11\'inci Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı Mardin\'de başladı

Mardin Haber'in ev sahipliğinde Bilen Otel’de gerçekleştirilen 11. Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı, sektör paydaşlarını bir araya getirdi. Organizasyon ekibi tarafından yapılan toplantıda; yerel ve ulusal medya arasındaki kurumsal bağların kuvvetlendirilmesi ile mesleki dayanışma ruhunun canlandırılmasının kritik bir ihtiyaç olduğu ifade edildi. Medya temsilcilerinin ortak bir bilinçle hareket etmesinin önemine değinilen etkinlikte, sektördeki birlikteliği pekiştirecek adımlar üzerinde duruldu.

10 FARKLI OTURUM DÜZENLENECEK

Dijitalleşen dünya ile birlikte dönüşüm geçiren habercilik anlayışına odaklanan çalıştayda, internet gazeteciliğinin kritik rolü ve bu alanın nasıl ileriye taşınacağı masaya yatırıldı. İnternet haberciliğinde modern stratejiler ile pratik çözüm yollarının ana gündemi oluşturduğu etkinlikte, sunum maratonu 10 Nisan Perşembe günü başlıyor. On farklı başlık altında gerçekleştirilecek olan oturumlarda; mesleğin dijital evrimi, etik standartlar ve teknik altyapı gereksinimleri gibi temel konular derinlemesine analiz edilecek.