futbol Takımı Almanya'ya Gidiyor Almanya'da 3-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak Dünya Kupası çerçevesinde organize edilen turnuvaya, Türkiye'den Adana Sokak Çocukları Derneği futbol takımı katılacak.

14:05 Malatya: Malatyalı Bayan Futbolcular İlk Galibiyeti Almak İstiyor Türkiye Genç Bayanlar Futbol Ligi C Grubu'nda mücadele eden Malatya Gençlikspor Kulübü, ilk galibiyetini almak istiyor.

13:46 Samsun: Öldürülen Liselilerin Okulunda Hüzün Öldürülen 2 öğrencinin eğitim gördüğü Samsun Anadolu Lisesi'nde olayın şoku yaşanırken, öğrenciler toprağa verdikleri arkadaşlarını hatıralarda yaşatmaya çalışıyor.

13:46 Uşak: Uşak'ta Doğalgaz Seferberliği Uşak Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (UDAŞ) tarafından Uşak'ta vatandaşların doğalgaz kullanımını arttırmak amacıyla tanıtım ve eğitim çalışmaları yapılması kararlaştırıldı.

13:45 İzmir: Sigarasız Dünya İsteği Türk TORAKS Derneği'nin Tütün Çalışma Grubu Danışma Kurulu Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kılınç, 31 Mayıs "Sigarasız Bir Dünya Günü" nedeniyle yaptığı açıklamada, sigaranın insanı öldürdüğünü vurguladı ve "Ülke, Devlet, hükümet olarak bir şeyler yapmadığımız takdirde, 2025 yılında her yıl 250 bin insanımızı tütüne bağlı hastalıklardan kaybedeceğiz" dedi.

13:30 Jakarta: Endonezya'daki Şiddetli Deprem Endonezya Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Java adasında hafta sonu meydana gelen depremde ölenlerin sayısının 5 bin 136'yı geçtiği bildirildi.

13:20 Trabzon: Neemelo'dan Trabzonspor'a 'gollü' Mesaj Trabzonspor'un denemek için geçen sezonun devre arasında Trabzon'a getirdiği ve idmanlara çıkarttığı, ancak eski sakatlığının nüksetmesi nedeniyle ülkesine gönderdiği Estonya Milli Takımı'nın golcüsü Torma Neemelo, dün akşam Türkiye ile oynadıkları hazırlık maçında takımının beraberlik golünü kaydeden isim oldu.

13:20 Hakkari: Hakkari Çağdaş Yaşam Kız Yibo Futbol Takımı, İstanbul'a Davet Edildi Hakkari'de eğitim gördükleri Çağdaş Yaşam Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda (YİBO) futbol takımı kuran kız öğrenciler, Danone firması tarafından İstanbul'a davet edildi.

13:15 Ankara: İstanbul'un Fethi'nin 553. Yıldönümü Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un, sürekli ve istikrarsız artan nüfusu, bu nüfusun doğal ve tarihi zenginliğe yaptığı tahribat, yaşam seviyeleri arasındaki derin farklılıklar ve artan asayişsizlikle kültür başkenti olmaktan hızla uzaklaştığını belirterek, "Bu nedenle İstanbul'un yeniden fethine ihtiyaç vardır" dedi.

13:02 İstanbul: İstanbul'da Yerel Yönetimler AK Parti Yakuplu Belde Teşkilatı Engelliler Komisyonu ile Kadın Kolları, Büyükçekmece ve beldelerinde yaşayan engelli vatandaşları buluşturdu.

13:01 Ankara: İstanbul'un Fethi'nin 553. Yıldönümü Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İstanbul'un fethinin, tarihin akışını değiştiren, insanlığın önüne yeni ufuklar açan büyük bir dönüm noktası olduğunu belirterek, İstanbul'u ülke topraklarına katan Fatih Sultan Mehmet'in, yenilikçi, ileri görüşlü kişiliği, insana saygılı ve adaletli yönetim anlayışıyla kentte kültürleri, inançları ve etnik kökenleri farklı insanların birarada yaşamasını olanaklı kılan barış ve hoşgörü ortamı oluşturduğunu kaydetti.

12:35 Malatya: Malatya'da Atletizm Kompleksinin Çalışmalarına Başlanıyor Malatya'da yapılması için geçtiğimiz günlerde ihalesi gerçekleştirilen atletizm kompleksinin bu yıl sonunda tamamlanacağı belirtildi.

12:35 Van: Van'da Grand Prıx 3 Bant Bilardo Turnuvası Sona Erdi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden lisanslı sporcuların katıldığı Grand Prix 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi.

12:17 İstanbul: Adını Rekorlar Kitabına Yazdıran Türk, İspanya'ya Gitti Burnundan aldığı sütü gözünden 2 metre 70 santim uzağa fırlatarak adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdıran İlker Yılmaz, katılacağı televizyon kanalında gözünden süt fışkırtarak 10 mumu söndürmek üzere İspanya'ya gitti.

12:16 İstanbul: Alerjiyi Öpüşerek Yenin Japonya'da yapılan bilimsel bir araştırmanın sonuçlarına göre öpüşmenin, duygusal durumumuzdan etkilenen astım, egzama gibi alerjik kökenli hastalıklara iyi geldiğinin saptandığı belirtildi.

12:15 Ankara: Bakan Akdağ, İlaç Maliyetlerinin Arttığı İddialarını Yalanladı Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ilaç maliyetlerinin ve fiyatlarının arttığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Avrupa'nın hemen hemen en ucuz ilaçları bugün Türkiye'de satılıyor. Bu şekilde yılda 1 milyar dolara yakın ilaç tasarrufu sağladık" dedi.

12:15 Çanakkale: Gurbetçinin Hukuk Mücadelesi Çanakkale'nin Ezine İlçesi'ne bağlı Kumburun Köyü'nde 1975 yılından beri ikamet ettikleri evlerinden tahliye edilmek istenen aile, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlanıyor.

12:10 Sivas: Sivas'tan Kısa Kısa Sivas'ta gittiği hastanede muayene olmak için beklerken yanına gelen bir kişi tarafından dolandırılarak parasının çalındığını bir kişi, polise müracaatta bulundu.

11:45 Ankara: Başbakan Erdoğan'a Sıra Dışı Çevreciden Hediye Palmiye Tohumu Sıra dışı çevreci Edip Oral, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerine 'palmiye tohumu' gönderdi. Oral, palmiye tohumlarıyla birlikte bir mektup da kaleme alarak, "Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz" mesajını verdi.

11:30 Malatya: Altın Sayılar Ve Altın Oran İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlhan İçen, "Da Vinci'nin Şifresi" isimli romanda işlenen, pek çok alt konudan biri olan altın oran ve altın sayılara Türk mimarisi ve sanatında da rastlandığını kaydetti.

11:05 Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Belediyesi Bahar Trap Turnuvası Sona Erdi Kahramanmaraş Belediyesi tarafından düzenlenen Bahar Trap Turnuvası, final müsabakaları ile sona erdi.

10:46 Adana: Hepatit B'den Korunmanın Çaresi: Aşı Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin hayatını kaybettiği Hepatit B hastalığının tedavisinin bulunmadığı, bu yüzden bebekler, ergenlik dönemindeki çocuklar ve risk altındaki kişilerin mutlaka aşı olması gerektiği bildirildi.

10:45 İstanbul: Türk Basınında Bugün TÜRKİYE: - KOBİ'ler için faizsiz kredi (Vakıfbank kişi başına 150 bin YTL veriyor)

10:35 İstanbul: İstanbul Sanayi Odası Makedonya Ülke Günü Bugün Yapılıyor İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, Makedonya pazarı ve işbirliği olanakları hakkında üyelerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenen "Güçlü Bir Dostluktan Güçlü Bir İşbirliğine" konulu Makedonya Ülke Günü, bugün 13.00-17.30 saatleri arasında İSO Odakule Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

10:35 Ankara: Emisyon Hacmi 26 Mayıs'ta 351,9 Milyon Ytl Arttı Emisyon Hacmi 26 Mayıs itibariyle 351.941,2 bin YTL artarak, 22 milyar 723 milyon 677,2 bin YTL oldu. Merkez Bankası verilerine göre, böylece emisyon hacmi bir önceki güne göre yüzde 1.57 artarken, yıl başına göre ise yüzde 15.87 artış gösterdi.

10:31 Dili: Doğu Timor'daki Şiddet Olayları Doğu Timor Devlet Başkanı Xanana Gusmao, ülkede günlerdir devam eden etnik şiddet olaylarına son verilmesini istedi. Gusmao, ülkenin doğu ve batısındaki grupların biraraya gelerek uzlaşmaları çağrısında bulundu.

10:31 Sidney: Endonezya'daki Şiddetli Deprem Avustralya, depremin yıktığı Endonezya'nın Yogyakarta şehrine sağlık ekibi ve tıbbi malzeme gönderdi.

10:30 Londra: Avrupa Basınında Bugün Avrupa basınında bugün, Avrupa Anayasası'nın reddedilmesinin 1. yıldönümünde, anayasanın yeniden canlandırılması yönündeki çabalar, Endonezya'nın Java adasında meydana gelen deprem, Papa II. Benediktus'un Nazi soykırımının kalbi olarak anılan Auschwitz toplama kampına yaptığı ziyaret ve Berlin'de geçtiğimiz hafta yeni tren istasyonunun açılışında sarhoş bir saldırganın 35'ten fazla kişiyi bıçaklaması başlıkları öne çıktı.

10:00 Meteoroloji Hava Tahminlerini Açıkladı Tahminlere göre, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kısa süreli sağanak yağış geçişi görüleceği, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

10:00 Batman: Okul Yolunda Kayıplara Karıştı Batman'da, okula gitmek üzere evden çıkan 13 yaşındaki bir öğrenciden 7 gündür haber alınamıyor.

01:32 Hamgurg: Fatih Tekke Türkiye'de Tedavi Olacak A Milli Takım oyuncusu Fatih Tekke tedavi için yurda dönüyor.

01:15 Adana: Bakan Başesgioğlu'nun Oğlu Nişanlandı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun kendisi ile aynı adı taşıyan oğlu Murat Başesgioğlu, Adana'da düzenlenen törenle nişanlandı.

00:15 Kütahya: "kütahya Tanıtım Ve İndirim Günleri" Sona Erdi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilk defa uygulamaya koyduğu ve pilot il olarak da Kütahya'yı seçtiği "Tanıtım ve İndirim Günleri" sonra erdi.

22:45 Aydın: Bakan Koç Kuşadası'nda Devlet-vatandaş işbirliğiyle yapılan okullara her geçen gün bir yenisi daha eklenirken, Kuşadası iki yeni eğitim kurumuna daha kavuştu. Kuşadası'nın ikinci Anadolu Lisesi ile yeni bir anaokulu binası Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç tarafından hizmete açıldı.

22:15 Şanlıurfa: Mikrokredi Kadınları Piknikte Gönüllerince Eğlendi Şanlıurfa Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan Mikrokredi uygulamasında yer alan Urfalı kadınlar Atatürk Barajına giderek piknik yaptı.

22:10 Şanlıurfa: Şanlıurfa'da Gezinti Teknesinin Alabora Olması Şanlıurfa'nın Bozova İlçesi Çatak mevkiindeki baraj göletinde tekneyle gezinti yapan bir aile ve akrabaların içinde bulunduğu teknenin alabora olmasıyla kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

21:16 Iğdır: Iğdır Belediye Başkanı Aras'tan "azerbaycan" Açıklaması Iğdır Belediye Başkanı Nurettin Aras, Azerbaycan'ın 28 Mayıs 1918 milli hareketinin yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

21:15 Şanlıurfa: Abd'nin Ankara Büyükelçisi Wılson Şanlıurfa'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Büyükelçi Wilson, tarihi Harran İlçesi'nde incelemeler yaparak bol bol fotoğraf çekti.

21:00 Aşkabad: Türkmenistan'da Halı Bayramı Türkmenistan'da her yıl Mayıs ayının son pazar günü kutlanan 'Milli Halı Bayramı' etkinliklerinde Türkmen kızları, dokudukları halılarını, dereceye girebilmek için sergiledi.

20:45 İzmir: Başbakan Erdoğan İzmir'de...(2) Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarının 3.5 yılında, toplumun her kesimi ile sorunları birlikte çözmeye çalıştıklarını belirterek, "Güzel neticeler aldık. Olayların içerisinde yaşayanlar durum tespitini yapamazlarsa çözüm de üretemezler" dedi.

20:10 Adana: Adana'da Gelin-damata Hırsızlık Şoku Adana'da evlilik günü, düğün fotoğraflarını çektirmek için stüdyoya giden çiftin aracı hırsızlar tarafından soyuldu.

19:45 Ankara: 20 Bin Üniversiteli Yurt-kur'un 'bahar Şenliği'nde Biraraya Geldi Ankara ve çevre illerdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarında kalan yaklaşık 20 bin üniversiteli düzenlenen 'Bahar Şenliği'nde biraraya geldi.

19:37 Tokat: Tokat'ta Öğretmenler Masa Tenisi Ve Satrançta Yarışacak Tokat'ta Öğretmenevi Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan masa tenisi ve satranç müsabakalarının kura çekimi yapıldı.

19:36 Konya: Konyaspor, Transfer Bütçesini Yüzde 30 Düşürdü Konyaspor yönetim kurulu ve transfer komitesi, transfer bütçesini geçtiğimiz sezona göre yüzde 30 oranında düşürme kararı aldı.

19:35 Malatya: Malatya'da Boks İl Şampiyonası Yapıldı Malatya'da düzenlenen Boks İl Şampiyonası sonunda şehri Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek sporcular belirlendi.

19:35 Konya: Türkiye Basketbol 2. Ligi Play-off Yarı Final Serisi Türkiye Basketbol 2. Ligi Play-Off Yarı Final mücadelesinde dün Bursa'da oynanan karşılaşmada güçlü rakibi TOFAŞ'a 59-40 mağlup olan Selçuk Üniversitesi, Konya'da oynanacak ikinci karşılaşmayı kazanıp seride duruma eşitlik getirmek istiyor.

19:29 Adana: A Milli Bayan Hentbol Takımı Adana'da Türkiye A Milli Bayan Hentbol Takımı, Fransa ile oynayacağı 2006 Bayanlar Avrupa Şampiyonası Play-Off 2. Maçı için Adana'ya geldi.

19:10 Aksaray: Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, yolun karşına geçmek isteyen şahıs, seyir halindeki otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

18:45 Sakarya: Bakanı Yıldırım Adapazarı'nda...(2) Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yıllardır ihmal edilen demiryollarını yeniden ayağa kaldırmak ve modern hale getirmek için çalıştıklarını belirterek, son 3 yılda, 50 yıldır yapılandan daha fazla yatırım yaptıklarını söyledi.

18:45 Adıyaman: Problemli Öğrencilerin Evlerine Eğitimcilerden Akşam Ziyareti Adıyaman'ın Gölbaşı Merkez İlköğretim Okulu eğitimcileri eğitim gören ve problemleri olan öğrencilerin evlerine akşam ziyaretleri gerçekleştirilerek, ailelerle görüşüyor.

18:15 Adıyaman: Halk Oyunları Grup Birinciliği Sona Erdi Adıyaman'da iki günden beri devam eden Türkiye Halk Oyunları Grup Birinciliği yarışmaları, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde yapılan yarışmalarla son buldu.

18:15 Istanbul: İstanbul'un Fethi'nin 553. Yıldönümü İstanbul'un fethinin 553. yıldönümü, düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Etkinlikte, temsili Fatih Sultan Mehmet'in önderliğiyle kadırgalar, Leventler tarafından Dolmabahçe'den Kasımpaşa'ya kadar çekildi.

17:45 Aydın: Kuşadası'nda Bar Ve Diskolar "yaza Merhaba" Dedi Turizmde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, havaların ısınmasıyla Aydın'ın Kuşadası İlçesi'ndeki yazlık eğlence yerleri de birer birer açılmaya başladı.

17:30 Bağdat: Müslüman Alimler Heyeti'nden Irak'a Yardım Çağrısı Irak Sünni Müslüman Alimler Heyeti Sözcüsü Abdülselam El Kubeysi, Irak'ta insanların işgal kuvvetleriyle milis güçlerinin kıskacı altında kaldığını söyledi.

17:15 Zonguldak: Ecevit'in Doğum Günü, Zonguldak'ta Kutlandı GATA'da tedavi altında bulunan DSP Onursal Başkanı ve eski Başbakan Bülent Ecevit için, Zonguldak'ta parti binasında doğumunun 82. yıldönümü nedeniyle doğum günü pastası kesildi.

16:45 Mardin: Mardin Tarihi Uluslararası Sempozyumu Sona Erdi Mardin tarihinin bütün yönleriyle masaya yatırılarak bildiriler halinde sunulduğu ''1. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu'', sona erdi.

16:30 Bağdat: Irak'ta Hükümet Kurulmasının Ardından Irak'ta hükümetin kurulmasının ardından hala İçişleri ve Savunma Bakanlığı için isim belirlenemedi. Irak Ulusal Meclisi, bugün yeniden toplandı fakat gruplar arasında İçişleri ve Savunma Bakanlıkları konusunda anlaşma sağlanamadı.

16:15 Mardin: Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu'nun En İlginç Bildirisi Mardin'de 3 gündür devam eden ve Mardin tarihinin bütün yönleriyle anlatıldığı uluslararası sempozyumun en ilginç bildirisi, "Mardin'in Midyat İlçesi'nde bir İngiliz ajanının anıları" oldu.

16:15 Ankara: Eğitim-sen'den İnsan Zinciri Eğitim-Sen, "Baskı, Sürgün, Kadrolaşma Değil, İnsanca Bir Yaşam İstiyoruz" adı altında insan zincir oluşturarak bir eylem yaptı.

16:15 Ankara: Eski Polis Memuru, "sözde Ermeni Soykırımı"nı Protesto İçin Erzurum'a Yürüyecek Sözde Ermeni ve Pontus soykırımını protesto etmek isteyen Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlhan Sapmaz, Erzurum'a yürüyerek gitmek için bugün Ankara'dan yola çıktı.

16:00 Lefkoşa: Kktc Başbakanı Soyer, Yarın Ankara'ya Gelecek KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer'in, Türkiye Cumhuriyeti hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapmak üzere yarın Ankara'ya geleceği bildirildi.

15:59 Istanbul: Yurtta Hava Tahmini Tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinde aralıklarla sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

15:59 Istanbul: Güneş, Kansere Davetiye Çıkarıyor Cilt kanseri vakalarının tüm dünyada tırmanış gösterdiğini belirten uzmanlar, özellikle yaz tatillerini deniz-kum-güneş üçgeninde geçirenleri kanser konusunda uyarıyor.

15:57 Ankara: "yaz Sıcağında Dengeli Beslenin" Uyarısı Sağlık Bakanlığı, vatandaşları yaz aylarında dengeli ve yeterli beslenmeleri konusunda uyardı. Bu dönemde güneş çarpmaları, gıda zehirlenmeleri ve sıvı kaybının neden olduğu rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğini belirten bakanlık, bazı önerilerde bulundu.

15:57 Son Geometri Buluşlarını Bir Türk Gerçekleştirdi Samsunlu matematikçi Kerim Sarılar, 21. yüzyılda yeryüzü ve uzay hesaplamalarıyla ilgili modern geometrinin temellerini atacak buluşlar gerçekleştirdiğini söyledi.

15:56 Konya: Mustafa Kemal Atatürk'ün Emeklilik Belgeleri Türkiye İşçi Emeklileri Derneği tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün mareşallik rütbesinden emekli olduğu 30 Haziran tarihinin 'Emekliler Haftası' olarak kutlanması nedeniyle bir kitapçık yayınlandı.

15:56 Ankara: Ecevit'in Sağlık Durumu Eski Başbakanlar'dan Bülent Ecevit'in, koma durumunun devam ettiği ve halen hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

15:53 Antalya: Ortopedi'nin Uç Noktası Boy Uzatma8 Boy uzatma işlemi pek çok kısa boylu için umut olurken, doktorlar konuya temkinli yaklaşıyor.

15:53 Antalya: Kalp Hastalığı Tedavisinde Türkiye Klasiği Türkiye'de BAĞ-KUR, SSK ve Emekli Sandığı'nın karşıladığı kalp damarı içine uygulanan stentlerin ciddi anlamda yeniden daralma riski taşıdığı belirtildi.

15:53 Antalya: Ortopedi'nin Uç Noktası Boy Uzatma Boy uzatma işlemi pek çok kısa boylu için umut olurken, doktorlar konuya temkinli yaklaşıyor.

15:51 Erzurum: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Erzurum Şubesi Genel Kurulu Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Başoğlu, Türkiye'nin iç barışa ihtiyacı olduğunu belirterek, Türk milletini parçalamaya çalışanlara karşı herkesin birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini söyledi.

15:49 Malatya: "dünü-bugünü İle Türk-ermeni İlişkiler" Konferansı Devlet Arşivleri Genel Müdürü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, "Kendimize güvenmeliyiz. Sadece Ermeni konusunda değil, başta Ermeni meselesi olmak üzere bizim millet olarak tarihimizde hesabını veremeyeceğimiz hiç bir şey yoktur" dedi.

15:46 Ankara: Ecevit'in Sağlık Durumu Eski Başbakanlar'dan DSP Onursal Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 82. doğumgünü, 10 gündür tedavi gördüğü GATA önünde kutlandı. Rahşan Ecevit ve DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, 82 güvercin uçurduktan sonra, doğumgünü pastasını birlikte kesti. Rahşan Ecevit, "Eşimin durumu milim milim de olsa iyiye doğru gidiyor" dedi.

15:45 Sivas: Bakan Şener Sivas'ta Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, AK Parti döneminde yoksulluk oranının düştüğünü söyledi.

15:45 Bursa: Bursa'da Yerel Yönetimler Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 3.'sünü düzenlediği Huzurevi Kermesi ve Yiyecek Şenliği'nde bayram coşkusu yaşandı.

14:30 Wildalpen: Avrupa Rafting Şampiyonası Sona Erdi Avusturya'nın Wildalpen şehrinde düzenlenen Avrupa Raftig Şampiyonası müsabakaları dün sona erdi. 16 ülkeden 26 takımın yarıştığı 13 kilometre nehir boyu yarışmalarında oldukça başarılı bir mücadele sergileyen Türk Milli Takımı, 567 puanla ülkeler sıralamasında Avrupa dördüncüsü, genel klasmanda ise altıncı oldu.