19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner\'in annesi eşimi arayıp \'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler\' demiş

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İstanbul Fatih'te cuma günü saat 16.00 sıralarında, Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde kasaplık yapan Semih Çelik (19), İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) katletti. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, öldürdüğü İkbal Uzuner'in başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak yaşamına son verdi.

CANİNİN BABASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntüler ve yaşanan olay Türkiye'yi sarsarken 19 yaşındaki cani Semih Çelik'in babasının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Baba A.Ç.'nin ifadesinde "Bir oğlum bir kızım var kayınpederimin evinde oturuyoruz. Pandemiden önce Lise 3'te okuduğu sırada öğretmen çağırıp bize bir arkadaşını söyleyerek 'Ondan uzak dursun' demişti.

"ODAYA GİRDİĞİMDE TELAŞLA BİLGİSAYARINI KAPATIYORDU"

O dönemde Semih'e almış olduğum bilgisayar ile evde devamlı vakit geçiriyordu. Odasına ben, annesi ya da ablası girdiğinde hemen telaşla bilgisayarını kapatıyordu. Bilgisayarı şifreli olduğu için de ne yaptığını, kimle görüştüğünü kontrol edemiyorduk. Daha sonra kendisi bize okumayacağını söyledi. Ben de kendisine neden böyle düşünüyorsun dediğimde 'Bana okuyup büyük adam olacağım da, bilim adamı olacağım da ne olacak' diyordu. Dışardan okuyup liseyi bitirdi" dediği öğrenildi.

"KENDİNİ BIÇAKLAYARAK İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ"

Sabah gazetesinin haberinde A.Ç. devamında ise; "1 Mart 2022 günü öğlen saatlerinde Semih'in okul arkadaşı İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayarak, 'Senin oğlun benim kızımın beynini yıkamış, beraber intihar edecekler' demiş. Aynı gün akşam saatlerinde Semih'in sol göğüs bölgesinden kendisini bıçaklayarak intihara teşebbüs ettiğini öğrendik" ifadelerini kullandı.