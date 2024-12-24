Asgari ücrete yüzde 30 zam - Son Dakika
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Asgari ücrete yüzde 30 zam

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Böylece asgari ücrete yapılan zam yüzde 30 oldu.

24.12.2024 20:38  Güncelleme: 20:48
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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret tutarı belli oldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Böylece asgari ücrete yapılan zam yüzde 30 oldu.

Asgari ücret komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapmıştı.

"İŞÇİ VE İŞVERENİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Işıkhan yaptığı açıklamada, " 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. İşveren desteğini 700 liradan bin liraya çıkardık. Şimdide asgari net ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bu rakamlarla asgari ücrette önümüzdeki yıllara göre yüzde 30 olarak artış yaptık. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN MESAJ

Işıkhan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ KATILMAMA KARARI ALDI

Daha önce perşembe yada cuma günü yapılacağı duyurulan Asgari Ücret Komisyon toplantısı, son dakika alınan bir kararla bugüne alınmış, Türk-İş toplantıya iktidar ve işveren tarafının teklif getirmemesi nedeniyle katılmayacağını açıklamıştı.

Asgari ücrete yüzde 30 zam

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Son Dakika Güncel Asgari ücrete yüzde 30 zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (169)

  • Sakin Kafa:
    Yazıklar olsun butonu 404 25 Yanıtla
  • ismail:
    ev kirası 12000 elektrik su internet tlf faturalar (DOĞALGAZ YOK) 3500 2 ÖĞRENCİ ORTAOKUL 4000 MUTFAK GİDERİ 7500 toplam 27000 gezmek yok dışarda yemek yon en önemlisi HASTALANMAK YOK 300 6 Yanıtla
  • Ali Veli:
    Koyunun aptalı kasabın bıçağını yalarmış 289 8 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    aldıgınız yediğiniz bogazınıza dursun 233 12 Yanıtla
  • Fecir Konu:
    Yarın sabah herşeye zam başlamıştır 212 10 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Çok iyi para Allah reisten razı olsun. :) 49 158 Yanıtla
  • Tugay KLN:
    kutlamaya/ sevinmeye gerek yok... Allah bildiği gibi yapsın... 183 7 Yanıtla
  • Burhan Asker:
    ben sizin taaaaaaaa………. 163 7 Yanıtla
  • Omer Zeroglu:
    zehir ettiniz millete 161 3 Yanıtla
  • Erkan Mahir:
    yahu şaka gibi adamda utanma yok bu fiyatla insanlar nasıl geçinsin Avrupa bizi kıskanıyor muş pehhh yaşasın büyük reis halkını...neyse 142 5 Yanıtla
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