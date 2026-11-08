15 Temmuz Şehitler Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı
Haber Videosu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı. Işıklandırma, havadan görüntülendi.

Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmasının 6'ncı yılında, zafer kutlamaları çeşitli etkinliklerle sürerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de Azerbaycan bayrağının renkleri ile ışıklandırıldı. Köprü kırmızı, mavi ve yeşil renklere büründü. Akşam saatlerinde başlayan uygulama sabah saatlerine kadar sürecek. Işıklandırma, havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
AzerbaycanKarabağGüncelSon Dakika

Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ait kamera tutanakları: Bahçede bisikletli 2 çocuk görüntülendi Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ait kamera tutanakları: Bahçede bisikletli 2 çocuk görüntülendi
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül Zamda 31 bin lira sürprizi Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül! Zamda 31 bin lira sürprizi!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Anne ve babasını ötanazi için bakımevine kendisi götürdü: Hollandalı Bas o günü anlattı Anne ve babasını ötanazi için bakımevine kendisi götürdü: Hollandalı Bas o günü anlattı
Osimhen’in geri dönüş tarihi belli oldu Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu
8 kişinin katiliyle karşılaşmasını anlattı, gözyaşlarını tutamadı 8 kişinin katiliyle karşılaşmasını anlattı, gözyaşlarını tutamadı
20:24
Üst üste altıncı galibiyet Trabzonspor ligde fırtına gibi
Üst üste altıncı galibiyet! Trabzonspor ligde fırtına gibi
20:11
Emre Belözoğlu ilk maçında Fenerbahçe tarihine geçti
Emre Belözoğlu ilk maçında Fenerbahçe tarihine geçti
20:01
Maç başlayalı sadece 23 saniye olmuştu Çok şanssız bir an yaşandı
Maç başlayalı sadece 23 saniye olmuştu! Çok şanssız bir an yaşandı
19:41
O hareketi Sergen Yalçın’a mı yaptı İrfan Can Kahveci’den açıklama
O hareketi Sergen Yalçın'a mı yaptı? İrfan Can Kahveci'den açıklama
19:19
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
18:18
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi’ne katılacak
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılacak
18:08
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor
Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 20:38:23. #7.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android