19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş - Son Dakika
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19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş

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İstanbul'da 2 genç kızı katledip intihar eden 19 yaşındaki cani Semih Çelik'in babasının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Baba A.Ç.'nin "1 Mart 2022 günü öğlen saatlerinde Semih'in okul arkadaşı İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayarak, 'Senin oğlun benim kızımın beynini yıkamış, beraber intihar edecekler' demiş. Aynı gün akşam saatlerinde Semih'in sol göğüs bölgesinden kendisini bıçaklayarak intihara teşebbüs ettiğini öğrendik" dediği öğrenildi.

07.10.2024 08:43
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İstanbul Fatih'te cuma günü saat 16.00 sıralarında, Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde kasaplık yapan Semih Çelik (19), İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) katletti. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, öldürdüğü İkbal Uzuner'in başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak yaşamına son verdi.

CANİNİN BABASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntüler ve yaşanan olay Türkiye'yi sarsarken 19 yaşındaki cani Semih Çelik'in babasının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Baba A.Ç.'nin ifadesinde "Bir oğlum bir kızım var kayınpederimin evinde oturuyoruz. Pandemiden önce Lise 3'te okuduğu sırada öğretmen çağırıp bize bir arkadaşını söyleyerek 'Ondan uzak dursun' demişti.

"ODAYA GİRDİĞİMDE TELAŞLA BİLGİSAYARINI KAPATIYORDU"

O dönemde Semih'e almış olduğum bilgisayar ile evde devamlı vakit geçiriyordu. Odasına ben, annesi ya da ablası girdiğinde hemen telaşla bilgisayarını kapatıyordu. Bilgisayarı şifreli olduğu için de ne yaptığını, kimle görüştüğünü kontrol edemiyorduk. Daha sonra kendisi bize okumayacağını söyledi. Ben de kendisine neden böyle düşünüyorsun dediğimde 'Bana okuyup büyük adam olacağım da, bilim adamı olacağım da ne olacak' diyordu. Dışardan okuyup liseyi bitirdi" dediği öğrenildi.

"KENDİNİ BIÇAKLAYARAK İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ"

Sabah gazetesinin haberinde A.Ç. devamında ise; "1 Mart 2022 günü öğlen saatlerinde Semih'in okul arkadaşı İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayarak, 'Senin oğlun benim kızımın beynini yıkamış, beraber intihar edecekler' demiş. Aynı gün akşam saatlerinde Semih'in sol göğüs bölgesinden kendisini bıçaklayarak intihara teşebbüs ettiğini öğrendik" ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner\'in annesi eşimi arayıp \'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler\' demiş

Semih Çelik, İstanbul, Güncel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bilal Çakmak:
    Devletsizlik problemi, okadar antidepresanı kullan bırak kullan bırak sonu cinnet geçirmek, antidepresanlardan devlet hastanelerinden devlet okullarından uzak durun 20 23 Yanıtla
  • Ne Pa:
    Gündemin yeni bombasi! Allah rahmet eylesin, cok kötü cok zor ama yeter artik Anladik durumu! Neden bazi konular bukadar gündemde kaliyor?!!? Sormak lazim 13 15 Yanıtla
  • Türk Ak:
    MADEM BÖYLE BİR DURUM VAR AL KIZINI ÇIKAR 2 hafta tatile psikolojisini düzelt yap be adam birşeyler yap aileni kurtar ama yok maalesef cehalet çok kötü bir durum allah kimsenın başına vermesin YÜCEL SARIMOLLAOĞLU 11 4 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    at yalanı keyim inananı 6 0 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    Ülkemizin ana sorunları konuşulmasın diye, hemen her gün anormal haberler yayımlanıyor, çocuk katliamları, boşanma arifesinde olan kadınların öldürülmeleri, ruh sağlığı bozuk kişilerin yaptıkları v.s. bu ülkede geçim sıkıntısı var, işsizlik var, komik bir emekli aylığı var, enflasyon var, satın alma gücümüz çok düştü bu nedenle talepler düştü, ama maliyet enflasyonu düşmedi, bunların yazılması gerekirken haberlere bakın ! 3 1 Yanıtla
  • Ümit Aytar:
    ben yapamadim oğlum kızım yapsın şal sokağa özgür yaşasın.olunce anlıyorsunuz evlatlarinizin değerini.sonra iki üç satılık köpek yada beyinsiz devlat söyle devlet böyle iki evladına evine sahip çıkamazlar devleti eleatirirler 2 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Olan oldu iş işten geçti yazık 2 0 Yanıtla
  • astragan:
    100 yıldır uygarlık ve medeniyet yolunda aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiremedik. İnsanlar hakiki mürşit müspet ilimler ışığında gittikçe medenileşeceğine kimliğini kaybedip gittikçe canileşiyor. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş - Son Dakika
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