Son Dakika Günçe Haberleri

- 08.01.2024 08 Oca 11:22 Fransızcadan Türkçeye 40 kitap çeviren Cemal Süreya'nın vefatının üzerinden 34 sene geçti
Yaklaşık 40 kitabı Fransızcadan Türkçeye çeviren şair, yazar ve çevirmen Cemal Süreya'nın vefatının üzerinden 34 sene geçti. Süreya, şiirin yanı sıra deneme, çocuk kitabı, günce, derleme ve tenkit yazıları kaleme aldı ve şiir ve düz yazı tercümesi yaptı. Edebiyat dünyasının önemli isimlerinden olan Süreya, Türk edebiyatına önemli eserler kazandırdı.
- 03.01.2024 03 Oca 11:10 SPOR İzmir'in buzda parlayan yıldızları
SPOR İzmir'in buzda parlayan yıldızlarıMustafa KÖPRÜLÜİZMİR, (DHA) - Artistik buz pateninde İzmir'i temsil eden milli sporcular son dönemde ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettikleri başarılarla alkış topluyor.
- 03.01.2024 03 Oca 10:54 İzmir'den Artistik Buz Pateni Milli Takımına 12 Sporcu Katıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde antrenmanlarını sürdüren çocuk patenciler, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarılar elde ediyor. Milli takım kampına en fazla sporcu gönderen il olan İzmir, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor. Artistik buz pateni branşı Türkiye'de hızla gelişirken, sporcular uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek ve olimpiyatlarda başarılar elde etmek istiyor.
- 15.09.2010 15 Eyl 11:23 Seydişehirde Kan Bağışı
Seydişehir'de, Konya Kızılay Kan Merkezi Tarafından Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı
- 23.07.2010 23 Tem 11:53 Cihanbeyli'de Kan Bağışına İlgi Yok
Konya Kızılay Kan Merkezi Sağlık Ekipleri'nin, Cihanbeyli'de Gerçekleştirdiği Kan Bağışı Kampanyasına Vatandaşlar İlgi Göstermedi
- 22.06.2010 22 Haz 14:27 Gayrimenkul Skandalına Karışan Kardinal Konuştu
İtalya’da bir süredir yürütülen soruşturma ile ortaya çıkan garımenkul skandalına adı karışan ve Vatikan’ı da peşisıra skandala sürükleyen Napoli Başpiskoposu Kardinal Crescenzio Sepe, iddialar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
- 10.06.2010 10 Haz 11:31 İstanbul'da Kültür -Sanat
Ferhan Şensoy'un 7 Mart 1987 Tarihinden Beri Beri Aralıksız Olarak Oynadığı Tek Kişilik Gösterisi 'Ferhangi Şeyler', 12 Haziran Cumartesi Günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin Bahçesinde Tiyatroseverler ile Buluşacak.
- 10.06.2010 10 Haz 11:22 İstanbul'da Kültür
Ferhan Şensoy'un 7 Mart 1987 Tarihinden Beri Beri Aralıksız Olarak Oynadığı Tek Kişilik Gösterisi 'Ferhangi Şeyler', 12 Haziran Cumartesi Günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin Bahçesinde Tiyatroseverler ile Buluşacak
- 06.05.2010 06 May 10:07 Başkentte Kültür Sanat (2)
Aynı Adlı Çizgi Seriden Beyazperdeye Uyarlanan 'Demir Adam 2-ıron Man 2' Yarın Sinemalarda
- 29.04.2010 29 Nis 10:40 Başkentte Kültür Sanat (2)
Başkentli Sinemaseverler İçin Bu Hafta 5 Yabancı Film Gösterime Girecek
- 23.04.2010 23 Nis 09:47 Büyük İkramiye Çıkan Kazı Kazan Kartını Çöpe Attı
İngiltere’de yaşayan Türk posta işçisi Cemal çelikkanat, 100 bin sterlin değerindeki büyük ikramiye çıkan kazı kazan kartını çöpe attı.
- 22.04.2010 22 Nis 11:09 Başkentte Kültür Sanat (2)
Seyircinin Merakla Beklediği 'Ejderhanı Nasıl Eğitirsin' Adlı Animasyon Film Yarın Gösterime Girecek
- 22.04.2010 22 Nis 11:04 Başkentte Kültür Sanat
William Shakespeare'in Ölümsüz Eserinden Opera Sahnesine Aktarılan 'Macbeth', 28 Nisan Çarşamba Günü Başkent Seyircisiyle Buluşacak.
- 21.04.2010 21 Nis 16:46 17. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (iksv) Tarafından Düzenlenen, 17
- 16.04.2010 16 Nis 10:10 Murakami'nin Yeni Romanına Yağmur Altında Kuyruk
Japon Yazar Haruki Murakami'nin Bugün Piyasaya Çıkan "1q84" Adlı Serisinin Üçüncü Kitabı İçin Japonya'da Yağmur Altında Uzun Kuyruklar Oluştu.
- 15.04.2010 15 Nis 10:39 Başkentte Kültür Sanat (2)
Başkent İzleyicisi, Bu Hafta İkisi Yerli Olmak Üzere, Beş Yeni Yapımla Tanışacak
- 14.04.2010 14 Nis 13:47 Elia Suleiman Istanbul Film Festivali'nde
Akbank sponsorluğunda gerçekleşen 29. Uluslararası İstanbul Film Festivali, sinemaseverlerin Kutsal Direniş adlı filmiyle yakından tanıdığı, Filistin sinemasının önde gelen yönetmeni Elia Suleiman'ı ağırlıyor.
- 14.04.2010 14 Nis 12:09 '38. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'
'38
- 13.04.2010 13 Nis 13:33 İstanbul Film Festivali'nde Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Bağımsız Sinemacılar Seçkisi
"28. Uluslararası İstanbul Film Festivali" Ortadoğu Ülkelerinin Çağdaş ve Bağımsız Sinemalarını Bir Araya Getiriyor. Festivalde, "Büyüleyici İsyancılar: Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Bağımsız Sinemacılar Seçkisi" Kapsamında İran'dan Lübnan'a, Mısır'dan Cezayir'e, Bağımsız Sinemacıların İmza Attığı 10 Film Sinemaseverlerle Buluşuyor.
- 13.04.2010 13 Nis 12:09 Ortadogu Sinemasi Istanbul Film Festivali'nde Mercek Altında
Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Bağımsız Sinemacılar Seçkisi" bölümü kapsamında İran'dan Lübnan'a, Mısır'dan Cezayir'e, bağımsız sinemacıların imza attığı 10 film sinemaseverlerle buluşuyor.
- 07.04.2010 07 Nis 12:18 İngiliz Medyası, Seçim Yaklaşırken Liderleri İnceledi
İngiltere'de Başbakan Gordon Brown, Beklendiği Üzere Genel Seçimlerin 6 Mayıs'ta Yapılacağını Açıklaması Ardından İngiliz Gazeteleri, Liderlere ve Açıklamalarına Geniş Yer Ayırmaya Başladı.
- 31.03.2010 31 Mar 10:38 Fuarda Başlayan Dostluk Tarihe Geçti
Anadolu Üniversitesi (aü) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof
- 30.03.2010 30 Mar 09:51 Koridor Kültür Sanat Edebiyat Dergisi'nin Bahar Sayısı Yayımlandı
"Koridor" Kültür Sanat Edebiyat Dergisi'nin Bahar 2010 sayısı yayımlandı.
"Koridor" Kültür Sanat Edebiyat Dergisi bugün okurlarıyla buluştu.
- 25.03.2010 25 Mar 12:03 MS Tiyatro İle Anlatıldı
Multiple Skleroz Hastalığı ve Bu Hastalığa Yakalanmış Kişilere Destek İçin Hazırlanan 'Sil Baştan' Adlı Oyunun Prömiyeri Yapıldı.
- 25.03.2010 25 Mar 11:57 MS Tiyatro İle Anlatıldı
Multiple Skleroz Hastalığı ve Bu Hastalığa Yakalanmış Kişilere Destek İçin Hazırlanan 'Sil Baştan' Adlı Oyunun Prömiyeri, Yapıldı.
- 25.03.2010 25 Mar 10:56 Ms Hastaları İçin 'Merhaba Hayat'
Tiyatro Sanatçısı Haldun Dormen'in Multiple Skleroz (Ms) Hastalığı ile İlgili Farkındalığın Artırılması ve Bu Hastalığa Yakalanmış Kişilere Destek Verilmesi İçin Hazırladığı 'Sil Baştan' Adlı Oyunun Prömiyeri, Dün Antalya'da Yapıldı.
- 24.03.2010 24 Mar 23:56 Ms Hastalarından "Merhaba Hayat"
Tiyatro sanatının duayeni Haldun Dormen'in Multiple Skleroz (MS) hastalığı ile ilgili farkındalığın artırılması ve hastalık tanısı konmuş kişilere her aşamasında destek verilmesi için hazırladığı 'Sil Baştan' adlı oyunun dünya prömiyeri, Antalya'da yapıldı.
- 24.03.2010 24 Mar 13:41 Türk Akademisyenin Oyunu Ermenistan'da Yayımlandı
Anadolu Üniversitesi (aü) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof
- 22.03.2010 22 Mar 09:44 Gözün Yükseklerde Olsun
Mustafa Özkaya'nın sunduğu Akşama Doğru bugün AKUT başkanı ve dağ sporcusu Nasuh Mahruki'yi ağırlıyor.
- 04.02.2010 04 Şub 02:24 Erdoğan'ın Çifte Günlüğü
Siyasetten Çekildikten Sonra Bazı Olayları Kaleme Alacağını Söyleyen Başbakan Erdoğan, Çifte Günlük Tutuyor.
- 30.10.2009 30 Eki 01:42 Kavaklıdere Sineması Şimdilik 'Perde' Dedi
Kapandığı İki Yıldan Bu Yana Boş Duran Kavaklıdere Sineması, Kavaklıderem Derneği'nin Girişimleri ile Yeniden Hayat Bulma Umuduna Kavuştu.
- 28.10.2009 28 Eki 01:41 Başkent'te Bir Tarih Yeniden Canlanıyor
Ankara'nın Çok Özel Mekanlarından Kavaklıdere Sineması, Kapılarını 28 Ekim'de Açmaya Hazırlanıyor.
- 20.10.2009 20 Eki 03:08 Evlenin, Yoldan Çıkmayın!
Biz Dün Kayseri'den Zonguldak'a Yollardaydık.
- 30.09.2009 30 Eyl 16:20 İstanbul Modern'de "Site Filmleri"
İstanbul Modern Sinema, Sarkis'in "Site" Sergisi Kapsamında, 1 -11 Ekim Tarihleri Arasında Film Gösterimi Gerçekleştirecek. Sarkis'in Kendi Sanatıyla İlişkilendirdiği Filmlerden Oluşan Program, "Site Filmleri" Başlığıyla Sinemaseverlerle Buluşacak.
- 24.09.2009 24 Eyl 05:23 153'üncü Yıla Ortak Kutlama
Hürriyet Hakkımızdır/tren Özgürlüktür Treni, Ankara Garı'nda Tcdd ve Hürriyet'in Üst Düzey Yöneticileri Tarafından Karşılandı.
- 24.07.2009 24 Tem 14:19 Türkiye Bu Soruyu Tartışıyor İşte Cevabı
Horizon -1 Adlı Türk Yük Gemisinin Somali Açıklarında Deniz Korsanları Tarafından Kaçırılması Konusundaki İddialar Bitmiyor. Bu Konudaki Son İddianın Kaynağı İse Nato.
- 12.07.2009 12 Tem 01:34 Türk Askeri 6 Bin ABD Askeri 90 Bin
Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın 'Günlükleri' Yayınlandı.
- 06.06.2009 06 Haz 01:47 Baştürk Anısına Ödüllü Yarışma
Eski Disk ve Genel -İş Genel Başkanı Abdullah Baştürk Anısına Edebiyat Ödülü Verilecek.
- 28.05.2009 28 May 14:20 Gizemli Kitap Yayımlanmadan Rekor Kırdı
Gizemli Japon Yazarın ""1q84" Adlı Kendisi Kadar Gizemli Yeni Romanı Yayımlanmadan Rekor Kırdı.
- 23.04.2009 23 Nis 02:29 Sanatçılara Sitem
Ege Üniversitesi (Eü) Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Tarafından 2006'da Kurulan ve Eü Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde Tedavi Gören Çocukların İhtiyaçlarının Karşılanması Amaçlanan Ege Lösemili Çocuklar ve Onkoloji Derneği, Hayırseverlere Teşekkür Plaketlerinin de Sunulacağı Bir Gece Düzenledi.
- 17.04.2009 17 Nis 11:05 'Bizi Ailece İzlemeliler!'
Yunus Günçe ve Sinemis Candemir, Tiyatro Kare'nin Sahnelediği "Bu da Benim Ailem" Adlı Oyunda Rol Alıyor...
- 09.04.2009 09 Nis 13:27 Karikatürleriyle Türkiye'nin Güncesini Tutan Ustaya Saygı
Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen "Ustalara Saygı" etkinlikleri bu kez, alabildiğine sade çizgilerle en yoğun anlatıma ulaşan karikatürlerin yaratıcısı Ferruh Doğan için gerçekleştirilecek.
- 10.01.2009 10 Oca 12:15 Bir Polemik Daha Başlıyor
Kenan Erçetingöz'le Akşam Keyfi'ne Konuk Olan Günce Koral, Hande Yener'in Kendi Elektronik Albümlerini Dinleyerek Müzik Türünde Değişikliğe Gittiğini Açıkladı..
- 09.01.2009 09 Oca 21:35 Kenan Erçetingöz'le Akşam Keyfi!
Kenan Erçetingöz'ün Bu Akşamki Konukları Mehtap Bayri, Ziya Kürküt ve Günce Koral…
- 08.01.2009 08 Oca 21:00 Kenan Erçetingöz'le Akşam Keyfi!
Asuman Dabak Tiyatrosu'nda Sahnelenen ve İzlenme Rekorları Kıran 'Şahane Düğün' İsimli Tiyatro Oyunun Sevilen İsimleri Ziya Kürküt ve Meytap Bayri ile Müzik Dünyasının Genç ve Yetenekli İsimlerinden Günce Koral 9 Ocak Cuma Akşamı Kenan Erçetingöz'le Akşam Keyfi'nde..
- 06.12.2008 06 Ara 12:15 Aşkta Demokrasi Var mı?
Günce Koral'ın 'Su' İsimli Yeni Albümünün 2. Video Klibi 'Esnaf Lokantası' İsimli Şarkıya Çekildi.
- 06.10.2008 06 Eki 04:40 Erkeksiz Kadında Nur Yokmuş!
Ünlü Sanatçı, 'Hülya'nın Güncesi' Başlıklı Köşesinde de, En Az Kostümü Kadar İddialı Açıklamalar Yaptı.
- 25.09.2008 25 Eyl 01:31 O Lojmanları Müze Yapın
Yüksekova'da Evinin Bahçe Duvarının Kenarına Konan Bombanın Patlaması Sonucu Şehit Olan Uzman Çavuş Ragıp As'ın Cenaze Töreninde Konuşan Eşi Hatice As, "Lojman Yapsalardı, Eşim Şehit Düşmezdi. Bir Ragıp Gitti, Bin Ragıp Daha Oraya Gidecek. Çadır Kurun, Prefabrik Evler Yapın Ama O İnsanları Dışarıda Bırakmayın. O Lojmanları Şimdi Müze Yapsınlar" Dedi.
- 24.09.2008 24 Eyl 15:01 Şehit Onbaşıyı 3 Bin Kişi Uğurladı
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde, Operasyon Hazırlıkları Sırasında Silahının Kazayla Ateş Alması Sonucu Şehit Olan Komando Onbaşı Bora Günceler, Tokat'ta Toprağa Verildi. Şehidi Yaklaşık 3 Bin Kişi Uğurladı.
- 10.08.2008 10 Ağu 03:30 'Bu Dizi Tam İstediğim Gibi'
Kanal 1'de Yeni Başlayacak Olan 'Deniz ve Mahtap' Dizisinin Başrol Oyuncusu Ece Özdikici, Dizinin Tam İstediği Gibi Bir Dizi Olduğunu Söyledi.
- 02.06.2008 02 Haz 14:00 İsimlerinden Memnunlar mı?
Onlar İsimleriyle Ünlü Ama Acaba İsimlerinden Memnunlar mı? Hülya Dergisi Ünlülere Kendi İsimlerini Koyma Şansları Olsaydı Ne Yapacaklarını Sormuş...
- 29.05.2008 29 May 20:39 Üniversite Öğrencileri KPSS Eleştirilerini Resimlere Yansıttı
Erzurum'da Üniversite Öğrencileri Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Eleştirilerini ve İş Bulamama Kaygılarını Yaptıkları Resimlere Yansıttı.
- 24.05.2008 24 May 14:00 İyi Ki Doğdun Ertekin
Taktığı Şapkasıyla Türkiye'nin Sembol İsimlerinden Biri Haline Gelen Ertekin, Kalamış Marina'a Kendi Adıyla Anılan Mekanda 81. Doğum Gününü Kutladı.
- 13.05.2008 13 May 23:55 Ünlülerden İlginç Cevaplar
Pek Çok Kişinin Kurduğu Hayallerden Biridir Hayran Olunan Sanatçıyla Yemeğe Çıkmak...
- 05.05.2008 05 May 19:36 Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Şahıs Hayatını Kaybetti
Samsun'da Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Bir Kişi Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti.
- 30.04.2008 30 Nis 14:58 Türk -İş, Disk ve Kesk: "1 Mayıs'ta Taksim Meydanında Olacağız" (2 -Son)
Disk Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Disk'in Şişli'den, Kesk'in Şişhane'den, Türk -İş'in de Dolmabahçe'den Taksim'de Buluşmak Üzere Yürümesini Öngören Programda Her Hangi Bir Değişiklik Yapılmadığını, Yarın Üç Koldan Saat 11.00'den İtibaren Yürüyüşün Başlayacağını, 13.00'te 1 Mayıs 1977'de Öldürülenlerin Anısına Kazancı Yokuşu'na Kırmızı Karanfil Bırakılacağını, Ardından da Taksim Meydanı'na Çel...
- 26.02.2008 26 Şub 18:05 Şeftaliden Korkan Var!
Dizilerde Kahramanlıklar Sergileyen, Şarkılarında Cesareti Anlatan Ünlüler de Korkularıyla Savaşıyor. Uçak Korkusu Birinci Sırada.ceviz ya da Şeftali Görmeye Dayanamayan Bile Var
- 14.01.2008 14 Oca 10:48 İngiliz Basınında Bugün
İngiliz Basınında Bugün, "George Bush, Suudi Arabistan ve Mısır'a İnsan Hakları Konusunda Baskı Yapabilecek mi Afganistan'da ABD-ingiltere Ayrılığı ve Anglikan Kilisesi Liderine Türkiye'den Tepki" Başlıkları Öne Çıktı.
- 07.01.2008 07 Oca 16:44 Japon Diva Sağır Oldu
"Japon Divası" Olarak Bilinen Ünlü Şarkıcı Ayumi Hamasaki, Sol Kulağının Artık Duymadığını Açıkladı. Japonya'nın Pop İkonlarından Olan 29 Yaşındaki Şarkıcı Hamasaki İnternetteki Güncesinde (Blog) Yaptığı Açıklamada, "Geçen Yıl Bir Duyma Testi Yaptırdım ve Sol Kulağımın Hiç Duymadığını ve Hiçbir Tedavi Olasılığı Bulunmadığını Öğrendim" İfadesini Kullandı.
- 04.01.2008 04 Oca 13:40 Tüm Shakespeare Karakterleri Aynı Sahnede
Bütün Zamanların En İyi Oyun Yazarı William Shakespeare'in Ünlü Kahramanları Aynı Sahnede Buluşuyor. Tiyatro Om'un Kuruluşunun 10'uncu Yılı Nedeniyle Hazırladığı Örselenmiş Ruhlar Resmi Geçidi: Shakespeare Sahnede Adlı Oyun, Romeo ve Juliet, Sezar ve Kleopatra, Kral Lear ve Lady Macbeth'in de Aralarında Bulunduğu Bir Çok Kahramanı Hamlet'in Düzenlediği Bir Maskeli Baloda Buluşturuyor.
- 28.12.2007 28 Ara 21:00 Ziynet Sali Bu Gecce Günay'da!
28 Aralık Cuma Gecesi Çok Özel Bir Program Hazırlayan Günay Restaurant, Grek Müziğin Sevilen Sanatçısı Ziynet Sali'nin Şarkılarıyla Müşterilerini Coşturacak. Türk Pop Müziği'nin En Eski Gruplarından Grup Gündoğarken ile Genç Şarkıcı Günce'nin Birlikte Söyleyeceği Şarkılar da, Erken Yılbaşı Gecesini Daha da Hareketlendirecek.
- 21.12.2007 21 Ara 21:06 Chıcago Trıbune ve Los Angeles Tımes Satıldı
ABD'nin Saygın Gazetelerinden Chicago Tribune ve Los Angeles Times'ı Bünyesinde Bulunduran Şirket, Tartışmalı Bir Emlak Yatırımcısına Satıldı. The Tribune Şirketinin Bünyesinde Gazetelerin Yanısıra Çok Sayıda Medya Kuruluşu ve Bir de Beyzbol Takımı Bulunuyor.
- 06.12.2007 06 Ara 14:35 Söylemeye Dilim Varmıyor
Hülya Dergisindeki Köşesinde 'Artık Feminist Oldum' Başlıklı Bir Yazı Yazan Avşar: Feminizm Aslında Paylaşım Olduğu İçin Artık Feministim. Sabit Fikirli Olmak Kimseye Hiçbir Şey Kazandırmaz.
- 22.11.2007 22 Kas 14:26 Spiderwick Günlüğü Beyazperdede
Uzun Süre Çok Satanlar Listesinden İnmeyen ve Toplam 5 Kitaptan Oluşan "The Spiderwick Chronicles/spiderwick Günceleri", Beyazperdeye Aktarıldı. Holy Black ve Tony Diterlizzi'nin Aynı Adlı Çok Satan Çocuk Kitabı Serisinden Uyarlanan "The Spiderwick Chronicles/spiderwick Günceleri" Adlı Film, 14 Mart 2008'de Türkiye'de Vizyona Girecek.
- 27.10.2007 27 Eki 15:51 Yedinci Sanat'ın Baharı
Bu Sonbahar Başkent'te Çok Farklı Olacak. Ankara Sinema Kültürü Derneği (Askd) Tarafından Düzenlenen Film+/ankara Güz Film Festivali'nin Dördüncüsü Başladı.
- 24.10.2007 24 Eki 12:25 Güz Filmleri Yarın Başlıyor
- 05.10.2007 05 Eki 18:04 Maaş Gerginliği Nedeniyle Kayıp Kız İçin Anons Yapılamadı
Hakkari Belediyesi Çalışanlarının Maaşlarını Alamaması Yüzünden Kurum Binasında Yaşanan Gerginlik Sürerken, Kayıp Bir Kız Çocuğunun Ailesinin Bulunması İçin Belediyeye Getirilmesi İse İlginç Görüntülere Sahne Oldu.
- 01.10.2007 01 Eki 10:28 İngiliz Basınında Bugün
İngiliz Basını Bugün, Ana Muhalefet Muhafazakar Parti'nin Hafta Sonunda Başlayan Yıllık Olağan Kongresine ve Bu Sonbahar Yapılacak Bir Erken Seçimin İşçi Partili Başbakan Gordon Brown'un Lehine Olup Olmayacağı Tartışmasına Odaklandı.
- 25.09.2007 25 Eyl 21:35 Her Telden Çalıyor
Ünlü Oyuncu Cihan Ünal'ın Kızı Irmak Ünal Oyunculuktan Sonra Senaristliğe Soyundu!..
- 03.09.2007 03 Eyl 01:10 Çıtayı Yükseltiyor
Avrupa Çapında 2001 Yılından Bu Yana Düzenlenen 'Eurodance Müzik Yarışması'nda Bu Sene Ülkemizi Ziynet Sali Temsil Ediyor
- 10.08.2007 10 Ağu 11:27 İngiliz Basınında Bugün
İngiliz Basınında Bugün, Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref'in Olaganüstü Hal İlanıyla İlgili Kararı, ABD Piyasalarında Başlayan Dalgalanmanın Yankıları, ABD ve Rusya Uçaklarının İt Dalaşı ve Hamas'ın Denize Açılma Projesi Başlıkları Öne Çıktı.
- 31.07.2007 31 Tem 16:53 Modern Sinemanın Öncüsü Antonıonı Öldü
Modern Sinemanın Öncülerinden Sayılan İtalyan Yönetmen ve Senarist Michelangelo Antonioni, 95 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu. "Blow Up" (Cinayeti Gördüm), "L'avventura" (Macera), "La Signora Senza Camelie" (Kamelyasız Kadın), "La Notte" (Gece) ve "L'eclisse" (Güneş Tutulması) Gibi Filmleri ile Sinema Tarihine Damgasını Vuran Antonioni, 1996 Yılında Yaşam Boyu Başarı Oscarı'na Layık Görülmüştü. ...
- 17.07.2007 17 Tem 12:51 İbo Seçim Otobüsünde
Gp İstanbul Milletvekili Adayı İbrahim Tatlıses, İzmir'de Partisinin Seçim Çalışmalarına Katıldı.
- 16.07.2007 16 Tem 12:17 Seçim İçin Yola Çıkacak Sürücülere Kaza Uyarısı
Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Enstitüsü, 22 Temmuz Seçimleri Nedeniyle Yollara Düşecek Kişi Sayısının 20 Milyon Olduğu Belirtilirken, Bu Gibi Dönemlerde Çok Sayıda Kaza Olduğunu ve Çok Sayıda İnsanın Yaşamını Yitirdiğini Kaydetti. Sürücülere, "Sollama Yapmayınız", "Önünüzde Seyreden Araçları Korna Çalarak Taciz Etmeyiniz", "Sıcaktan Uykunuz Geldiyse Mutlaka İlk Mola Yerinde En Az ...
- 12.06.2007 12 Haz 11:06 İngiliz Basınında Bugün
İngiliz Basınında Bugün, Suudi Arabistan'a Silah Satışındaki Yolsuzluk İddiaları, ABD'nin Sünnileri Silahlandırma Girişimi ve Blair'in Halefi Gordon Brown'un Irak Politikasının İpuçları Başlıkları Öne Çıktı.
- 26.05.2007 26 May 20:25 Yazlık Günay Açılacak
Günay Restoran'da Sezon Demet Akalın ve Huysuz Virjin ile 2 Haziran'da Kapanacak.
- 21.05.2007 21 May 17:49 Türkiye Yaz Biatlon Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri Side Limanında Yapıldı
Atatürk'ün Doğumunun 126. Yılı Anısına Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, Side Belediyesi ve Anteus İşbirliği İçerisinde Gerçekleştirilen, "Türkiye Yaz Biatlon Şampiyonası" ve Milli Takım Seçmeleri Side Limanında Yapıldı. Şampiyonada 19 Takım Yaklaşık 260 Sporcu ile Mücadele Ederken, Aileleri Sporcuları Yalnız Bırakmadı.
- 30.04.2007 30 Nis 17:30 İşte Avşar'ın O Karesi
Bomba Açıklamalarla Gündeme Oturan ve Sivri Konuşmalarıyla Bilinen Hülya Avşar'ın Hızma ve Piercingli Hali Bakın Nasıl.
- 21.04.2007 21 Nis 12:04 Fotoğraf Günlerinde 4 Yeni Sergi
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Fotoğraf Sanatçıları Derneği (Bufsad) ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti İşbirliği ile Bu Yıl 17'ncisini Düzenlenen Bursa Fotoğraf Günleri Devam Ediyor.
- 11.04.2007 11 Nis 15:45 Gemilerde Talim Var
Ekranların Yeni Dizisi 'Gemilerde Talim Var' Denizcilik Okulunda Yaşanan Kahkaha Dolu Bir Macera.
- 02.04.2007 02 Nis 11:01 Latin Dansları Türkiye Şampiyonası Ankara'da Yapıldı...
Türkiye Kupası Latin Dansları Şampiyonası Ankara Atatürk Spor Salonu'nda Yapıldı.
- 31.03.2007 31 Mar 16:30 Bakan Yıldırım, Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin 33. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Katıldı
Taşımacılıktaki Sorunlarla Kırıp Dökmeden Mücadele Edeceklerini Söyleyen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, "Kapanan Yol Varsa Bana Gelin. Ben Gürültü Patırtı Sevmem. Sessizce İşimi Yaparım" Dedi.
- 23.02.2007 23 Şub 13:26 Sahneyi Özledi
Avşar Kızı, Önümüzdeki Hafta Cumartesi Akşamı Günay'daki Özel Sahne Çalışmasıyla Dönüş Yapıyor. Günay'da Yarın Gecce Ebru Gündeş Var.
- 19.01.2007 19 Oca 18:47 Son Yazı Ölüm Tehdidi Üzerine Oldu
Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülen Gazeteci Hrant Dink, Gazetesi Agos'ta Yayınlanan Bugünkü Yazısında Ölüm Tehditlerini Konu Aldı. "Ruh Halimin Güvercin Tedirginliği" Başlığı ile Kaleme Aldığı Son Yazısında Hrant Dink, Ölüm Kalım Arasında Karar Vermek Zorunda Kaldığını ve Kalıp Direnmeyi Seçtiğini Tüm İçtenliği ile Şu Satırlara Satırlara Döktü.
- 19.01.2007 19 Oca 18:37 Ermeni Gazeteci-yazar Dink'in Öldürülmesi
İstanbul'da Uğradığı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Ermeni Gazeteci Hrant Dink, 10 Ocak 2007 Tarihli Makalesinde Tedirgin Bir Ruh Hali İçinde Olduğunu ve 2007 Yılının Kendisi İçin Zor Bir Yıl Olacağını Düşündüğünü Yazmıştı. Dink'in Öldürülmesinin Ardından, Genel Yayın Yönetmeni Olduğu Haftalık Agos Gazetesi, İnternet Sayfasını Karartarak Dink'in Fotoğrafını Yerleştirdi.
- 19.01.2007 19 Oca 18:09 Dink, Son Yazısında 'Tehdit' Edildiğini Belirtti
Uğradığı Silahlı Saldırıcı Sonucu Hayatını Kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, Gazetenin 'Agos'un Merceğinden' Adlı Köşesindeki Son Yazısında, 'Tehdit Edildiğini' Bildirdi.
- 19.01.2007 19 Oca 16:53 Dink'in Son Yazısı: Tehdit Alıyorum
"Türklüğü Aşağılamak" Suçlamasıyla Hakkında Verilen Karar Nedeniyle Yoğun Şeklide Tehdit Aldığını Son Yazısında Anlatan Dink Söz Konusu Tehditler Arasında Bursa'dan Kendisine Gönderilen Bir Mektuptan Kaygı Duyduğunu Yazısında Şu Cümlelerle Belirtti: "Bu Mektuplardan Birinin Bursa'dan Postalandığını ve Yakın Tehlike Arzetmesi Açısınd Anda Hayli Kaygı Verici Bulduğumu ve Tehdit Mektubunu Şi...
- 19.01.2007 19 Oca 16:24 Hrant Dink'in Uğradığı Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülmesi
T Dink'in Uğradığı Silahlı Saldırı Sonucu Öldürülmesi
- 06.01.2007 06 Oca 13:04 Şenol Güneş Güney Kore'ye Gitti
Güney Kore'nin Fc Seoul Takımı'nı Çalıştırıcak Olan Teknik
- 05.01.2007 05 Oca 20:43 Şenol Güneş, Güney Kore'ye Gitti
Güney Kore'nin Fc Seoul Takımını Çalıştıracak Teknik Direktör Şenol Güneş, Akşam Saatlerinde Türk Hava Yolları'nın (THY) Tarifeli Seferiyle Seoul'e Gitti.
- 27.12.2006 27 Ara 23:20 Yeni Yılı Kutladılar
Kral Medya Grubu Tarafından Tüm Çalışanların Katıldığı Yılbaşı Partisi Bu Gecce Maslak'ta Bir Mekanda Yapılıyor.
- 23.12.2006 23 Ara 13:43 Van: Yaralı Köpeğin Hayatta Kalma Mücadelesi
Van'da, Arka Ayağı Kırık Olduğu İçin Yürümekte Güçlük Çeken Dişi Köpek, 5 Yavrusundan 4'ünü Kaybetti. Anne Köpek, Geriye Kalan Tek Yavrusuyla Bütün Olumsuzluklara Rağmen Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor.
- 12.12.2006 12 Ara 10:45 Samsun: Türkiye Nükleerde Acele Etmeli
Türkiye Bilimler Akademisi (Tüba) Şeref Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç, Sınır Komşuları ve Yakın Çevre Ülkeleri Nükleer Teknolojide Bir Hayli Gelişmiş Olan Türkiye'nin Bu Alanda Acele Etmesi Gerektiğini Belirterek, Devletin Güvenliği ve Politik Açılardan Nükleer Enerjinin Stratejik Öneme Sahip Olduğunu Kaydetti.
- 07.12.2006 07 Ara 17:03 İstanbul: Ülker, Trend Show 2006'ya 5 Marka ile Katılıyor
Ülker Grubu, Trend Show 2006'ya 5 Marka ile Katılıyor. Alpella, Baycan, Cafe Crown, Cola Turka ve Rodeo Stantlarında 4 Gün Boyunca Çeşitli Etkinlikler Düzenleniyor.
- 16.11.2006 16 Kas 15:24 Diyarbakır: Rus Yazar Gogol'un 'Delinin Güncesi' Adlı Oyunu Diyarbakır'da Kürtçe Sergilendi
İlk Kez Kürtçe'ye Çevrilen Dünya Klasiği "Rojniviska Dineki" (Bir Delinin Güncesi), Önceki Gün İki Seans Olmak Üzere Diyarbakırlı Seyircilerin Karşısına Çıktı.
- 07.11.2006 07 Kas 19:50 Eurodance'e Katılıyor
Şarkıcı Günce "Eurodance"yarışmasında Türkiye'yi Temsil Ediyor.
- 05.10.2006 05 Eki 16:22 İstanbul: Ragıp Zarakol Davası
Yazar Ragıp Zarakolu'nun, Sahibi Olduğu Belge Yayıncılık'tan Çıkan "Bir Ermeni Doktorun Yaşadıkları" Adlı Kitabı Nedeniyle 301. Madde Kapsamında Yargılanmasına Devam Edildi. Duruşmada Hazır Bulunan Zarakol, Türkiye'nin 301. Madde Nedeniyle Zarar Gördüğünü Söyledi.
- 05.10.2006 05 Eki 15:43 Yayıncı Ragıp Zarakol'un Yargılanması
"Garabet Heceya'nın İzmir Güncesi: Bir Ermeni Doktorun İzmir Güncesi" Adlı Kitabın Yazarı Dora Sakayan, Yayıncı Ragıp Zarakolu'nun Beraati İçin İstanbul Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesine Mektup Yazdı. Sakayan Mektupta, "Yalnızca Kitabı Dikkatle Okumanız, İyimserliğin Nasıl Allak Bullak Olduğun...
- 10.09.2006 10 Eyl 11:31 Ankara: Modern Pentatlon Yıldızlar 1. Balkan Şampiyonası
Modern Pentatlon Yıldızlar 1. Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde bir ikincilik ve bir üçüncülük alırken, iki milli sporcu da bronz madalya kazandı.
- 28.07.2006 28 Tem 12:16 İstanbul'da Kültür-sanat... - Dünyaca Ünlü Elektronik Müzik Topluluğu Depeche Mode, 30 Temmuz'da Kuruçeşme Arena'da Türk Hayranlarıyla Buluşacak
Dünyaca ünlü elektronik müzik topluluğu Depeche Mode, 30 Temmuz Pazar günü Kuruçeşme Arena'da Türk hayranlarının karşısına çıkacak.