3 bakandan Diyarbakır çıkarması! Narin cinayeti aydınlatılana kadar süreci takip edecekler - Son Dakika
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3 bakandan Diyarbakır çıkarması! Narin cinayeti aydınlatılana kadar süreci takip edecekler

3 bakandan Diyarbakır çıkarması! Narin cinayeti aydınlatılana kadar süreci takip edecekler

Türkiye, Diyarbakır'da öldürülen küçük Narin'in katil ya da katillerinin kim olduğu sorusunun yanıtını bulmayı beklerken 3 bakan şehre çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün Diyarbakır'a giderek süreç aydınlatılana ve sorumlu herkesin hesap vermesini sağlayana kadar sürecin takipçisi olacak.

11.09.2024 14:45
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Diyarbakır'a giderek. Bakanlar, Narin Güran'ın mezarını ziyaret edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Danıştay Eğitim Tesisi'nde düzenlenen "Gazi Kadınlar Buluşması" programında yaptığı konuşmada, kadın gazilerin sadece ülkenin savunmasında değil, geleceğin inşasında da önemli bir role sahip olduğunu söyledi. Kadın gazilerin gücü, sabrı ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere ilham kaynağı olduğunu belirten Göktaş, bakanlık olarak kadın gazilerin hikayelerini anlatmaya, anılarını yaşatmaya ve her daim yanlarında olmaya devam ettiklerini dile getirdi.

"ŞİDDET ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Kadınların kamusal ve toplumsal hayat içinde görünür olmasının ve temsil edilmesinin demokrasinin vazgeçilmez ilkelerinden biri olduğunu bildiklerini vurgulayan Göktaş, "Bu anlamda kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi, sadece kadınların değil, tüm toplumun yararınadır. Çünkü toplumsal yaşamda güçlü olan kadın, gelecek nesillerin güçlü bireylerden oluşmasının da yolunu açmaktadır." diye konuştu. Bakan Göktaş, kadına karşı şiddet başta olmak üzere, hangi sebeple olursa olsun şiddetin asla kabul edilemeyeceğini, "sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda kadına yönelik şiddetle mücadeleyi büyük kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini aktardı.

Göktaş, şehit ve gazilerin emanetlerinin, kıymetli aileleri, anneleri, babaları ve çocukları olduğunu belirterek, özellikle çocukları korumanın Türkiye'nin değerlerini korumak, insanlığı yüceltmek demek olduğunu belirtti. Mahinur Özdemir Göktaş, "Aksi bir duruma neden olanlar, işledikleri suçun bedelini hem hukuki hem de vicdani olarak ödemek zorundadır. Bu anlamda Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletimizin tüm kurumları arama çalışmalarını başlatsa da ne yazık ki Narin'in acı haberini aldık." dedi.

"BAKANLIK OLARAK BU DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ"

Bakanlık olarak sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağladıklarını söyleyen Göktaş, şunları kaydetti; "Bugün Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız ile birlikte Diyarbakır'da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz. Tüm detaylarıyla süreç aydınlatılana ve sorumlu herkesin hesap vermesini sağlayana kadar da sürecin bizzat takipçisi olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi Narin'in katilleri hem adalet önünde hem de kamu vicdanı önünde hesap verecek. Bakanlık olarak bu davaya müdahil olacağız. Bu elim olayın, siyasi bir malzeme haline getirilmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Narin bu milletin, hepimizin evladıdır. Bu anlamda Narin için adaletin tecelli etmesi hepimizin boynunun borcudur."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, İçişleri Bakanı, Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 bakandan Diyarbakır çıkarması! Narin cinayeti aydınlatılana kadar süreci takip edecekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Serkan Basar: adı üstünde bakan yani hep bakarlar sadece 20 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: narin gittikten sonra ne olacak ki hikaye 13 3 Yanıtla
  • kadir kınay: Bakın bakin 13 3 Yanıtla
  • Abdullah Güney: günaydin öğleden sonra 11 2 Yanıtla
  • ozcan ozmercan: Daha önce neredeydiniz? 10 1 Yanıtla
  • Yasin yaba: Ucu onlara dokunmasın diye gidip olay yerine bakacaklar ba-kan-lar 6 2 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: neyi takip edecekdiniz 5 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: kizilay baskani kizi icinde yapsaydiniz 5 0 Yanıtla
  • Bülent Tan: aydınlatmak içinmi perdelemek içinmi 2 0 Yanıtla
  • Hakan Tosun: Tek işleri bu mu 3 bakanlığımızın ? Vay ki vay 1 0 Yanıtla

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