2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik\'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal\'e takıntılıydı

İstanbul'un Fatih ilçesinde Edirnkapı surlarında meydana gelen vahşet Türkiye'nin gündemine oturdu. 19 yaşındaki Semih Çelik isimli şahıs, 2 genç kızı katlettikten sonra surlardan atlayarak yaşamına son verdi.İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i art arda canice katledip hayatına son veren 19 yaşındaki Semih Çelik'in komşuları açıklamalarda bulundu.
Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in vücudunu parçalara ayırdıktan sonra, Uzuner'in başını ve vücudunun bazı bölümlerini surlardan aşağı attı. Boğazına ip bağlayan Çelik, surlardan atlayarak intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik hastanede hayatını kaybetti. Çelik'in babasının ifadesinde, Çelik'in 5 kez psikolojik tedavi gördüğü, 2 kez kaybolduğu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Çelik'in, eski sevgilisi Ayşenur Halil'i de 15.30 sıralarında Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek öldürdüğü belirlendi. Evde yapılan aramalarda, kendi çizdiği karakelem resim bulundu. Bulunan resimde, çıplak halde bir kadının vucudunun parçalara ayrıldığı görüldü. Çelik'in, Edirnekapı surlarında öldürdüğü İkbal Uzuner'i evinde çizdiği resimdeki gibi parçalara ayırdığı belirlendi.
Sabah'ın haberine göre katil Semih Çelik'in komşuları açıklamalarda bulundu. Semih Çelik'in komşuları şunları kaydetti; "Semih, 14 yaşından bu yana 5 yıldır İkbal'e takıntılıydı. Onu elde edebilmek ve etkileyebilmek için başka kızlarla birlikte olup İkbali kıskandırmaya çalışırdı. Kız arkadaşları ile eve gelir giderdi.
İçine kapanıktı ve kimseyle pek muhatap olmazdı. Genellikle tek başına dolaşırdı. Kimseyle selamlaşmayan, birini görünce yüzünü ekşiten, insan sevmeyen bir tipti.
Takıntısından dolayı Psikolojik tedavi için 5 kez hastaneye yatırılmak istendi ancak direndi ve her defasında tedavi olmayı reddetti."
Son Dakika › Güncel › 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı - Son Dakika
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