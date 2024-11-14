Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı

Ankara ve İstanbul\'un ardından Beykoz Belediyesi\'ne de inceleme başlatıldı

3 konser organizasyonu ve bazı harcamalarla ilgili Beykoz Belediyesi hakkında inceleme başlatıldı.

14.11.2024 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Belediyesi'nin üç konser organizasyonu ve Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddialarına yönelik, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Belediye tarafından yaklaşık 20 milyon lira bedel ile düzenlenen üç konser ile Beykoz Anadolu Spor AŞ'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecine ilişkin "usulsüzlük" iddialarının üzerine, savcılık harekete geçti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlattı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.

İSTANBUL VE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE DE SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları soruşturma için de İçişleri Bakanlığı'na müzekkere yazıldı.

Beykoz Belediyesi, Belediye, İnceleme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Emre Aytekin:
    Neden hep CHP’nin olduğu belediyelere yapılıyor bu soruşturma 20 küsür yıldır ak Parti kendi belediyesine böyle bir soruşturma yaptı mı 80 25 Yanıtla
  • Mehmet Yüksel:
    tüm belediyelere inceleme baslatilmali 57 6 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    başka çareleri kalmadı, sinekten yağ çıkarmaya çalışıyorlar, oysa israfın daniskası kendilerinde, ama devran döner bir gün, denetimse bütün belediyelere yapılması lazım denetim 37 18 Yanıtla
  • Saim Dolanbay:
    AKP Son Günlerini Yaşadığı. İçin. 37 17 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    usulsüz harcama arıyorsanız.kayyum atadığınız belediyelere bakın...ak belediyelere bakın 23 16 Yanıtla
  • oguz ates:
    emre Aytekin sanane sen olsan çocuğun kavga etse oğlun suçlu olsa bile oğlunu haklı görürsün. akp neden kendini suçlu göstersin 5 17 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    siyasetinizden miğdem bulandı gerçekten... 15 5 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    Kendileri vakıf camaat lere çuvalla para aktardılar şimdi halka konser dinletene soruşturma açıyor tükenmişliğin resmidir 15 2 Yanıtla
  • sezai duran:
    Adamlar durmuyorlar sandıkla kazanamadiklarini adalet sistemi içerisinde bertaraf etmeye çalışıyorlar tamam varsa bir usulsüzlük hesabı sorulsun da gelmiş geçmiş tüm belediyelere en başta eski Ankara BB sinde yapılanların hesabı sorulsun bekliyoruz. 11 5 Yanıtla
  • İbrahim Yendi:
    madem ki adaletlisiniz o zaman akp belediyelerinide inceleyin 10 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
17:47 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
17:38 Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı Görenler cep telefonuna sarıldı, itfaiye ağ atıp yakaladı
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
17:14 Hep kazanan Musk’a kötü haber Hep kazanan Musk'a kötü haber!
17:06 Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti Mike Tyson-Jake Paul maçının servet değerindeki biletleri boks tarihine geçti
17:06 Galatasaraylı Yiğit’in organları 4 çocuğa umut oldu Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu
17:05 Özlem Zengin’den İzmir’deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: ’Sebep Sadece Ekonomik Değil’ Özlem Zengin'den İzmir'deki Trajik Olaya İlişkin Açıklama: 'Sebep Sadece Ekonomik Değil'
17:01 Mahruki’ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma Mahruki'ye Sosyal Medya Nedeniyle Soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 13:07:37. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.