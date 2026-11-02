436 sanıklı İBB Davası\'nın üçüncü duruşması Silivri\'de sürüyor

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam ediliyor. Bu duruşmada; dosyadaki müşteki, tanık ve gizli tanıkların dinlenmesi bekleniyor. Mahkeme Başkanı duruşmanın başlangıcında, "İki haftada bitirmeyi planlıyorum. Bu hafta tanık ve müşteki beyanlarını alacağız. Gelecek hafta ise sanıklara ve sanık müdafilerine tahliyeye yönelik talepleri konusunda söz hakkı vereceğiz. Perşembe günü de tutukluluğa ilişkin ara karar kuracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda devam ediliyor. Bu duruşmada; dosyadaki müşteki, tanık ve gizli tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

Üçüncü duruşmayı takip etmek üzere İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de Silivri'ye geldi.

Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirildi. Sanıkları ayakta alkışlayan izleyiciler, İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın, Bakırköy Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan ağabeyi Abdülhamit Pehlivan'ı hatırlatarak "Mehmet Pehlivan, abin yalnız değil" diye seslendi.

Ayrıca izleyici bölümünden "Resul Başkan Şişli burda", "Türkiye sizinle gurur duyuyor, millet yanınızda" ve "foncular içeri, başkanları dışarı" sesleri yükseldi.

İmamoğlu salona girdiğinde ise "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Hak, hukuk, adalet" ve "Tarih direnenleri yazacak" sloganları atıldı.

MAHKEME BAŞKANI: "DURUŞMAYI İKİ HAFTAYA BİTİRMEYİ PLANLIYORUM"

Mahkeme Heyeti, saat 11.25'te salona geldi. Avukatların duruşmanın işleyişinin nasıl oalcağına dair sorusu üzerine Mahkeme Başkanı, şunları söyledi:

"Programımızı yapabilirsek normalde iki haftada bitirmeyi planlıyorum. Bu hafta tanık ve müşteki beyanlarını alacağız. Gelecek hafta ise sanıklara ve sanık müdafilerine tahliyeye yönelik talepleri konusunda söz hakkı vereceğiz. Perşembe günü de tutukluluğa ilişkin ara karar kuracağız. Bu hafta tanıkları bitirmeyi planlıyoruz. Zaten tanık ve müşteki sayımız toplamda 60 civarında. Bu hafta hızlı ilerleyebilirsek, tanıklar açısından boş kalan noktaları da tamamlayabiliriz. Ayrıca hazır bulunan sanıklara da söz hakkı vereceğiz. İki hafta içerisinde bitirmeyi planlıyoruz."

Üçüncü duruşmada dinlenecek isimler şu şekilde:

Müştekiler:

* Abdülkerim FIRAT

* Alaattin KAMEROĞLU

* Avni ÇELİK

* Bahattin UÇAR

* Çetin GÜL

* Fatih ERDOĞAN

* İlker KELEŞ

* Kaan YÜCE

* Mehmet İlhan GÜLAY

* Murat ÖZYEĞİN

* Münir ÖZKÖK

* Nezih BARUT

* Selahattin ÖZGÜL

* Ziya YILMAZ

Gizli Tanıklar:

* Gürgen

* İlke

* Martı

* Zeytin

Tanıklar:

* Ahmet TAŞÇI

* Ali ALATUN

* Arzu UÇAR

* Atilla DEMİR

* Aydın ŞAHİN

* Aytaç ÜLKEBAŞ

* Burak ORKUN

* Cem ERDİNÇ

* Cemal PÜRÇEK

* Cihan DUMAN

* Davut AKAY

* Ekrem Reşat TÜZÜN

* Emin Erhan KARACAM

* Emre EKEN

* Engin DÜLGER

* Erdal AKBAY

* Erkan ÇAKIR

* Eyüp ÖZTÜRK

* Fatih YADOĞLU

* Ferhat SAYIN

* Furkan YALÇINKAYA

* Gökhan TAŞKAPAN

* Hüseyin KİRİŞ

* İlker AYDIN

* İrfan MUTLU

* İsmail Serdar İPLİKÇİOĞLU

* İsmail YIRTICI

* Kerem Ali YILDIRIMHAN

* Metin KARAKOÇ

* Muhammet FIRAT

* Murat TUNCER

* Mustafa MUTLU

* Oktay TAN

* Orhan CEVAHİROĞLU

* Ömer CAN

* Sefer KOCABAŞ

* Selman NAYMAR

* Sinan UMAR

* Şükrü KAYNAR

* Talha VARAN

* Taylan DANIŞ

* Timur SOYSAL

* Uğur Kemal GÖKBULUT

* Velittin KÜÇÜK

* Yusuf ARSLAN

* Yusuf YADOĞLU