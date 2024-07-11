Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi - Son Dakika
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Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi

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Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre her 6 ayda bir zamlanıyor. Buna göre 182 bin 609 TL olan bedelli askerlik tutarı 217 bin 871 TL olarak belirlendi.

11.07.2024 12:00  Güncelleme: 12:52
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Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarını 217 bin 871 TL olarak belirledi.

Bedelli askerlik, 2019 yılında yürürlüğe giren kanunla kalıcı olarak uygulanmaya başladı. Vatani görevini yerine getirmekten kaçınmamakla birlikte çalışmakta olduğu işini kaybetmek istemeyen gençlere, asteğmen maaşının 6 aylık tutarına karşılık gelen ücret ödemek suretiyle yükümlülüklerini yerine getirme imkanı sağlandı.

YOKLAMA KAÇAĞI OLANLARDAN HER AY 2 BİN TL ALINACAK

Bedelli askerlik için müracaat edilen tarihe kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, bu duruma düştükleri tarihten başvuru tarihine kadar her ay 2.130 TL ilave ücret alınacak. Ay kesri 1 gün dahi olsa 1 ay kabul edilerek 2.130 TL ücrete tabi olacak.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLER İÇİN ASKERLİK TARİFESİ

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından, başvuru yaptıkları tarihteki bedelli askerlik ücretinin karşılığı olan avro veya diğer döviz cinsinden para alınıyor. Almanya'da bugün başvuru yapan bir gurbetçinin 6.229 Euro ödemesi gerekiyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 5 YILDA 6 KAT ARTTI

Bedelli askerlik ücreti 2019 yılı haziran ayında 31.343 TL olarak uygulandı. O tarihten bu yana ise 6 kat artmış oldu.

Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Memur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Samet Hanlı: Bedel ödedik biz zamanında bu vatan için bedel ! Hakkımı helal etmiyorum bedelli askerlik çıkaranlara. 14 5 Yanıtla
    Mahmut Kartal: ben bedelli yaptım işim gücüm var kurulu bir düzenim vardı. Vatana hizmet sadece askerlikle olmaz Sametcim hayırlı bir vatandaş olursan o da hizmettir. 7 5 Harun Çelik: MAHMUT. Biz berduş değildik bizimde işimiz gücümüz vardı ama babalar gibi 18 ay yapıp geldik 4 1 Harun Çelik: İşin ilginç tarafı en çokta bedelli ve asker kaçağı berkecanlar vatan millet edebiyatı yapıyor 4 0 tuncay doğancı: Anılarını anlatsan ansiklopedi olur Mahmut bey :) 1 0
  • Yunus Yeniay: Ben 15 ay yaptım aslan gibi şimdi bedelli çıktı ulan yarın savaş çıksa ülkemiz de eline silah alacak adam kalmayacak 9 1 Yanıtla
  • Murat Çoker: 15 ay vatanıma feda olsun sehit kardeslerime allahtan rahmet diliyorum parayla askerliğe karsıyım vatan sevgisi imandandır Vatanızı sevin hukümetler gelir gider vatana kusulmez para bedel degildir akan kan verilen zaman bedeldir Bedelini Odedik şükür RABBIM VATANIMA ZEVAL VERMESİN.. 7 0 Yanıtla
  • Behzat: askeri ücretle çalışanlar zam almadı bu neyin artışı. 4 0 Yanıtla
  • deniz beştaş: mehmet şimşek şimşek gibi çakiyor maşallah 4 0 Yanıtla
  • Altan Gündoğan: Abe asgari ücret e zam varmı 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi - Son Dakika
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