125 kişinin öldüğü İskenderun Devlet Hastanesi raporunda yetkililer asli kusurlu bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

125 kişinin öldüğü İskenderun Devlet Hastanesi raporunda yetkililer asli kusurlu bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
125 kişinin öldüğü İskenderun Devlet Hastanesi raporunda yetkililer asli kusurlu bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, İskenderun Devlet Hastanesi raporunu Sağlık Bakanı Memişoğlu'na soru önergesiyle taşıdı. Raporda 2012'de 'göçme durumu' tespitine rağmen hastanenin kullanıldığı, yetkililerin 'asli kusurlu' bulunduğu belirtildi; depremde 125 kişi ölmüştü.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, ANKA Haber Ajansı'nın "Depremde 125 kişiye mezar olmuştu… İskenderun Devlet Hastanesi'nin 'göçme durumu' tespitine rağmen kullanıma izin verenler 'asli kusurlu'" başlıklı haberini TBMM gündemine taşıyarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 125 kişinin yaşamını yitirdiği İskenderun Devlet Hastanesi'ne ilişkin 3 yıl 8 aydır süren soruşturma dosyasına beklenen bilirkişi raporu sunuldu.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı raporda, hastanenin 2012'de "göçme durumu" tespitine rağmen kullanılmaya devam edildiği belirtilerek, kurum yetkilileri "asli kusurlu" bulundu.

KADIGİL'DEN BAKANLIĞA 2012'DEN DEPREME KADAR ALINAN ÖNLEMLERİ SORDU

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, ANKA'nın haberinin ardından konuyu Meclis gündemine taşıdı. Kadıgil, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan şu sorulara yanıt istedi:

"1 Temmuz 2012 tarihli teknik rapor, Bakanlığınıza ne zaman ulaşmıştır?  Aynı rapor, Hatay İl Sağlık Müdürlüğüne ve İskenderun Devlet Hastanesi yönetimine hangi tarihlerde iletilmiştir? A Blok için 2012 yılında yapılan deprem dayanıklılık testinin olumsuz sonuçlandığı bilindiği halde binada sağlık hizmetine devam edilmesi hangi karar veya onaya dayanmaktadır? Bu kararı alan ya da onaylayan kamu görevlileri kimlerdir? Bilirkişi raporunda 2012 yılında A Blok'un taşıyıcı elemanlarının yüzde 70'inden fazlasının güçlendirilmesi gerektiği belirtilmesine rağmen hastanenin tahliye edilmemesinin gerekçesi nedir?

2016 tarihli teknik kontrol raporunda hastane binalarının deprem güvenliğinin yetersiz olduğu ve güçlendirme seçeneğinin ekonomik bulunmadığı yönündeki tespitler Bakanlığınıza ne zaman bildirilmiştir? Bu tespitlere rağmen hastanenin kullanımı neden durdurulmamıştır? Yeni hastane binası yapımının 2019 yılında yatırım programına alınmasına ilişkin kararın tarihi, proje bedeli, ayrılan ödenek ve öngörülen tamamlanma tarihi nedir? Söz konusu tarihten depreme kadar geçen sürede neler yapılmıştır?

2012-2023 yılları arasında hastane yerleşkesinin güçlendirilmesi, yıkılması, yenilenmesi veya hizmetin başka bir yapıya taşınması için yıllar itibarıyla ne kadar ödenek talep edilmiş, tahsis edilmiş ve harcanmıştır? Bu konularda iptal edilen veya ertelenen yatırım ya da ihale var mıdır Hastanenin 2012-2023 yılları arasındaki başhekimleri, il sağlık müdürleri ve bina güvenliği, yatırım, bakım-onarım, tahliye veya hizmetin sürdürülmesi konusunda karar yetkisi olan Bakanlık görevlileri kimlerdir? Görev tarihleri ve sorumlulukları nelerdir?

Gazi Üniversitesi bilirkişi raporunda 'dönemin uygulama sorumluları' olarak nitelendirilen ve yapının kullanımına devam edilmesine izin veren kamu görevlilerinin kimliklerinin belirlenmesi için Bakanlığınız tarafından bir inceleme yapılmış mıdır? Bu kişiler kimlerdir? 2012 ve 2016 tarihli raporlardan sonra, depremden önce ilgili kamu görevlileri hakkında herhangi bir idari inceleme, disiplin soruşturması veya görevden alma işlemi uygulanmış mıdır? 6 Şubat 2023 sonrasında hastanenin yıkılması ve daha önceki risk uyarılarına rağmen hizmetin sürdürülmesi nedeniyle kaç kamu görevlisi hakkında inceleme veya soruşturma başlatılmıştır?

İskenderun Devlet Hastanesi'nin yıkılmasına ilişkin adli soruşturma kapsamında Bakanlığınızdan kaç kamu görevlisi hakkında soruşturma izni istenmiştir? Bu başvuruların kaçı kabul edilmiş, kaçı reddedilmiştir? Ret kararlarının tarihleri, gerekçeleri ve itiraz süreçleri nelerdir? Hastanenin deprem güvenliği konusunda çalışanlardan, meslek örgütlerinden, hastalardan veya hastane yönetiminden Bakanlığınıza ve İl Sağlık Müdürlüğüne 2012-2023 döneminde kaç uyarı, başvuru ve şikayet ulaşmıştır? Bunlara hangi yanıtlar verilmiş, çalışanlar ile hastalar risk konusunda bilgilendirilmiş midir?

Bakanlığınız, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaşananların ardından Türkiye genelinde 'göçme durumu' performans düzeyinde olduğu veya deprem güvenliği yetersizliği tespit edildiği halde hizmet vermeye devam eden sağlık binalarının envanterini çıkarmış mıdır? Böyle yapıların il, hastane ve blok bazındaki sayısı kaçtır? Deprem güvenliği yetersizliği saptanan kamu hastanelerinin tahliyesi, hizmetlerinin taşınması ve yenilenmesi için bugüne dek ne tür işlemler yapılmıştır?"

Kaynak: ANKA
Devlet HastanesiSağlık BakanıSera KadıgilMilletvekiliİskenderunİstanbulPolitikaSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askeri kampı balistik füzelerle vurdular Ölü sayısı 58’e yükseldi Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Riyad’da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu Riyad'da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu
Paris alev alev, onlar keyifte Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar Paris alev alev, onlar keyifte! Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Şimşek açıkladı Fon krizinde isim isim liste hazırlandı Şimşek açıkladı! Fon krizinde isim isim liste hazırlandı
16:55
Aliyev, Türkiye’deki 7 isim için yakalama kararı çıkarttı
Aliyev, Türkiye'deki 7 isim için yakalama kararı çıkarttı
16:52
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
16:31
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
16:26
Sevdam Karadeniz 2. bölümde 1,84 reytingde kaldı, sosyal medyada erken final konuşuluyor
Sevdam Karadeniz 2. bölümde 1,84 reytingde kaldı, sosyal medyada erken final konuşuluyor
16:22
Vali Davut Gül: İstanbul’daki sel 10 milyara yakın zarara yol açtı
Vali Davut Gül: İstanbul'daki sel 10 milyara yakın zarara yol açtı
16:06
İsmail Kartal, Prag’ı yıkacak 11’i belirledi
İsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirledi
15:40
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 17:14:50. #7.13#
SON DAKİKA: 125 kişinin öldüğü İskenderun Devlet Hastanesi raporunda yetkililer asli kusurlu bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei