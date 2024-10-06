2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı - Son Dakika
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2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı

2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik\'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal\'e takıntılıydı

Edirnekapı surlarında yaşanan vahşet Türkiye gündeminden düşmezken 19 yaşındaki cani Semih Çelik'in komşularından dikkat çeken açıklamalar geldi. Semih'in 14 yaşından bu yana 5 yıldır İkbal'e takıntılı olduğunu iddia eden komşuları "Onu elde edebilmek ve etkileyebilmek için başka kızlarla birlikte olup İkbali kıskandırmaya çalışırdı" ifadelerini kullandı.

06.10.2024 12:43
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İstanbul'un Fatih ilçesinde Edirnkapı surlarında meydana gelen vahşet Türkiye'nin gündemine oturdu. 19 yaşındaki Semih Çelik isimli şahıs, 2 genç kızı katlettikten sonra surlardan atlayarak yaşamına son verdi.İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i art arda canice katledip hayatına son veren 19 yaşındaki Semih Çelik'in komşuları açıklamalarda bulundu.

Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in vücudunu parçalara ayırdıktan sonra, Uzuner'in başını ve vücudunun bazı bölümlerini surlardan aşağı attı. Boğazına ip bağlayan Çelik, surlardan atlayarak intihar etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik hastanede hayatını kaybetti. Çelik'in babasının ifadesinde, Çelik'in 5 kez psikolojik tedavi gördüğü, 2 kez kaybolduğu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

ESKİ SEVGİLİSİNİ DE EYÜPSULTAN'DA EVDE ÖLDÜRDÜ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Çelik'in, eski sevgilisi Ayşenur Halil'i de 15.30 sıralarında Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek öldürdüğü belirlendi. Evde yapılan aramalarda, kendi çizdiği karakelem resim bulundu. Bulunan resimde, çıplak halde bir kadının vucudunun parçalara ayrıldığı görüldü. Çelik'in, Edirnekapı surlarında öldürdüğü İkbal Uzuner'i evinde çizdiği resimdeki gibi parçalara ayırdığı belirlendi.

"İKBAL'İ ETKİLEYEBİLMEK İÇİN BAŞKA KIZLARLA BİRLİKTE OLUYORDU"

Sabah'ın haberine göre katil Semih Çelik'in komşuları açıklamalarda bulundu. Semih Çelik'in komşuları şunları kaydetti; "Semih, 14 yaşından bu yana 5 yıldır İkbal'e takıntılıydı. Onu elde edebilmek ve etkileyebilmek için başka kızlarla birlikte olup İkbali kıskandırmaya çalışırdı. Kız arkadaşları ile eve gelir giderdi.

"İNSAN SEVMEYEN BİR TİPTİ"

İçine kapanıktı ve kimseyle pek muhatap olmazdı. Genellikle tek başına dolaşırdı. Kimseyle selamlaşmayan, birini görünce yüzünü ekşiten, insan sevmeyen bir tipti.

"5 KEZ HASTANEYE YATIRILMAK İSTENDİ"

Takıntısından dolayı Psikolojik tedavi için 5 kez hastaneye yatırılmak istendi ancak direndi ve her defasında tedavi olmayı reddetti."

Semih Çelik, Edirnekapı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mesut Biner:
    Özelikle kızı olan ailelere sesleniyorum kızlarıniza sahip çıkın ortalık çok kötü anlar babalar ellerinizden o cep telefonlarını bırakın çocuklarınıza sahip çıkın başka birşey demiyorum çoğu liseli kizin ortamı kötü tövbeee tövbeeeee 62 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Canı chenneme artık ölende öldürülende chennemde konu kapandı 12 30 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bu ölenler dışında başka genç kızlar da varmış öylemi. Bunları anlamak zor. Bir erkeği seçerken neye göre seçip bağlanıyorsunuz. 20 2 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    ayrıca koyu bir CHP liymiş.. 1 16 Yanıtla
  • Sedat Gürün:
    Şimdiki kızlar nerede serseri tipli ve uyuşturucu bağımlısı varsa onlara takılıyo anlamak güç onuda geçtim ben her gün o surların önünden işe gelip gidiyorum surların üstüne kadar nasıl ikna ettide çıkardı kızı oda ayrı bi konu 14 0 Yanıtla
  • Hakan Yücel:
    dost sevgili olanlar dikkat 10 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Ölen canının anası nerede sadece babayla olmuyor öyle bir hastaneye yatırıp neden tedavi ettirmediler.madem psikolojisi bozuk.bir annenin yaşayabileceği en büyük acıyı yaşadı ikbalin annesi .ölen canı kadar anne baba da sorumludur 7 0 Yanıtla
  • Türk Ak:
    YÜCEL SARIMOGLUOGLUYUM BEN BU CANİLERDEN İYİ Kİ KURTULDUK…. Daha duzurlu ülke istiyorum begenin lütfen herkes görsün… 2 3 Yanıtla
  • Türk Ak:
    BUNU BENİM ELİME VERİCEKLERDİ ÇIPLAK YUMRUKLARIMLA ADAM EDERDİM YÜCEL SARIMOGULLUOGLU 2 1 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    Böyle bir hayvani madem hasta niye sokağa salarlar...vurun iğneği gebertin içerde. 1 0 Yanıtla
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