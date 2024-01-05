Son Dakika Gün Haberleri

- 05.01.2024 05 Oca 08:55 Zonguldak'ta Üniversite Öğrencisine İşkence: 3'ü Tutuklu 6 Sanık Hakkında Hapis Cezası İstendi
Zonguldak'ta bir üniversite öğrencisinin uyuşturucu çetesine ait olduğu iddia edilen silahı düşürdüğü gerekçesiyle işkenceye maruz bırakıldığı olayda, 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında 4 yıldan 68'er yıla kadar çeşitli yıllarla hapis cezası istendi.
- 05.01.2024 05 Oca 08:46 Esra Ezmeci'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında bir izleyici, ihtiyaç sahipleri için kullanılmak üzere 8 kilo altın bağışladı.
- 05.01.2024 05 Oca 08:29 Epic Games Store, Marvel's Guardians of the Galaxy'yı ücretsiz dağıtıyor
Epic Games Store, yılbaşına özel olarak Marvel's Guardians of the Galaxy oyununu ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Oyun, Eidos-Montréal tarafından geliştirilmiş olup, 5 Ocak saat 19.00'a kadar Epic Games üzerinden alınabilir. Oyunun sistem gereksinimleri de belirtilmiştir.
- 05.01.2024 05 Oca 07:49 ABD'de Cumhuriyetçi Aday Adayları Iowa'da Açık Oturuma Katıldı
ABD'de Cumhuriyetçi partinin başkan aday adayları Ron DeSantis ve Nikki Haley, Iowa'da düzenlenen açık oturumda seçmenlerin sorularını yanıtladı. DeSantis, eski Başkan Trump'a eleştiriler yönelterek, Cumhuriyetçi partinin kazanma şansını mahvedeceğini savundu. Haley ise Trump'ın kaosu takip ettiğini belirterek, kendisinin yeni nesil bir lider olduğunu öne sürdü.
- 05.01.2024 05 Oca 06:12 İsrail Savunma Bakanı, Gazze'nin Gelecekteki Yönetimi Hakkında Planlarını Açıkladı
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ve Hamas arasındaki savaş sona erdikten sonra Gazze'nin gelecekte nasıl yönetileceğine dair planlarını açıkladı. Bakan, bölgede kısıtlı bir Filistin yönetimi olacağını ve İsrail'in genel güvenlik kontrolünü elinde tutacağını belirtti. Plan açıklanırken, Gazze'de saldırılar devam etti ve Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı onlarca kişinin öldürüldüğünü duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı'nın bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor. İsrail'in planına göre Gazze'nin genel güvenliği İsrail tarafından sağlanacak ve bölgenin yeniden inşası için çok uluslu bir güç görev alacak. Komşu Mısır da plana dahil olacak. Ancak Filistinlilerin bölgenin yönetiminden sorumlu olacağı belirtiliyor. İsrail'de bu konuda görüş ayrılıkları yaşanırken, Filistinli liderlerin büyük ihtimalle bu planı reddedeceği düşünülüyor.
- 05.01.2024 05 Oca 06:12 Çin Yeni Yılı hakkında neler biliniyor?
Çin geleneğinde her yıl, Çin burçlarında yer alan 12 farklı hayvandan biri ile temsil edilir. 2024'te Tavşan Yılı’ndan Ejderha Yılı'na geçeceğiz.
- 05.01.2024 05 Oca 06:12 Uluslararası Adalet Divanı nedir ve İsrail'e karşı Gazze'de soykırım davası neden bu mahkemede görülecek?
Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Gazze'deki saldırıları nedeniyle Filistin halkına soykırım yapıldığı iddiasıyla açtığı davayı haftaya görüşmeye başlayacak.
- 05.01.2024 05 Oca 04:42 Jeffrey Epstein Davası: Çocuk Yaştaki Kızları Nasıl Kandırdığı Ortaya Çıktı
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın davasına ilişkin yeni açıklanan dosyalarda, Epstein'in çocuk yaştaki kızları nasıl kandırdığına ilişkin detaylar ortaya çıktı.
- 29.05.2006 29 May 14:20 Viyana: Opec Petrol Sepeti, 1.19 Dolar Artışla 65.10 Dolar Oldu
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti, cuma günü 1.19 dolar artışla 65.10 dolara çıktı.
- 29.05.2006 29 May 14:15 Sidney: Avustralya'da Sıcak Hafta
Avustralya'da Federal Parlamento, Türkiye aleyhtarı "dini azınlıklar" önergesini bu hafta görüşecek.
- 29.05.2006 29 May 14:06 Adana: Adana Sokak Çocukları Derneği Futbol Takımı Almanya'ya Gidiyor
Almanya'da 3-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak Dünya Kupası çerçevesinde organize edilen turnuvaya, Türkiye'den Adana Sokak Çocukları Derneği futbol takımı katılacak.
- 29.05.2006 29 May 14:05 Malatya: Malatyalı Bayan Futbolcular İlk Galibiyeti Almak İstiyor
Türkiye Genç Bayanlar Futbol Ligi C Grubu'nda mücadele eden Malatya Gençlikspor Kulübü, ilk galibiyetini almak istiyor.
- 29.05.2006 29 May 13:46 Samsun: Öldürülen Liselilerin Okulunda Hüzün
Öldürülen 2 öğrencinin eğitim gördüğü Samsun Anadolu Lisesi'nde olayın şoku yaşanırken, öğrenciler toprağa verdikleri arkadaşlarını hatıralarda yaşatmaya çalışıyor.
- 29.05.2006 29 May 13:46 Uşak: Uşak'ta Doğalgaz Seferberliği
Uşak Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (UDAŞ) tarafından Uşak'ta vatandaşların doğalgaz kullanımını arttırmak amacıyla tanıtım ve eğitim çalışmaları yapılması kararlaştırıldı.
- 29.05.2006 29 May 13:45 İzmir: Sigarasız Dünya İsteği
Türk TORAKS Derneği'nin Tütün Çalışma Grubu Danışma Kurulu Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kılınç, 31 Mayıs "Sigarasız Bir Dünya Günü" nedeniyle yaptığı açıklamada, sigaranın insanı öldürdüğünü vurguladı ve "Ülke, Devlet, hükümet olarak bir şeyler yapmadığımız takdirde, 2025 yılında her yıl 250 bin insanımızı tütüne bağlı hastalıklardan kaybedeceğiz" dedi.
- 29.05.2006 29 May 13:30 Jakarta: Endonezya'daki Şiddetli Deprem
Endonezya Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Java adasında hafta sonu meydana gelen depremde ölenlerin sayısının 5 bin 136'yı geçtiği bildirildi.
- 29.05.2006 29 May 13:20 Trabzon: Neemelo'dan Trabzonspor'a 'gollü' Mesaj
Trabzonspor'un denemek için geçen sezonun devre arasında Trabzon'a getirdiği ve idmanlara çıkarttığı, ancak eski sakatlığının nüksetmesi nedeniyle ülkesine gönderdiği Estonya Milli Takımı'nın golcüsü Torma Neemelo, dün akşam Türkiye ile oynadıkları hazırlık maçında takımının beraberlik golünü kaydeden isim oldu.
- 29.05.2006 29 May 13:20 Hakkari: Hakkari Çağdaş Yaşam Kız Yibo Futbol Takımı, İstanbul'a Davet Edildi
Hakkari'de eğitim gördükleri Çağdaş Yaşam Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda (YİBO) futbol takımı kuran kız öğrenciler, Danone firması tarafından İstanbul'a davet edildi.
- 29.05.2006 29 May 13:15 Ankara: İstanbul'un Fethi'nin 553. Yıldönümü
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un, sürekli ve istikrarsız artan nüfusu, bu nüfusun doğal ve tarihi zenginliğe yaptığı tahribat, yaşam seviyeleri arasındaki derin farklılıklar ve artan asayişsizlikle kültür başkenti olmaktan hızla uzaklaştığını belirterek, "Bu nedenle İstanbul'un yeniden fethine ihtiyaç vardır" dedi.
- 29.05.2006 29 May 13:02 İstanbul: İstanbul'da Yerel Yönetimler
AK Parti Yakuplu Belde Teşkilatı Engelliler Komisyonu ile Kadın Kolları, Büyükçekmece ve beldelerinde yaşayan engelli vatandaşları buluşturdu.
- 29.05.2006 29 May 13:01 Ankara: İstanbul'un Fethi'nin 553. Yıldönümü
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İstanbul'un fethinin, tarihin akışını değiştiren, insanlığın önüne yeni ufuklar açan büyük bir dönüm noktası olduğunu belirterek, İstanbul'u ülke topraklarına katan Fatih Sultan Mehmet'in, yenilikçi, ileri görüşlü kişiliği, insana saygılı ve adaletli yönetim anlayışıyla kentte kültürleri, inançları ve etnik kökenleri farklı insanların birarada yaşamasını olanaklı kılan barış ve hoşgörü ortamı oluşturduğunu kaydetti.
- 29.05.2006 29 May 12:50 İstanbul: İmkb'de Teknik Bir Nedenden Dolayı Kesintiye Uğrayan Hisse Senetleri Piyasası 1. Seansı Uzatılmadan Tamamlandı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) teknik bir nedenden dolayı kesintiye uğrayan Hisse Senetleri Piyasası 1. seansı uzatılmadan tamamlandı.
- 29.05.2006 29 May 12:35 Malatya: Malatya'da Atletizm Kompleksinin Çalışmalarına Başlanıyor
Malatya'da yapılması için geçtiğimiz günlerde ihalesi gerçekleştirilen atletizm kompleksinin bu yıl sonunda tamamlanacağı belirtildi.
- 29.05.2006 29 May 12:35 İstanbul: Fenerbahçe Taraftarı Aziz Yıldırım'ı Geri Çağrıyor
Fenerbahçe taraftarı, kulüplerinin 100. yılında Aziz Yıldırım'ı başkan olarak görmek istiyor.
- 29.05.2006 29 May 12:35 Van: Van'da Grand Prıx 3 Bant Bilardo Turnuvası Sona Erdi
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden lisanslı sporcuların katıldığı Grand Prix 3 Bant Bilardo Turnuvası sona erdi.
- 29.05.2006 29 May 12:17 İstanbul: Adını Rekorlar Kitabına Yazdıran Türk, İspanya'ya Gitti
Burnundan aldığı sütü gözünden 2 metre 70 santim uzağa fırlatarak adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdıran İlker Yılmaz, katılacağı televizyon kanalında gözünden süt fışkırtarak 10 mumu söndürmek üzere İspanya'ya gitti.
- 29.05.2006 29 May 12:16 İstanbul: Alerjiyi Öpüşerek Yenin
Japonya'da yapılan bilimsel bir araştırmanın sonuçlarına göre öpüşmenin, duygusal durumumuzdan etkilenen astım, egzama gibi alerjik kökenli hastalıklara iyi geldiğinin saptandığı belirtildi.
- 29.05.2006 29 May 12:15 Ankara: Bakan Akdağ, İlaç Maliyetlerinin Arttığı İddialarını Yalanladı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ilaç maliyetlerinin ve fiyatlarının arttığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Avrupa'nın hemen hemen en ucuz ilaçları bugün Türkiye'de satılıyor. Bu şekilde yılda 1 milyar dolara yakın ilaç tasarrufu sağladık" dedi.
- 29.05.2006 29 May 12:15 Çanakkale: Gurbetçinin Hukuk Mücadelesi
Çanakkale'nin Ezine İlçesi'ne bağlı Kumburun Köyü'nde 1975 yılından beri ikamet ettikleri evlerinden tahliye edilmek istenen aile, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlanıyor.
- 29.05.2006 29 May 12:10 Sivas: Sivas'tan Kısa Kısa
Sivas'ta gittiği hastanede muayene olmak için beklerken yanına gelen bir kişi tarafından dolandırılarak parasının çalındığını bir kişi, polise müracaatta bulundu.
- 29.05.2006 29 May 11:45 Ankara: Başbakan Erdoğan'a Sıra Dışı Çevreciden Hediye Palmiye Tohumu
Sıra dışı çevreci Edip Oral, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerine 'palmiye tohumu' gönderdi. Oral, palmiye tohumlarıyla birlikte bir mektup da kaleme alarak, "Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz" mesajını verdi.
- 29.05.2006 29 May 11:30 Malatya: Altın Sayılar Ve Altın Oran
İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlhan İçen, "Da Vinci'nin Şifresi" isimli romanda işlenen, pek çok alt konudan biri olan altın oran ve altın sayılara Türk mimarisi ve sanatında da rastlandığını kaydetti.
- 29.05.2006 29 May 11:05 Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Belediyesi Bahar Trap Turnuvası Sona Erdi
Kahramanmaraş Belediyesi tarafından düzenlenen Bahar Trap Turnuvası, final müsabakaları ile sona erdi.
- 29.05.2006 29 May 10:46 Adana: Hepatit B'den Korunmanın Çaresi: Aşı
Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin hayatını kaybettiği Hepatit B hastalığının tedavisinin bulunmadığı, bu yüzden bebekler, ergenlik dönemindeki çocuklar ve risk altındaki kişilerin mutlaka aşı olması gerektiği bildirildi.
- 29.05.2006 29 May 10:45 İstanbul: Türk Basınında Bugün
TÜRKİYE: - KOBİ'ler için faizsiz kredi (Vakıfbank kişi başına 150 bin YTL veriyor)
- 29.05.2006 29 May 10:35 İstanbul: İstanbul Sanayi Odası Makedonya Ülke Günü Bugün Yapılıyor
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, Makedonya pazarı ve işbirliği olanakları hakkında üyelerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenen "Güçlü Bir Dostluktan Güçlü Bir İşbirliğine" konulu Makedonya Ülke Günü, bugün 13.00-17.30 saatleri arasında İSO Odakule Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.
- 29.05.2006 29 May 10:35 Ankara: Emisyon Hacmi 26 Mayıs'ta 351,9 Milyon Ytl Arttı
Emisyon Hacmi 26 Mayıs itibariyle 351.941,2 bin YTL artarak, 22 milyar 723 milyon 677,2 bin YTL oldu. Merkez Bankası verilerine göre, böylece emisyon hacmi bir önceki güne göre yüzde 1.57 artarken, yıl başına göre ise yüzde 15.87 artış gösterdi.
- 29.05.2006 29 May 10:31 Dili: Doğu Timor'daki Şiddet Olayları
Doğu Timor Devlet Başkanı Xanana Gusmao, ülkede günlerdir devam eden etnik şiddet olaylarına son verilmesini istedi. Gusmao, ülkenin doğu ve batısındaki grupların biraraya gelerek uzlaşmaları çağrısında bulundu.
- 29.05.2006 29 May 10:31 Sidney: Endonezya'daki Şiddetli Deprem
Avustralya, depremin yıktığı Endonezya'nın Yogyakarta şehrine sağlık ekibi ve tıbbi malzeme gönderdi.
- 29.05.2006 29 May 10:30 Londra: Avrupa Basınında Bugün
Avrupa basınında bugün, Avrupa Anayasası'nın reddedilmesinin 1. yıldönümünde, anayasanın yeniden canlandırılması yönündeki çabalar, Endonezya'nın Java adasında meydana gelen deprem, Papa II. Benediktus'un Nazi soykırımının kalbi olarak anılan Auschwitz toplama kampına yaptığı ziyaret ve Berlin'de geçtiğimiz hafta yeni tren istasyonunun açılışında sarhoş bir saldırganın 35'ten fazla kişiyi bıçaklaması başlıkları öne çıktı.
- 29.05.2006 29 May 10:05 İstanbul: 29 Mayıs 2006 Pazartesi Gündemi
- 29.05.2006 29 May 10:00 Meteoroloji Hava Tahminlerini Açıkladı
Tahminlere göre, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kısa süreli sağanak yağış geçişi görüleceği, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- 29.05.2006 29 May 10:00 Batman: Okul Yolunda Kayıplara Karıştı
Batman'da, okula gitmek üzere evden çıkan 13 yaşındaki bir öğrenciden 7 gündür haber alınamıyor.
- 29.05.2006 29 May 06:55 İzmir: İzmir'de Kapkaç Olayı
İzmir'de kapkaç olayına karışan 3 çocuk yakalandı.
- 29.05.2006 29 May 01:32 Hamgurg: Fatih Tekke Türkiye'de Tedavi Olacak
A Milli Takım oyuncusu Fatih Tekke tedavi için yurda dönüyor.
- 29.05.2006 29 May 01:15 Adana: Bakan Başesgioğlu'nun Oğlu Nişanlandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'nun kendisi ile aynı adı taşıyan oğlu Murat Başesgioğlu, Adana'da düzenlenen törenle nişanlandı.
- 29.05.2006 29 May 00:15 Kütahya: "kütahya Tanıtım Ve İndirim Günleri" Sona Erdi
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilk defa uygulamaya koyduğu ve pilot il olarak da Kütahya'yı seçtiği "Tanıtım ve İndirim Günleri" sonra erdi.
- 28.05.2006 28 May 22:45 Aydın: Bakan Koç Kuşadası'nda
Devlet-vatandaş işbirliğiyle yapılan okullara her geçen gün bir yenisi daha eklenirken, Kuşadası iki yeni eğitim kurumuna daha kavuştu. Kuşadası'nın ikinci Anadolu Lisesi ile yeni bir anaokulu binası Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç tarafından hizmete açıldı.
- 28.05.2006 28 May 22:15 Şanlıurfa: Mikrokredi Kadınları Piknikte Gönüllerince Eğlendi
Şanlıurfa Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan Mikrokredi uygulamasında yer alan Urfalı kadınlar Atatürk Barajına giderek piknik yaptı.
- 28.05.2006 28 May 22:10 Şanlıurfa: Şanlıurfa'da Gezinti Teknesinin Alabora Olması
Şanlıurfa'nın Bozova İlçesi Çatak mevkiindeki baraj göletinde tekneyle gezinti yapan bir aile ve akrabaların içinde bulunduğu teknenin alabora olmasıyla kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.
- 28.05.2006 28 May 22:00 Beyrut: İsrail'e Düzenlenen Roket Saldırılarını İslami Cihad Üstlendi
Lübnan'dan İsrail'e atılan Katyuşa roketlerini Filistinli İslami Cihad Örgütü üstlendi.
- 28.05.2006 28 May 21:16 Iğdır: Iğdır Belediye Başkanı Aras'tan "azerbaycan" Açıklaması
Iğdır Belediye Başkanı Nurettin Aras, Azerbaycan'ın 28 Mayıs 1918 milli hareketinin yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı.
- 28.05.2006 28 May 21:15 Şanlıurfa: Abd'nin Ankara Büyükelçisi Wılson Şanlıurfa'da
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Büyükelçi Wilson, tarihi Harran İlçesi'nde incelemeler yaparak bol bol fotoğraf çekti.
- 28.05.2006 28 May 21:00 Aşkabad: Türkmenistan'da Halı Bayramı
Türkmenistan'da her yıl Mayıs ayının son pazar günü kutlanan 'Milli Halı Bayramı' etkinliklerinde Türkmen kızları, dokudukları halılarını, dereceye girebilmek için sergiledi.
- 28.05.2006 28 May 20:45 İzmir: Başbakan Erdoğan İzmir'de...(2)
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarının 3.5 yılında, toplumun her kesimi ile sorunları birlikte çözmeye çalıştıklarını belirterek, "Güzel neticeler aldık. Olayların içerisinde yaşayanlar durum tespitini yapamazlarsa çözüm de üretemezler" dedi.
- 28.05.2006 28 May 20:10 Adana: Adana'da Gelin-damata Hırsızlık Şoku
Adana'da evlilik günü, düğün fotoğraflarını çektirmek için stüdyoya giden çiftin aracı hırsızlar tarafından soyuldu.
- 28.05.2006 28 May 20:05 Kayseri: Sodex Kayseri 2006 Fuarı, 2 Haziran'da Açılacak
Sodex Kayseri 2006 Fuarı, 2 Haziran 2006 tarihinde açılacak.
- 28.05.2006 28 May 19:45 Ankara: 20 Bin Üniversiteli Yurt-kur'un 'bahar Şenliği'nde Biraraya Geldi
Ankara ve çevre illerdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarında kalan yaklaşık 20 bin üniversiteli düzenlenen 'Bahar Şenliği'nde biraraya geldi.
- 28.05.2006 28 May 19:37 Tokat: Tokat'ta Öğretmenler Masa Tenisi Ve Satrançta Yarışacak
Tokat'ta Öğretmenevi Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan masa tenisi ve satranç müsabakalarının kura çekimi yapıldı.
- 28.05.2006 28 May 19:36 Konya: Konyaspor, Transfer Bütçesini Yüzde 30 Düşürdü
Konyaspor yönetim kurulu ve transfer komitesi, transfer bütçesini geçtiğimiz sezona göre yüzde 30 oranında düşürme kararı aldı.
- 28.05.2006 28 May 19:35 Malatya: Malatya'da Boks İl Şampiyonası Yapıldı
Malatya'da düzenlenen Boks İl Şampiyonası sonunda şehri Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek sporcular belirlendi.
- 28.05.2006 28 May 19:35 Konya: Türkiye Basketbol 2. Ligi Play-off Yarı Final Serisi
Türkiye Basketbol 2. Ligi Play-Off Yarı Final mücadelesinde dün Bursa'da oynanan karşılaşmada güçlü rakibi TOFAŞ'a 59-40 mağlup olan Selçuk Üniversitesi, Konya'da oynanacak ikinci karşılaşmayı kazanıp seride duruma eşitlik getirmek istiyor.
- 28.05.2006 28 May 19:29 Adana: A Milli Bayan Hentbol Takımı Adana'da
Türkiye A Milli Bayan Hentbol Takımı, Fransa ile oynayacağı 2006 Bayanlar Avrupa Şampiyonası Play-Off 2. Maçı için Adana'ya geldi.
- 28.05.2006 28 May 19:10 Aksaray: Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, yolun karşına geçmek isteyen şahıs, seyir halindeki otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.
- 28.05.2006 28 May 18:45 Sakarya: Bakanı Yıldırım Adapazarı'nda...(2)
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yıllardır ihmal edilen demiryollarını yeniden ayağa kaldırmak ve modern hale getirmek için çalıştıklarını belirterek, son 3 yılda, 50 yıldır yapılandan daha fazla yatırım yaptıklarını söyledi.
- 28.05.2006 28 May 18:45 Adıyaman: Problemli Öğrencilerin Evlerine Eğitimcilerden Akşam Ziyareti
Adıyaman'ın Gölbaşı Merkez İlköğretim Okulu eğitimcileri eğitim gören ve problemleri olan öğrencilerin evlerine akşam ziyaretleri gerçekleştirilerek, ailelerle görüşüyor.
- 28.05.2006 28 May 18:15 Adıyaman: Halk Oyunları Grup Birinciliği Sona Erdi
Adıyaman'da iki günden beri devam eden Türkiye Halk Oyunları Grup Birinciliği yarışmaları, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde yapılan yarışmalarla son buldu.
- 28.05.2006 28 May 18:15 Istanbul: İstanbul'un Fethi'nin 553. Yıldönümü
İstanbul'un fethinin 553. yıldönümü, düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Etkinlikte, temsili Fatih Sultan Mehmet'in önderliğiyle kadırgalar, Leventler tarafından Dolmabahçe'den Kasımpaşa'ya kadar çekildi.
- 28.05.2006 28 May 17:45 Aydın: Kuşadası'nda Bar Ve Diskolar "yaza Merhaba" Dedi
Turizmde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, havaların ısınmasıyla Aydın'ın Kuşadası İlçesi'ndeki yazlık eğlence yerleri de birer birer açılmaya başladı.
- 28.05.2006 28 May 17:30 Bağdat: Müslüman Alimler Heyeti'nden Irak'a Yardım Çağrısı
Irak Sünni Müslüman Alimler Heyeti Sözcüsü Abdülselam El Kubeysi, Irak'ta insanların işgal kuvvetleriyle milis güçlerinin kıskacı altında kaldığını söyledi.
- 28.05.2006 28 May 17:15 Zonguldak: Ecevit'in Doğum Günü, Zonguldak'ta Kutlandı
GATA'da tedavi altında bulunan DSP Onursal Başkanı ve eski Başbakan Bülent Ecevit için, Zonguldak'ta parti binasında doğumunun 82. yıldönümü nedeniyle doğum günü pastası kesildi.
- 28.05.2006 28 May 16:45 Mardin: Mardin Tarihi Uluslararası Sempozyumu Sona Erdi
Mardin tarihinin bütün yönleriyle masaya yatırılarak bildiriler halinde sunulduğu ''1. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu'', sona erdi.
- 28.05.2006 28 May 16:30 Bağdat: Irak'ta Hükümet Kurulmasının Ardından
Irak'ta hükümetin kurulmasının ardından hala İçişleri ve Savunma Bakanlığı için isim belirlenemedi. Irak Ulusal Meclisi, bugün yeniden toplandı fakat gruplar arasında İçişleri ve Savunma Bakanlıkları konusunda anlaşma sağlanamadı.
- 28.05.2006 28 May 16:15 Mardin: Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu'nun En İlginç Bildirisi
Mardin'de 3 gündür devam eden ve Mardin tarihinin bütün yönleriyle anlatıldığı uluslararası sempozyumun en ilginç bildirisi, "Mardin'in Midyat İlçesi'nde bir İngiliz ajanının anıları" oldu.
- 28.05.2006 28 May 16:15 Ankara: Eğitim-sen'den İnsan Zinciri
Eğitim-Sen, "Baskı, Sürgün, Kadrolaşma Değil, İnsanca Bir Yaşam İstiyoruz" adı altında insan zincir oluşturarak bir eylem yaptı.
- 28.05.2006 28 May 16:15 Ankara: Eski Polis Memuru, "sözde Ermeni Soykırımı"nı Protesto İçin Erzurum'a Yürüyecek
Sözde Ermeni ve Pontus soykırımını protesto etmek isteyen Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlhan Sapmaz, Erzurum'a yürüyerek gitmek için bugün Ankara'dan yola çıktı.
- 28.05.2006 28 May 16:15 Ankara: Geleneksel Tzd Ödülleri Açıklandı
Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) geleneksel ödülleri açıklandı.
- 28.05.2006 28 May 16:00 Lefkoşa: Kktc Başbakanı Soyer, Yarın Ankara'ya Gelecek
KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer'in, Türkiye Cumhuriyeti hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapmak üzere yarın Ankara'ya geleceği bildirildi.
- 28.05.2006 28 May 15:59 Istanbul: Yurtta Hava Tahmini
Tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinde aralıklarla sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde etkili olması bekleniyor.
- 28.05.2006 28 May 15:59 Istanbul: Güneş, Kansere Davetiye Çıkarıyor
Cilt kanseri vakalarının tüm dünyada tırmanış gösterdiğini belirten uzmanlar, özellikle yaz tatillerini deniz-kum-güneş üçgeninde geçirenleri kanser konusunda uyarıyor.
- 28.05.2006 28 May 15:57 Ankara: "yaz Sıcağında Dengeli Beslenin" Uyarısı
Sağlık Bakanlığı, vatandaşları yaz aylarında dengeli ve yeterli beslenmeleri konusunda uyardı. Bu dönemde güneş çarpmaları, gıda zehirlenmeleri ve sıvı kaybının neden olduğu rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğini belirten bakanlık, bazı önerilerde bulundu.
- 28.05.2006 28 May 15:57 Istanbul: Aşırı Terleme Hastalık Belirtisi Olabilir
Aşırı terlemenin, bazı hastalıkların belirtisi olabileceği belirtildi.
- 28.05.2006 28 May 15:57 Son Geometri Buluşlarını Bir Türk Gerçekleştirdi
Samsunlu matematikçi Kerim Sarılar, 21. yüzyılda yeryüzü ve uzay hesaplamalarıyla ilgili modern geometrinin temellerini atacak buluşlar gerçekleştirdiğini söyledi.
- 28.05.2006 28 May 15:56 Konya: Mustafa Kemal Atatürk'ün Emeklilik Belgeleri
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün mareşallik rütbesinden emekli olduğu 30 Haziran tarihinin 'Emekliler Haftası' olarak kutlanması nedeniyle bir kitapçık yayınlandı.
- 28.05.2006 28 May 15:56 Ankara: Ecevit'in Sağlık Durumu
Eski Başbakanlar'dan Bülent Ecevit'in, koma durumunun devam ettiği ve halen hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
- 28.05.2006 28 May 15:53 Antalya: Ortopedi'nin Uç Noktası Boy Uzatma8
Boy uzatma işlemi pek çok kısa boylu için umut olurken, doktorlar konuya temkinli yaklaşıyor.
- 28.05.2006 28 May 15:53 Antalya: Kalp Hastalığı Tedavisinde Türkiye Klasiği
Türkiye'de BAĞ-KUR, SSK ve Emekli Sandığı'nın karşıladığı kalp damarı içine uygulanan stentlerin ciddi anlamda yeniden daralma riski taşıdığı belirtildi.
- 28.05.2006 28 May 15:53 Antalya: Ortopedi'nin Uç Noktası Boy Uzatma
Boy uzatma işlemi pek çok kısa boylu için umut olurken, doktorlar konuya temkinli yaklaşıyor.
- 28.05.2006 28 May 15:51 Erzurum: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Erzurum Şubesi Genel Kurulu
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Başoğlu, Türkiye'nin iç barışa ihtiyacı olduğunu belirterek, Türk milletini parçalamaya çalışanlara karşı herkesin birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini söyledi.
- 28.05.2006 28 May 15:50 Samsun: Samsun'da 52 Okula Bilgisayar Teknoloji Sınıfı Yapılıyor
Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası tarafından Samsun'da 52 okula "Bilgisayar Teknoloji Sınıfı" yapılıyor.
- 28.05.2006 28 May 15:49 Malatya: "dünü-bugünü İle Türk-ermeni İlişkiler" Konferansı
Devlet Arşivleri Genel Müdürü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, "Kendimize güvenmeliyiz. Sadece Ermeni konusunda değil, başta Ermeni meselesi olmak üzere bizim millet olarak tarihimizde hesabını veremeyeceğimiz hiç bir şey yoktur" dedi.
- 28.05.2006 28 May 15:47 Afyonkarahisar: Yazar Bursalıoğlu Mezarı Başında Anıldı
Afyonkarahisarlı araştırmacı-yazar Nazım Bursalıoğlu, ölümünün 3. yılında mezarı başında anıldı.
- 28.05.2006 28 May 15:47 Istanbul: Tiyatro Sanatçısı Mübeccel Vardar, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tiyatro sanatçısı Mübeccel Vardar, son yolculuğuna uğurlandı.
- 28.05.2006 28 May 15:46 Ankara: Ecevit'in Sağlık Durumu
Eski Başbakanlar'dan DSP Onursal Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 82. doğumgünü, 10 gündür tedavi gördüğü GATA önünde kutlandı. Rahşan Ecevit ve DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, 82 güvercin uçurduktan sonra, doğumgünü pastasını birlikte kesti. Rahşan Ecevit, "Eşimin durumu milim milim de olsa iyiye doğru gidiyor" dedi.
- 28.05.2006 28 May 15:45 Sivas: Bakan Şener Sivas'ta
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, AK Parti döneminde yoksulluk oranının düştüğünü söyledi.
- 28.05.2006 28 May 15:45 Bursa: Bursa'da Yerel Yönetimler
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 3.'sünü düzenlediği Huzurevi Kermesi ve Yiyecek Şenliği'nde bayram coşkusu yaşandı.
- 28.05.2006 28 May 15:10 Mardin: Nusaybin'de Aile Kavgası: 4 Yaralı
Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde, 2 aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
- 28.05.2006 28 May 14:52 Istanbul: 28 Mayıs 2006 Pazar Gündemi
- 28.05.2006 28 May 14:30 Wildalpen: Avrupa Rafting Şampiyonası Sona Erdi
Avusturya'nın Wildalpen şehrinde düzenlenen Avrupa Raftig Şampiyonası müsabakaları dün sona erdi. 16 ülkeden 26 takımın yarıştığı 13 kilometre nehir boyu yarışmalarında oldukça başarılı bir mücadele sergileyen Türk Milli Takımı, 567 puanla ülkeler sıralamasında Avrupa dördüncüsü, genel klasmanda ise altıncı oldu.
- 28.05.2006 28 May 14:30 Hong Kong: Endonezya'daki Şiddetli Deprem
Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, Java Adası'nda meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremde 10 binden fazla kişinin yaralandığını söyledi.