Emniyet'ten kritik operasyon! 100 DEAŞ'lı terörist yakalandı - Son Dakika
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Emniyet'ten kritik operasyon! 100 DEAŞ'lı terörist yakalandı

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24 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik emniyet ve jandarma ekipleri tarafından bir haftadır devam eden "GÜRZ-41" ve "GÜRZ-42" operasyonlarında, 100 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığı bildirildi. Operasyonların ardından çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

28.01.2025 08:19  Güncelleme: 08:26
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 1 haftadır devam eden "GÜRZ-41" ve "GÜRZ-42" operasyonlarında, 100 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından son 1 haftadır devam eden 'GÜRZ-41' ve 'GÜRZ-42' operasyonlarımızda, 100 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Tüm terör odaklarına karşı 'terörü kaynağında yok etme' stratejimizle; Emniyetimiz, Jandarmamız ve İstihbarat birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

24 ilde yapılan operasyonlar hakkında bilgi aktaran Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca, Ankara, Antalya, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova, Amasya, Çanakkale, Diyarbakır, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimiz ile kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum"

Emniyet\'ten kritik operasyon! 100 DEAŞ\'lı terörist yakalandı

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Son Dakika Güncel Emniyet'ten kritik operasyon! 100 DEAŞ'lı terörist yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • AHMET YILMAZ:
    Daeşli teröristleri Türkiye de bizzat koruyan saray burada bilerek suyu bulandirmayin yüce TÜRK milleti sizin iblis oyunlarinizi çok iyi biliyor 73 33 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    ekonomi ne olacak onu konusalim aloo emeklisi calişanı marketi çakkalı mazot kirası hersey ucuyor ne zaman bu ülke düzelecek kardeşim hersene sabır sabır ne sabırı sizler saltanat içinde yaşarken halk sıkıntıkı akp mhp sizlere soyluyorum 55 31 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    yakalamayın telef edin 63 4 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    önce sınırlardan elini kolunu sallayanı içeri alınsınra da yakalayın iyimiş 42 12 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    ÖZGÜR İLE EKO NERDE KOŞSUN BUNLARI SAVUNMAK İÇİN 8 25 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    Deaşlı teröristler mi? Salon sizi eleştiren Müslümanlar olmasın onlar. Ele geçirdiğiniz dijital materyal da Allah bilir Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'tan korkun Allah'tan. Müslümanları serbest bırakın. bunun işin bir de öbür tarafı var vallahi biz sizden davacı olacağız 2 4 Yanıtla
  • Murat Bahtiyar:
    Açtınız kapıları kontrolsüz olan bu 5 0 Yanıtla
  • Ender seker:
    deaşın kalesi Türkiye zaten ne yakalıyorsunuz ki 2 0 Yanıtla
  • Apple User:
    Ülkeye nasıl girmişler, soran yok.. hani hudut namustu?.. adam mısınız lan siz 1 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Eee sonra arka kapıdan salarsiniz malum sizin sevgili dostlariniz 1 0 Yanıtla
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