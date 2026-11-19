Geçirdiği kaza sonucu tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan bir kadının hayatını anlatan Stand Up filmi, engelli yönetmen ve oyuncu kadrosuyla sinemada çığır açıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini doğuştan engelli Marie Sanders'ın üstlendiği Stand Up filmi, tekerlekli sandalye kullanan genç bir kadının yeni yaşamına uyum sağlama ve kimlik arayışı sürecini anlatıyor.

2026 yapımı filmin başrollerinde, geçirdiği bir kaza sonucu bacağını kaybeden Lucia Zemen ve tekerlekli sandalye kullanan Dan Buringa yer alıyor. Farklı engel gruplarından çocuk oyuncular da filmin oyuncu kadrosunda bulunuyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan filminin yapımcısı Lisette Kelder, sinemada engelli temsili, engelli oyunculara tanınan fırsatlar ve film setlerinde erişilebilirliğin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Engelli karakterlerin çoğunlukla engelsiz oyuncular tarafından canlandırılmasının anlamsızlığına dikkat çeken Kelder, "Filmlerde engelli karakterleri canlandırmaları için engelsiz oyunculardan rol almalarını istemeye alışmışız. Bu filmi çekerken bu konuya farklı bir gözle bakmayı öğrendik. Engelli bir karakter rolü için engelsiz oyuncuları seçmiyoruz. Dünya nüfusunun yüzde 15'i engelli ve bence onların ekranda temsil edilmemesi çok tuhaf." dedi.

Engelli bireylere oyunculuk fırsatı vermenin yalnızca temsil açısından değil, hikayelere kendi deneyimlerini ve özgünlüklerini katabilmeleri açısından da önemli olduğunu belirten Kelder, "Etrafınıza bakın, onlar orada. Harika oyuncular olabilecek çok sayıda engelli insan var ve kendileriyle birlikte otantik, benzersiz unsurlar getiriyorlar. O yüzden işe oradan başlayın." diye konuştu.

Engelli bireyler hem kamera önünde hem arkasında

Kelder, "Marie Sanders, Stand Up'ın yönetmeni ve senaristi. Hayatı boyunca tekerlekli sandalyede yaşadı. Serebral palsi ile doğdu. Erişilebilirliğin durumu üzerine pek çok belgesel çekti." dedi.

Stand Up'ın Vera isimli bir kişinin hikayesini anlattığını belirten Kelder, "Vera 23 yaşında bir kız. Hayatta biraz kararsız ama partilere bayılıyor. Bir gece kulüpten çıktıktan sonra bir kamyonun çarpmasıyla bacağını kaybediyor. Bu kayıpla baş etmek ve hayatta yeniden yolunu bulmak zorunda kalıyor. Ve sonra hayatı boyunca tekerlekli sandalyede yaşamış, harika bir engelli çocuk grubuyla tanışıyor." ifadelerini kullandı.

Erişilebilirlik sette de başlıyor

Kelder, engelli bireylerin sinemada temsil edilmesinin ve film üretim süreçlerinde erişilebilirliğin önemine dikkati çekerek, "Bu tür bir filmde, engelli bir yönetmen de dahil olmak üzere bu kadar çok engelli oyuncuyla, film setlerimizi tasarlama biçimimizi gerçekten yeniden icat etmek zorunda kaldık." açıklamasında bulundu.

Başrol oyuncusu Lucia Zemen'in dinlenme ihtiyacını da göz önünde bulundurarak çekim programını yeniden düzenlediklerini belirten Kelder, "Başrol oyuncumuzun bol bol dinlenme zamanına ihtiyacı olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyordu. Çekim günlerimizi kısalttık. Haftada dört gün çekim yapıyorduk." dedi.

Bu çalışma biçiminin setteki herkes için olumlu sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Kelder, "Herkes bunu çok sevdi. Bu yüzden, bunu gelecekteki tüm projelerim için bir tür yeni film yapım yöntemi olarak sürdürmeyi gerçekten çok isterim; çünkü bu, herkese yardımcı oldu." diye ekledi.

Kelder, filmin yalnızca engellilik üzerine kurulu bir hikaye olmadığının altını çizerek, "Filmle ilgili gerçekten sevdiğim şey, aslında engellilikle ilgili olmaması. Avrupa'da bir şehirde yaşayan 20'li yaşlardaki bir gencin çok olağan mücadelelerini anlatıyor, yani çok evrensel bir hikaye." şeklinde konuştu.