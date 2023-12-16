Mehmetçik\'ten teröre ağır darbe! 2023\'te 2 binden fazla terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "1 Ocak'tan Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; 2 bin 84 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Son 4 ayda icra ettiğimiz Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik bir kısmında karadan ateş destek vasıtalarının da kullanıldığı hava operasyonları ile toplam 1110 hedef imha edilmiş, 820 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜLER: SINIRLARIMIZDA KURULMAK İSTENEN TERÖR KORİDORU PARŞALANDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yıllık basın değerlendirme toplantısında konuştu. Bakan Güler, sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarda sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridorunun parçalandığını belirtti. Bakan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tehditleri sınırlarımıza dayanmadan, kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde, terörle mücadelesini başarıyla sürdürmektedir. İcra ettiğimiz operasyonlarla, bölücü terör örgütü yurt içinde bitme noktasına gelirken, sınır ötesinden ülkemize yönelik saldırılar da bertaraf edilmiş, sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoru da parçalanmıştır." dedi.

"2023'TE 2 BİN 84 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Öldürülen terörist sayısını da açıklayan Güler, "Bu kapsamda, 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; 2 bin 84 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Özellikle, son 4 ayda icra ettiğimiz Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik bir kısmında karadan ateş destek vasıtalarının da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları ile toplam 1110 hedef imha edilmiş, 820 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece teröristlere ağır bir darbe indirilerek kararlılığımız gösterilmiştir." ifadelerini kullandı.

"122 TERÖRİST TESLİM OLDU"

Bakan Güler açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Yine, kararlı operasyonlarımız neticesinde teslim olmalar artmış, yıl içerisinde 122 terörist teslim olmuştur. Bugün operasyon yapmayı dahi akıllarından geçiremeyen, sözde kale dedikleri mağaralardan kafalarını çıkaramayan ve sıkışıp kalan teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır.

Tüm bu faaliyetlerimizle ilgili bir kez daha hatırlamakta yarar var. Suriye ve Irak'taki tüm operasyonlarımız; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak, masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınarak icra edilmektedir.

"SURİYE VE IRAK'TAKİ TÜM TERÖR UNSURLARI MEŞRU HEDEFİMİZ"

PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimizdir. Kim, nasıl destek verirse versin, ne şekilde eğitirse eğitsin tek hedefimizin teröristler olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bugün bazı müttefiklerimizce kullanılan; benim işime yarayan, bana dokunmayan terörist yaşasın anlayışı sakıncalı, tek taraflı ve tehlikelidir!

"ŞEHİRLERİMİZDE TERÖR ARTIK GÜNDEM OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR"

Diğer yandan terörle mücadelede elde edilen kazanımların, yıllarca terörden muzdarip olan bölgedeki vatandaşlarımız tarafından da büyük bir memnuniyetle desteklendiğini müşahede ettiğimizi belirtmek istiyorum. Başta Şırnak ve Hakkâri olmak üzere tarihî ve kültürel zenginlikleri olan şehirlerimizde terör, artık bir gündem olmaktan çıkmıştır. Bölge terörden temizlendikçe, güvenlik ve huzur temin edildikçe, Hükûmetimiz tarafından yürütülen hizmet siyasetiyle ulaştırmadan sağlığa, eğitimden spora, tarımsal kalkınmadan hayvancılığa, çevre-şehircilikten turizm ve kültüre kadar her alanda büyük yatırımlar hayata geçirilmiştir. Şu anda da artan bir ivmeyle bölgeye yönelik yeni yatırımlar devam etmektedir.

"HUDUTLARIMIZDAN 199 BİN 898 KİŞİNİN GEÇİŞİ ENGELLENDİ"

Hudutlarımız, Cumhuriyet tarihinin en yoğun en etkin tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunmaktadır. Hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetlerini sürekli geliştiriyoruz. Personel takviyesinin yanı sıra hudut hattımızda dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemler de etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Hudutlarımızdaki başarı rakamlarla da açıkça görülmektedir. 01 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda 199 bin 898 kişinin geçişi engellenmiş; yakalanan 13 bin 156 düzensiz göçmen ile 410'U FETÖ olmak üzere 590 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.

"317 GAZZELİ KARDEŞİMİZİ ÜLKEMİZE GETİRDİK"

Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olamayacağını da her fırsatta dile getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, hem insani yardım konusunda üzerini düşeni yapmaya hem de kalıcı çözüm için diplomatik girişimlerde bulunmaya devam ediyor. İnsani yardım konusunda uzun süre ses çıkaramayan dünya maalesef sınıfta kalmıştır. Gazze'ye yönelik yardımlarımız kapsamında Sağlık Bakanlığımız ve ilgili kurumlarla koordineli olarak bugüne kadar 13 uçak ile 225 tondan fazla insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta ve refakatçilerden oluşan toplam 317 Gazzeli kardeşimizi ise ülkemize getirdik.

ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 Viper alımı ile 79 adet modernizasyon kiti talep ettiğimiz süreci takip ediyoruz. ABD ile teknik toplantılar tamamlandı. Ancak bir an evvel olumlu ve somut adımlar atılarak sürecin başlatılmasını beklediğimizi de muhataplarımıza iletiyoruz. Bu konuyla ilgili dün Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Biden ile bir tel görüşmesi yaptılar. Başkan Biden da "bunu en kısa ürede kongreye iletme hazırlıklarını yaptım" diyerek ifade etmiş.

"EN ÖNEMLİ HUSUS MÜTTEFİKLERİN BİRBİRİNE YAPTIRIM UYGULAMAMASI"

Tedarik sürecinde en önemli husus müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamamasıdır. Müttefiklerin, Türkiye'nin küresel ve bölgesel fonksiyonunu iyi anlaması, ona göre bu gibi tahdit uygulamalarından derhâl vazgeçmesi gerektiğini her zaman ifade ediyoruz. Güçlü Türkiye'nin, güçlü Türk Silahlı Kuvvetlerinin; güçlü NATO ve güçlü ittifak demek olduğunu hatta güçlü terörle mücadele olduğunu vurguluyoruz. Temenni ediyorum ki önümüzde süreçte somut gelişmeler olacaktır.

EUROFIGHTER ALIMI

F-16 tedarik ve modernizasyonu süreci devam ederken üzerinde durduğumuz tek uçak; oldukça etkili olan ve en iyi alternatif olarak gördüğümüz Eurofighter. İlk aşamada 20 daha sonra da 20 olmak üzere en üst versiyon 40 uçak alma planımız vardır. İngiltere'nin bu konudaki desteği ve yaklaşımı diğer müttefiklere örnek olması açısından önemlidir. İspanya da benzer desteği bize vermektedir. Almanya'nın itirazları konusunda; müttefiklik ruhu esaslarında, ortak güvenlik perspektifine uygun seçenek ve kararların alınması doğru bir yaklaşım olacaktır.

KAAN'IN İLK UÇUŞU 27 ARALIK'TA

Tüm bunların ötesinde asıl hedefimiz, muharip eğitim uçağımız HÜRJET ve 5'inci nesil millî muharip uçağımız KAAN'dır. KAAN'ın; ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesi, yerli motorun 2028'de hazır olması ve en geç 2032'de de envantere alınması planlanmaktadır. Dolayısıyla önceliğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen millî teknoloji hamlesi doğrultusunda; teknolojisiyle, tecrübesiyle, mühendislik altyapısı ve proje yönetim sistematiği ile dünyada büyük yankı uyandıran ve gıpta ile takip edilen savunma sanayimizi daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaktır."

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