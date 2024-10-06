2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik\'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal\'e takıntılıydı

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İstanbul'un Fatih ilçesinde Edirnkapı surlarında meydana gelen vahşet Türkiye'nin gündemine oturdu. 19 yaşındaki Semih Çelik isimli şahıs, 2 genç kızı katlettikten sonra surlardan atlayarak yaşamına son verdi.İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i art arda canice katledip hayatına son veren 19 yaşındaki Semih Çelik'in komşuları açıklamalarda bulundu.

Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in vücudunu parçalara ayırdıktan sonra, Uzuner'in başını ve vücudunun bazı bölümlerini surlardan aşağı attı. Boğazına ip bağlayan Çelik, surlardan atlayarak intihar etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik hastanede hayatını kaybetti. Çelik'in babasının ifadesinde, Çelik'in 5 kez psikolojik tedavi gördüğü, 2 kez kaybolduğu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

ESKİ SEVGİLİSİNİ DE EYÜPSULTAN'DA EVDE ÖLDÜRDÜ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Çelik'in, eski sevgilisi Ayşenur Halil'i de 15.30 sıralarında Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek öldürdüğü belirlendi. Evde yapılan aramalarda, kendi çizdiği karakelem resim bulundu. Bulunan resimde, çıplak halde bir kadının vucudunun parçalara ayrıldığı görüldü. Çelik'in, Edirnekapı surlarında öldürdüğü İkbal Uzuner'i evinde çizdiği resimdeki gibi parçalara ayırdığı belirlendi.

"İKBAL'İ ETKİLEYEBİLMEK İÇİN BAŞKA KIZLARLA BİRLİKTE OLUYORDU"

Sabah'ın haberine göre katil Semih Çelik'in komşuları açıklamalarda bulundu. Semih Çelik'in komşuları şunları kaydetti; "Semih, 14 yaşından bu yana 5 yıldır İkbal'e takıntılıydı. Onu elde edebilmek ve etkileyebilmek için başka kızlarla birlikte olup İkbali kıskandırmaya çalışırdı. Kız arkadaşları ile eve gelir giderdi.

"İNSAN SEVMEYEN BİR TİPTİ"

İçine kapanıktı ve kimseyle pek muhatap olmazdı. Genellikle tek başına dolaşırdı. Kimseyle selamlaşmayan, birini görünce yüzünü ekşiten, insan sevmeyen bir tipti.

"5 KEZ HASTANEYE YATIRILMAK İSTENDİ"

Takıntısından dolayı Psikolojik tedavi için 5 kez hastaneye yatırılmak istendi ancak direndi ve her defasında tedavi olmayı reddetti."