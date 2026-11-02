436 sanıklı İmamoğlu davasında 102. duruşmada müştekiler ifade verdi - Son Dakika
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436 sanıklı İmamoğlu davasında 102. duruşmada müştekiler ifade verdi

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46'sı tutuklu 436 sanığın yargılandığı çıkar amaçlı suç örgütü davasının 102. duruşması, müştekilerin ifadeleriyle sürüyor. Bazı iş insanı müştekiler şikayetçi olmadığını ve davaya katılmak istemediğini söylerken bazıları şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 46'sı tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 102. duruşması, müştekilerin ifadelerinin alınmasıyla sürüyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bir kısım müşteki bağlandı.

SEGBİS ile duruşmaya bağlanan müşteki iş insanı Bahattin Uçar, savcılık ifadesini tekrar ettiğini ve önceki beyanlarının doğru olduğunu belirterek, sanıklardan şikayetçi olmadığını ve davaya katılmak istemediğini söyledi.

Müşteki iş insanı Mehmet İlhan Gülay da şikayetçi olmadığını ve davaya katılmak istemediğini aktardı.

Bir diğer müşteki iş insanı Alaattin Kameroğlu ise daha önce verdiği ifadeleri tekrar ettiğini ve Bakırköy Belediyesi ile ilgili şikayetinin devam ettiğini belirtti.

Müşteki iş insanı Çetin Gül de şikayetinin devam ettiğini ifade ederek, "Söz konusu Ali Rıza denilen vatandaş kim? Ben hiç yüzünü bile görmedim. Bizim ortağı olduğumuz alışveriş merkezi ile alakalı, göreve geldikten sonra, '17 senedir siz buranın kirasını alıyorsunuz, bundan sonra da ben alacağım' demesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ağrıma giden bir konu oldu. Sonra biz bu parayı vermediğimiz için, o zaman o rakama denk gelen 'encümen cezası' kestiler. Biz bunu dava konusu yaptık, encümen cezası iptal oldu, söyleyeceklerim bu kadar." dedi.

Müşteki iş insanı Nezih Barut ve müşteki iş insanı Ziya Yılmaz da şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Müşteki iş insanı Selahattin Özgül de savcılıkta verdiği ifadeyi tekrar ettiğini ve şikayetinin sürdüğünü belirtti.

Özgül, Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin yönetim kurulu başkanı olduğunu ifade ederek, "Bakırköy Belediyesinin Bülent Kerimoğlu zamanında başlayan ve yaşatılan ıstırapları söylemek istiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hem mekanik hem dijital ortamda evrakı verdik. Bunlar hiç verilmemiş gibi uygulama yaptılar ve '197 milyon TL ceza' ve 'sağlam olan bina yıkılacak' kararları çıkartıldı. Binanın her şeyinin düzgün olduğuyla ilgili raporlar var. Bina açıldıktan 2 sene sonra, 'bina düzgündür' raporu bende var. Belediyeye bunu verdik. Çok şükür her şeyimiz düzgün olduğu için bugüne kadar geldik. Kendilerinden şikayetçiyim. Davaya katılacağım." diye konuştu.

Sonrasında söz verilen bir kısım müşteki de şikayetçi olmadıklarını ifade etti.

Duruşmaya ara verildi.

Kaynak: AA
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