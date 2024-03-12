1000 polisle uyuşturucu operasyonu! 60 kişi gözaltına alındı, evlerden neler çıktı neler - Son Dakika
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1000 polisle uyuşturucu operasyonu! 60 kişi gözaltına alındı, evlerden neler çıktı neler

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Bursa'da 1000 polisin katıldığı dev uyuşturucu operasyonunda 60 şüpheli gözaltına alındı. 2 İHA ve çok sayıda dronun kullanıldığı şafak operasyonunda çok sayıda adrese baskın düzenlenirken, mahallelerin giriş ve çıkışlarının kapatıldığı aramalarda 5 kilo 981 gram metamfetamin, 2 kilogram sentetik kannabinoid ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

12.03.2024 10:03  Güncelleme: 10:08
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Bursa'da 1000 polisin katımıyla yapılan uyuşturucu operasyonunda 60 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında il genelinde uyuşturucuyla mücadele için operasyonlar gerçekleştirdi.

DRON DESTEKLİ ŞAFAK OPERASYONU

Teknik ve fiziki takibin ardından, 6 Mart sabahı harekete geçen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceden belirlenen çok sayıda adrese 2 İHA ve dron destekli şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de aralarında olduğu 1000 polis katıldı, 8 narkotik köpeği kullanıldı.

1000 polisle uyuşturucu operasyonu! 60 kişi gözaltına alındı, evlerden neler çıktı neler

İHA'LAR DA DESTEK VERDİ

Bu kapsamda, 8 dedektör köpeği ve 2 İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) destek verdiği operasyonda, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu 1000 polis önceden belirlenen noktalara baskın düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, 133 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı, 60 şüpheli gözaltına alındı.

1000 polisle uyuşturucu operasyonu! 60 kişi gözaltına alındı, evlerden neler çıktı neler

ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Şüphelilerin evlerinin bulunduğu mahallelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, sokaklar polis ablukasına alındı. Özel harekat polisleri bazı evlere, kapılarını koçbaşlarıyla kırıp girdi. Bir evin terasına çıkarak bahçeye atlayıp kaçmaya çalışan şüpheli ile yan binanın çatısına atlayan şüpheli İHA ile tespit edilerek yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.

1000 polisle uyuşturucu operasyonu! 60 kişi gözaltına alındı, evlerden neler çıktı neler

ENVAİ ÇEŞİT UYUŞTURUCU

Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 981 gram metamfetamin, 2 kilogram sentetik kannabinoid, 23 gram esrar, 3 gram kokain, 3 yeşil reçeteli hap, 2 terazi, tüfek, 6 tabanca, 547 fişek, 4 bin 650 lira nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 41'i tutuklandı.

1000 polisle uyuşturucu operasyonu! 60 kişi gözaltına alındı, evlerden neler çıktı neler

Operasyon, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1000 polisle uyuşturucu operasyonu! 60 kişi gözaltına alındı, evlerden neler çıktı neler - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Ercan Karatas: Ve bice genç yaşta cocukların canlı canlı ölümleri oluyor Allah bunlara hiç fırsat vermesin 62 1 Yanıtla
  • Ali Ayaş: Hergün çete çökertildi haberleri alıyoruz.Övünelimmi dövünelimmi 55 5 Yanıtla
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  • kamil erol: demekki yıllardır bunlarla birlikte bilmeden yaşıyormuşuz şansa bitmediler hala 15 4 Yanıtla
  • Murat Celik: Helal olsun bursa polisine,aynı hareketi konya karataydanda bekliyoruz 3 0 Yanıtla
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