16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

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29 kişinin şehit olduğu 16 terör saldırısının talimatını vererek bu eylemlere bizzat katılan ve kırmızı kategoride aranan "Bervar" kod adlı PKK'nın sözde "serhat eyalet komutanı" Seyran Çomak, Ağrı'daki "Gürz-7" operasyonunda etkisiz hale getirildi.

14.08.2024 18:44
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalında düzenlenen "Gürz-7" operasyonunda kırmızı kategoride aranan "Bervar" kod adlı terörist Seyran Çomak'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki kararlıyız. Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri kazıyıp atacağız. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Kolu helikopterleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait SİHA desteğinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla "Gürz 7" operasyonunun yapıldığını bildirdi.

KIRMIZI KATEGORİDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Yerlikaya, operasyonda, 29 şehit verilen 16 eylemin talimatını vererek bu eylemlere bizzat katılan ve kırmızı kategoride aranan bölücü terör örgütünün sözde Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu "Bervar" kod adlı terörist Seyran Çomak'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Çomak'ın, 2016 ile 2021 arasında 16 eylemin talimatını verdiği ve bizzat katıldığı eylemlerde, 1'i sivil 28'i güvenlik görevlisi olmak üzere 29 kişinin şehit edildiği bilgisini paylaştı. Yerlikaya, bu eylemlerde, 72 güvenlik görevlisi ile 2 sivilin yaralandığını belirtti.

16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı, Star, Ağrı, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Egemen Seymen: Ateşi bol olsun. 46 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: en güzel haber elinize sağlık allah yardımcınız olsun 34 0 Yanıtla
  • ömer duman: Allah sizden razı olsun Allah'ım bölücülere fırsat vermesin 22 0 Yanıtla
  • kamer tekeş: masallah ?????? 19 0 Yanıtla
  • Nuri Varol: durmak yok vurmaya devam. 3 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk: Ellerine sağlık.ne diyelim.insan ölüyor denmez aslında.ama baska yol bırakmıyorlar devlet ne yapsın.hatta dahada cok koruyabilmeli o sınırdaki halkı.dahada guvenli yapmalı.az bile. 0 0 Yanıtla

18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
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