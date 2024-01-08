Son Dakika Günçe Haberleri

11:22 Fransızcadan Türkçeye 40 kitap çeviren Cemal Süreya'nın vefatının üzerinden 34 sene geçti Yaklaşık 40 kitabı Fransızcadan Türkçeye çeviren şair, yazar ve çevirmen Cemal Süreya'nın vefatının üzerinden 34 sene geçti. Süreya, şiirin yanı sıra deneme, çocuk kitabı, günce, derleme ve tenkit yazıları kaleme aldı ve şiir ve düz yazı tercümesi yaptı. Edebiyat dünyasının önemli isimlerinden olan Süreya, Türk edebiyatına önemli eserler kazandırdı.

11:10 SPOR İzmir'in buzda parlayan yıldızları SPOR İzmir'in buzda parlayan yıldızlarıMustafa KÖPRÜLÜİZMİR, (DHA) - Artistik buz pateninde İzmir'i temsil eden milli sporcular son dönemde ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettikleri başarılarla alkış topluyor.

10:54 İzmir'den Artistik Buz Pateni Milli Takımına 12 Sporcu Katıldı İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde antrenmanlarını sürdüren çocuk patenciler, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarılar elde ediyor. Milli takım kampına en fazla sporcu gönderen il olan İzmir, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor. Artistik buz pateni branşı Türkiye'de hızla gelişirken, sporcular uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek ve olimpiyatlarda başarılar elde etmek istiyor.

11:23 Seydişehirde Kan Bağışı Seydişehir'de, Konya Kızılay Kan Merkezi Tarafından Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı

11:53 Cihanbeyli'de Kan Bağışına İlgi Yok Konya Kızılay Kan Merkezi Sağlık Ekipleri'nin, Cihanbeyli'de Gerçekleştirdiği Kan Bağışı Kampanyasına Vatandaşlar İlgi Göstermedi

14:27 Gayrimenkul Skandalına Karışan Kardinal Konuştu İtalya’da bir süredir yürütülen soruşturma ile ortaya çıkan garımenkul skandalına adı karışan ve Vatikan’ı da peşisıra skandala sürükleyen Napoli Başpiskoposu Kardinal Crescenzio Sepe, iddialar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

11:31 İstanbul'da Kültür -Sanat Ferhan Şensoy'un 7 Mart 1987 Tarihinden Beri Beri Aralıksız Olarak Oynadığı Tek Kişilik Gösterisi 'Ferhangi Şeyler', 12 Haziran Cumartesi Günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin Bahçesinde Tiyatroseverler ile Buluşacak.

11:22 İstanbul'da Kültür Ferhan Şensoy'un 7 Mart 1987 Tarihinden Beri Beri Aralıksız Olarak Oynadığı Tek Kişilik Gösterisi 'Ferhangi Şeyler', 12 Haziran Cumartesi Günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin Bahçesinde Tiyatroseverler ile Buluşacak

10:07 Başkentte Kültür Sanat (2) Aynı Adlı Çizgi Seriden Beyazperdeye Uyarlanan 'Demir Adam 2-ıron Man 2' Yarın Sinemalarda

10:40 Başkentte Kültür Sanat (2) Başkentli Sinemaseverler İçin Bu Hafta 5 Yabancı Film Gösterime Girecek

09:47 Büyük İkramiye Çıkan Kazı Kazan Kartını Çöpe Attı İngiltere’de yaşayan Türk posta işçisi Cemal çelikkanat, 100 bin sterlin değerindeki büyük ikramiye çıkan kazı kazan kartını çöpe attı.

11:09 Başkentte Kültür Sanat (2) Seyircinin Merakla Beklediği 'Ejderhanı Nasıl Eğitirsin' Adlı Animasyon Film Yarın Gösterime Girecek

11:04 Başkentte Kültür Sanat William Shakespeare'in Ölümsüz Eserinden Opera Sahnesine Aktarılan 'Macbeth', 28 Nisan Çarşamba Günü Başkent Seyircisiyle Buluşacak.

10:10 Murakami'nin Yeni Romanına Yağmur Altında Kuyruk Japon Yazar Haruki Murakami'nin Bugün Piyasaya Çıkan "1q84" Adlı Serisinin Üçüncü Kitabı İçin Japonya'da Yağmur Altında Uzun Kuyruklar Oluştu.

10:39 Başkentte Kültür Sanat (2) Başkent İzleyicisi, Bu Hafta İkisi Yerli Olmak Üzere, Beş Yeni Yapımla Tanışacak

13:47 Elia Suleiman Istanbul Film Festivali'nde Akbank sponsorluğunda gerçekleşen 29. Uluslararası İstanbul Film Festivali, sinemaseverlerin Kutsal Direniş adlı filmiyle yakından tanıdığı, Filistin sinemasının önde gelen yönetmeni Elia Suleiman'ı ağırlıyor.

13:33 İstanbul Film Festivali'nde Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Bağımsız Sinemacılar Seçkisi "28. Uluslararası İstanbul Film Festivali" Ortadoğu Ülkelerinin Çağdaş ve Bağımsız Sinemalarını Bir Araya Getiriyor. Festivalde, "Büyüleyici İsyancılar: Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Bağımsız Sinemacılar Seçkisi" Kapsamında İran'dan Lübnan'a, Mısır'dan Cezayir'e, Bağımsız Sinemacıların İmza Attığı 10 Film Sinemaseverlerle Buluşuyor.

12:09 Ortadogu Sinemasi Istanbul Film Festivali'nde Mercek Altında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Bağımsız Sinemacılar Seçkisi" bölümü kapsamında İran'dan Lübnan'a, Mısır'dan Cezayir'e, bağımsız sinemacıların imza attığı 10 film sinemaseverlerle buluşuyor.

12:18 İngiliz Medyası, Seçim Yaklaşırken Liderleri İnceledi İngiltere'de Başbakan Gordon Brown, Beklendiği Üzere Genel Seçimlerin 6 Mayıs'ta Yapılacağını Açıklaması Ardından İngiliz Gazeteleri, Liderlere ve Açıklamalarına Geniş Yer Ayırmaya Başladı.

10:38 Fuarda Başlayan Dostluk Tarihe Geçti Anadolu Üniversitesi (aü) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof

09:51 Koridor Kültür Sanat Edebiyat Dergisi'nin Bahar Sayısı Yayımlandı "Koridor" Kültür Sanat Edebiyat Dergisi'nin Bahar 2010 sayısı yayımlandı.

"Koridor" Kültür Sanat Edebiyat Dergisi bugün okurlarıyla buluştu.

12:03 MS Tiyatro İle Anlatıldı Multiple Skleroz Hastalığı ve Bu Hastalığa Yakalanmış Kişilere Destek İçin Hazırlanan 'Sil Baştan' Adlı Oyunun Prömiyeri Yapıldı.

11:57 MS Tiyatro İle Anlatıldı Multiple Skleroz Hastalığı ve Bu Hastalığa Yakalanmış Kişilere Destek İçin Hazırlanan 'Sil Baştan' Adlı Oyunun Prömiyeri, Yapıldı.

10:56 Ms Hastaları İçin 'Merhaba Hayat' Tiyatro Sanatçısı Haldun Dormen'in Multiple Skleroz (Ms) Hastalığı ile İlgili Farkındalığın Artırılması ve Bu Hastalığa Yakalanmış Kişilere Destek Verilmesi İçin Hazırladığı 'Sil Baştan' Adlı Oyunun Prömiyeri, Dün Antalya'da Yapıldı.

23:56 Ms Hastalarından "Merhaba Hayat" Tiyatro sanatının duayeni Haldun Dormen'in Multiple Skleroz (MS) hastalığı ile ilgili farkındalığın artırılması ve hastalık tanısı konmuş kişilere her aşamasında destek verilmesi için hazırladığı 'Sil Baştan' adlı oyunun dünya prömiyeri, Antalya'da yapıldı.

13:41 Türk Akademisyenin Oyunu Ermenistan'da Yayımlandı Anadolu Üniversitesi (aü) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof

09:44 Gözün Yükseklerde Olsun Mustafa Özkaya'nın sunduğu Akşama Doğru bugün AKUT başkanı ve dağ sporcusu Nasuh Mahruki'yi ağırlıyor.

02:24 Erdoğan'ın Çifte Günlüğü Siyasetten Çekildikten Sonra Bazı Olayları Kaleme Alacağını Söyleyen Başbakan Erdoğan, Çifte Günlük Tutuyor.

01:42 Kavaklıdere Sineması Şimdilik 'Perde' Dedi Kapandığı İki Yıldan Bu Yana Boş Duran Kavaklıdere Sineması, Kavaklıderem Derneği'nin Girişimleri ile Yeniden Hayat Bulma Umuduna Kavuştu.

01:41 Başkent'te Bir Tarih Yeniden Canlanıyor Ankara'nın Çok Özel Mekanlarından Kavaklıdere Sineması, Kapılarını 28 Ekim'de Açmaya Hazırlanıyor.

16:20 İstanbul Modern'de "Site Filmleri" İstanbul Modern Sinema, Sarkis'in "Site" Sergisi Kapsamında, 1 -11 Ekim Tarihleri Arasında Film Gösterimi Gerçekleştirecek. Sarkis'in Kendi Sanatıyla İlişkilendirdiği Filmlerden Oluşan Program, "Site Filmleri" Başlığıyla Sinemaseverlerle Buluşacak.

05:23 153'üncü Yıla Ortak Kutlama Hürriyet Hakkımızdır/tren Özgürlüktür Treni, Ankara Garı'nda Tcdd ve Hürriyet'in Üst Düzey Yöneticileri Tarafından Karşılandı.

14:19 Türkiye Bu Soruyu Tartışıyor İşte Cevabı Horizon -1 Adlı Türk Yük Gemisinin Somali Açıklarında Deniz Korsanları Tarafından Kaçırılması Konusundaki İddialar Bitmiyor. Bu Konudaki Son İddianın Kaynağı İse Nato.

01:47 Baştürk Anısına Ödüllü Yarışma Eski Disk ve Genel -İş Genel Başkanı Abdullah Baştürk Anısına Edebiyat Ödülü Verilecek.

14:20 Gizemli Kitap Yayımlanmadan Rekor Kırdı Gizemli Japon Yazarın ""1q84" Adlı Kendisi Kadar Gizemli Yeni Romanı Yayımlanmadan Rekor Kırdı.

02:29 Sanatçılara Sitem Ege Üniversitesi (Eü) Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Tarafından 2006'da Kurulan ve Eü Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde Tedavi Gören Çocukların İhtiyaçlarının Karşılanması Amaçlanan Ege Lösemili Çocuklar ve Onkoloji Derneği, Hayırseverlere Teşekkür Plaketlerinin de Sunulacağı Bir Gece Düzenledi.

11:05 'Bizi Ailece İzlemeliler!' Yunus Günçe ve Sinemis Candemir, Tiyatro Kare'nin Sahnelediği "Bu da Benim Ailem" Adlı Oyunda Rol Alıyor...

13:27 Karikatürleriyle Türkiye'nin Güncesini Tutan Ustaya Saygı Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen "Ustalara Saygı" etkinlikleri bu kez, alabildiğine sade çizgilerle en yoğun anlatıma ulaşan karikatürlerin yaratıcısı Ferruh Doğan için gerçekleştirilecek.

12:15 Bir Polemik Daha Başlıyor Kenan Erçetingöz'le Akşam Keyfi'ne Konuk Olan Günce Koral, Hande Yener'in Kendi Elektronik Albümlerini Dinleyerek Müzik Türünde Değişikliğe Gittiğini Açıkladı..

21:35 Kenan Erçetingöz'le Akşam Keyfi! Kenan Erçetingöz'ün Bu Akşamki Konukları Mehtap Bayri, Ziya Kürküt ve Günce Koral…

21:00 Kenan Erçetingöz'le Akşam Keyfi! Asuman Dabak Tiyatrosu'nda Sahnelenen ve İzlenme Rekorları Kıran 'Şahane Düğün' İsimli Tiyatro Oyunun Sevilen İsimleri Ziya Kürküt ve Meytap Bayri ile Müzik Dünyasının Genç ve Yetenekli İsimlerinden Günce Koral 9 Ocak Cuma Akşamı Kenan Erçetingöz'le Akşam Keyfi'nde..

12:15 Aşkta Demokrasi Var mı? Günce Koral'ın 'Su' İsimli Yeni Albümünün 2. Video Klibi 'Esnaf Lokantası' İsimli Şarkıya Çekildi.

04:40 Erkeksiz Kadında Nur Yokmuş! Ünlü Sanatçı, 'Hülya'nın Güncesi' Başlıklı Köşesinde de, En Az Kostümü Kadar İddialı Açıklamalar Yaptı.

01:31 O Lojmanları Müze Yapın Yüksekova'da Evinin Bahçe Duvarının Kenarına Konan Bombanın Patlaması Sonucu Şehit Olan Uzman Çavuş Ragıp As'ın Cenaze Töreninde Konuşan Eşi Hatice As, "Lojman Yapsalardı, Eşim Şehit Düşmezdi. Bir Ragıp Gitti, Bin Ragıp Daha Oraya Gidecek. Çadır Kurun, Prefabrik Evler Yapın Ama O İnsanları Dışarıda Bırakmayın. O Lojmanları Şimdi Müze Yapsınlar" Dedi.

15:01 Şehit Onbaşıyı 3 Bin Kişi Uğurladı Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde, Operasyon Hazırlıkları Sırasında Silahının Kazayla Ateş Alması Sonucu Şehit Olan Komando Onbaşı Bora Günceler, Tokat'ta Toprağa Verildi. Şehidi Yaklaşık 3 Bin Kişi Uğurladı.

03:30 'Bu Dizi Tam İstediğim Gibi' Kanal 1'de Yeni Başlayacak Olan 'Deniz ve Mahtap' Dizisinin Başrol Oyuncusu Ece Özdikici, Dizinin Tam İstediği Gibi Bir Dizi Olduğunu Söyledi.

14:00 İsimlerinden Memnunlar mı? Onlar İsimleriyle Ünlü Ama Acaba İsimlerinden Memnunlar mı? Hülya Dergisi Ünlülere Kendi İsimlerini Koyma Şansları Olsaydı Ne Yapacaklarını Sormuş...

20:39 Üniversite Öğrencileri KPSS Eleştirilerini Resimlere Yansıttı Erzurum'da Üniversite Öğrencileri Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Eleştirilerini ve İş Bulamama Kaygılarını Yaptıkları Resimlere Yansıttı.

14:00 İyi Ki Doğdun Ertekin Taktığı Şapkasıyla Türkiye'nin Sembol İsimlerinden Biri Haline Gelen Ertekin, Kalamış Marina'a Kendi Adıyla Anılan Mekanda 81. Doğum Gününü Kutladı.

23:55 Ünlülerden İlginç Cevaplar Pek Çok Kişinin Kurduğu Hayallerden Biridir Hayran Olunan Sanatçıyla Yemeğe Çıkmak...

19:36 Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Şahıs Hayatını Kaybetti Samsun'da Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Bir Kişi Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti.

14:58 Türk -İş, Disk ve Kesk: "1 Mayıs'ta Taksim Meydanında Olacağız" (2 -Son) Disk Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Disk'in Şişli'den, Kesk'in Şişhane'den, Türk -İş'in de Dolmabahçe'den Taksim'de Buluşmak Üzere Yürümesini Öngören Programda Her Hangi Bir Değişiklik Yapılmadığını, Yarın Üç Koldan Saat 11.00'den İtibaren Yürüyüşün Başlayacağını, 13.00'te 1 Mayıs 1977'de Öldürülenlerin Anısına Kazancı Yokuşu'na Kırmızı Karanfil Bırakılacağını, Ardından da Taksim Meydanı'na Çel...

18:05 Şeftaliden Korkan Var! Dizilerde Kahramanlıklar Sergileyen, Şarkılarında Cesareti Anlatan Ünlüler de Korkularıyla Savaşıyor. Uçak Korkusu Birinci Sırada.ceviz ya da Şeftali Görmeye Dayanamayan Bile Var

10:48 İngiliz Basınında Bugün İngiliz Basınında Bugün, "George Bush, Suudi Arabistan ve Mısır'a İnsan Hakları Konusunda Baskı Yapabilecek mi Afganistan'da ABD-ingiltere Ayrılığı ve Anglikan Kilisesi Liderine Türkiye'den Tepki" Başlıkları Öne Çıktı.

16:44 Japon Diva Sağır Oldu "Japon Divası" Olarak Bilinen Ünlü Şarkıcı Ayumi Hamasaki, Sol Kulağının Artık Duymadığını Açıkladı. Japonya'nın Pop İkonlarından Olan 29 Yaşındaki Şarkıcı Hamasaki İnternetteki Güncesinde (Blog) Yaptığı Açıklamada, "Geçen Yıl Bir Duyma Testi Yaptırdım ve Sol Kulağımın Hiç Duymadığını ve Hiçbir Tedavi Olasılığı Bulunmadığını Öğrendim" İfadesini Kullandı.

13:40 Tüm Shakespeare Karakterleri Aynı Sahnede Bütün Zamanların En İyi Oyun Yazarı William Shakespeare'in Ünlü Kahramanları Aynı Sahnede Buluşuyor. Tiyatro Om'un Kuruluşunun 10'uncu Yılı Nedeniyle Hazırladığı Örselenmiş Ruhlar Resmi Geçidi: Shakespeare Sahnede Adlı Oyun, Romeo ve Juliet, Sezar ve Kleopatra, Kral Lear ve Lady Macbeth'in de Aralarında Bulunduğu Bir Çok Kahramanı Hamlet'in Düzenlediği Bir Maskeli Baloda Buluşturuyor.

21:00 Ziynet Sali Bu Gecce Günay'da! 28 Aralık Cuma Gecesi Çok Özel Bir Program Hazırlayan Günay Restaurant, Grek Müziğin Sevilen Sanatçısı Ziynet Sali'nin Şarkılarıyla Müşterilerini Coşturacak. Türk Pop Müziği'nin En Eski Gruplarından Grup Gündoğarken ile Genç Şarkıcı Günce'nin Birlikte Söyleyeceği Şarkılar da, Erken Yılbaşı Gecesini Daha da Hareketlendirecek.

21:06 Chıcago Trıbune ve Los Angeles Tımes Satıldı ABD'nin Saygın Gazetelerinden Chicago Tribune ve Los Angeles Times'ı Bünyesinde Bulunduran Şirket, Tartışmalı Bir Emlak Yatırımcısına Satıldı. The Tribune Şirketinin Bünyesinde Gazetelerin Yanısıra Çok Sayıda Medya Kuruluşu ve Bir de Beyzbol Takımı Bulunuyor.

14:35 Söylemeye Dilim Varmıyor Hülya Dergisindeki Köşesinde 'Artık Feminist Oldum' Başlıklı Bir Yazı Yazan Avşar: Feminizm Aslında Paylaşım Olduğu İçin Artık Feministim. Sabit Fikirli Olmak Kimseye Hiçbir Şey Kazandırmaz.

14:26 Spiderwick Günlüğü Beyazperdede Uzun Süre Çok Satanlar Listesinden İnmeyen ve Toplam 5 Kitaptan Oluşan "The Spiderwick Chronicles/spiderwick Günceleri", Beyazperdeye Aktarıldı. Holy Black ve Tony Diterlizzi'nin Aynı Adlı Çok Satan Çocuk Kitabı Serisinden Uyarlanan "The Spiderwick Chronicles/spiderwick Günceleri" Adlı Film, 14 Mart 2008'de Türkiye'de Vizyona Girecek.

15:51 Yedinci Sanat'ın Baharı Bu Sonbahar Başkent'te Çok Farklı Olacak. Ankara Sinema Kültürü Derneği (Askd) Tarafından Düzenlenen Film+/ankara Güz Film Festivali'nin Dördüncüsü Başladı.

18:04 Maaş Gerginliği Nedeniyle Kayıp Kız İçin Anons Yapılamadı Hakkari Belediyesi Çalışanlarının Maaşlarını Alamaması Yüzünden Kurum Binasında Yaşanan Gerginlik Sürerken, Kayıp Bir Kız Çocuğunun Ailesinin Bulunması İçin Belediyeye Getirilmesi İse İlginç Görüntülere Sahne Oldu.

10:28 İngiliz Basınında Bugün İngiliz Basını Bugün, Ana Muhalefet Muhafazakar Parti'nin Hafta Sonunda Başlayan Yıllık Olağan Kongresine ve Bu Sonbahar Yapılacak Bir Erken Seçimin İşçi Partili Başbakan Gordon Brown'un Lehine Olup Olmayacağı Tartışmasına Odaklandı.

21:35 Her Telden Çalıyor Ünlü Oyuncu Cihan Ünal'ın Kızı Irmak Ünal Oyunculuktan Sonra Senaristliğe Soyundu!..

01:10 Çıtayı Yükseltiyor Avrupa Çapında 2001 Yılından Bu Yana Düzenlenen 'Eurodance Müzik Yarışması'nda Bu Sene Ülkemizi Ziynet Sali Temsil Ediyor

11:27 İngiliz Basınında Bugün İngiliz Basınında Bugün, Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref'in Olaganüstü Hal İlanıyla İlgili Kararı, ABD Piyasalarında Başlayan Dalgalanmanın Yankıları, ABD ve Rusya Uçaklarının İt Dalaşı ve Hamas'ın Denize Açılma Projesi Başlıkları Öne Çıktı.

16:53 Modern Sinemanın Öncüsü Antonıonı Öldü Modern Sinemanın Öncülerinden Sayılan İtalyan Yönetmen ve Senarist Michelangelo Antonioni, 95 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu. "Blow Up" (Cinayeti Gördüm), "L'avventura" (Macera), "La Signora Senza Camelie" (Kamelyasız Kadın), "La Notte" (Gece) ve "L'eclisse" (Güneş Tutulması) Gibi Filmleri ile Sinema Tarihine Damgasını Vuran Antonioni, 1996 Yılında Yaşam Boyu Başarı Oscarı'na Layık Görülmüştü. ...

12:51 İbo Seçim Otobüsünde Gp İstanbul Milletvekili Adayı İbrahim Tatlıses, İzmir'de Partisinin Seçim Çalışmalarına Katıldı.

12:17 Seçim İçin Yola Çıkacak Sürücülere Kaza Uyarısı Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Enstitüsü, 22 Temmuz Seçimleri Nedeniyle Yollara Düşecek Kişi Sayısının 20 Milyon Olduğu Belirtilirken, Bu Gibi Dönemlerde Çok Sayıda Kaza Olduğunu ve Çok Sayıda İnsanın Yaşamını Yitirdiğini Kaydetti. Sürücülere, "Sollama Yapmayınız", "Önünüzde Seyreden Araçları Korna Çalarak Taciz Etmeyiniz", "Sıcaktan Uykunuz Geldiyse Mutlaka İlk Mola Yerinde En Az ...

11:06 İngiliz Basınında Bugün İngiliz Basınında Bugün, Suudi Arabistan'a Silah Satışındaki Yolsuzluk İddiaları, ABD'nin Sünnileri Silahlandırma Girişimi ve Blair'in Halefi Gordon Brown'un Irak Politikasının İpuçları Başlıkları Öne Çıktı.

20:25 Yazlık Günay Açılacak Günay Restoran'da Sezon Demet Akalın ve Huysuz Virjin ile 2 Haziran'da Kapanacak.

17:49 Türkiye Yaz Biatlon Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri Side Limanında Yapıldı Atatürk'ün Doğumunun 126. Yılı Anısına Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, Side Belediyesi ve Anteus İşbirliği İçerisinde Gerçekleştirilen, "Türkiye Yaz Biatlon Şampiyonası" ve Milli Takım Seçmeleri Side Limanında Yapıldı. Şampiyonada 19 Takım Yaklaşık 260 Sporcu ile Mücadele Ederken, Aileleri Sporcuları Yalnız Bırakmadı.

17:30 İşte Avşar'ın O Karesi Bomba Açıklamalarla Gündeme Oturan ve Sivri Konuşmalarıyla Bilinen Hülya Avşar'ın Hızma ve Piercingli Hali Bakın Nasıl.

12:04 Fotoğraf Günlerinde 4 Yeni Sergi Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Fotoğraf Sanatçıları Derneği (Bufsad) ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti İşbirliği ile Bu Yıl 17'ncisini Düzenlenen Bursa Fotoğraf Günleri Devam Ediyor.

15:45 Gemilerde Talim Var Ekranların Yeni Dizisi 'Gemilerde Talim Var' Denizcilik Okulunda Yaşanan Kahkaha Dolu Bir Macera.

16:30 Bakan Yıldırım, Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin 33. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Katıldı Taşımacılıktaki Sorunlarla Kırıp Dökmeden Mücadele Edeceklerini Söyleyen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, "Kapanan Yol Varsa Bana Gelin. Ben Gürültü Patırtı Sevmem. Sessizce İşimi Yaparım" Dedi.

13:26 Sahneyi Özledi Avşar Kızı, Önümüzdeki Hafta Cumartesi Akşamı Günay'daki Özel Sahne Çalışmasıyla Dönüş Yapıyor. Günay'da Yarın Gecce Ebru Gündeş Var.

18:47 Son Yazı Ölüm Tehdidi Üzerine Oldu Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülen Gazeteci Hrant Dink, Gazetesi Agos'ta Yayınlanan Bugünkü Yazısında Ölüm Tehditlerini Konu Aldı. "Ruh Halimin Güvercin Tedirginliği" Başlığı ile Kaleme Aldığı Son Yazısında Hrant Dink, Ölüm Kalım Arasında Karar Vermek Zorunda Kaldığını ve Kalıp Direnmeyi Seçtiğini Tüm İçtenliği ile Şu Satırlara Satırlara Döktü.

18:37 Ermeni Gazeteci-yazar Dink'in Öldürülmesi İstanbul'da Uğradığı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Ermeni Gazeteci Hrant Dink, 10 Ocak 2007 Tarihli Makalesinde Tedirgin Bir Ruh Hali İçinde Olduğunu ve 2007 Yılının Kendisi İçin Zor Bir Yıl Olacağını Düşündüğünü Yazmıştı. Dink'in Öldürülmesinin Ardından, Genel Yayın Yönetmeni Olduğu Haftalık Agos Gazetesi, İnternet Sayfasını Karartarak Dink'in Fotoğrafını Yerleştirdi.

18:09 Dink, Son Yazısında 'Tehdit' Edildiğini Belirtti Uğradığı Silahlı Saldırıcı Sonucu Hayatını Kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, Gazetenin 'Agos'un Merceğinden' Adlı Köşesindeki Son Yazısında, 'Tehdit Edildiğini' Bildirdi.

16:53 Dink'in Son Yazısı: Tehdit Alıyorum "Türklüğü Aşağılamak" Suçlamasıyla Hakkında Verilen Karar Nedeniyle Yoğun Şeklide Tehdit Aldığını Son Yazısında Anlatan Dink Söz Konusu Tehditler Arasında Bursa'dan Kendisine Gönderilen Bir Mektuptan Kaygı Duyduğunu Yazısında Şu Cümlelerle Belirtti: "Bu Mektuplardan Birinin Bursa'dan Postalandığını ve Yakın Tehlike Arzetmesi Açısınd Anda Hayli Kaygı Verici Bulduğumu ve Tehdit Mektubunu Şi...

20:43 Şenol Güneş, Güney Kore'ye Gitti Güney Kore'nin Fc Seoul Takımını Çalıştıracak Teknik Direktör Şenol Güneş, Akşam Saatlerinde Türk Hava Yolları'nın (THY) Tarifeli Seferiyle Seoul'e Gitti.

23:20 Yeni Yılı Kutladılar Kral Medya Grubu Tarafından Tüm Çalışanların Katıldığı Yılbaşı Partisi Bu Gecce Maslak'ta Bir Mekanda Yapılıyor.

13:43 Van: Yaralı Köpeğin Hayatta Kalma Mücadelesi Van'da, Arka Ayağı Kırık Olduğu İçin Yürümekte Güçlük Çeken Dişi Köpek, 5 Yavrusundan 4'ünü Kaybetti. Anne Köpek, Geriye Kalan Tek Yavrusuyla Bütün Olumsuzluklara Rağmen Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor.

10:45 Samsun: Türkiye Nükleerde Acele Etmeli Türkiye Bilimler Akademisi (Tüba) Şeref Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç, Sınır Komşuları ve Yakın Çevre Ülkeleri Nükleer Teknolojide Bir Hayli Gelişmiş Olan Türkiye'nin Bu Alanda Acele Etmesi Gerektiğini Belirterek, Devletin Güvenliği ve Politik Açılardan Nükleer Enerjinin Stratejik Öneme Sahip Olduğunu Kaydetti.

17:03 İstanbul: Ülker, Trend Show 2006'ya 5 Marka ile Katılıyor Ülker Grubu, Trend Show 2006'ya 5 Marka ile Katılıyor. Alpella, Baycan, Cafe Crown, Cola Turka ve Rodeo Stantlarında 4 Gün Boyunca Çeşitli Etkinlikler Düzenleniyor.

16:22 İstanbul: Ragıp Zarakol Davası Yazar Ragıp Zarakolu'nun, Sahibi Olduğu Belge Yayıncılık'tan Çıkan "Bir Ermeni Doktorun Yaşadıkları" Adlı Kitabı Nedeniyle 301. Madde Kapsamında Yargılanmasına Devam Edildi. Duruşmada Hazır Bulunan Zarakol, Türkiye'nin 301. Madde Nedeniyle Zarar Gördüğünü Söyledi.

15:43 Yayıncı Ragıp Zarakol'un Yargılanması "Garabet Heceya'nın İzmir Güncesi: Bir Ermeni Doktorun İzmir Güncesi" Adlı Kitabın Yazarı Dora Sakayan, Yayıncı Ragıp Zarakolu'nun Beraati İçin İstanbul Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesine Mektup Yazdı. Sakayan Mektupta, "Yalnızca Kitabı Dikkatle Okumanız, İyimserliğin Nasıl Allak Bullak Olduğun...