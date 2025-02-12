8 ilimizde eğitime kar arası - Son Dakika
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8 ilimizde eğitime kar arası

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Dondurucu soğuklar ülke genelinde etkisini gösterirken, Sivas, Kırşehir, Kayseri, Elazığ, Bingöl ve Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan Ordu'nun Akkuş ilçesinde okulların 1 gün tatil edildiği belirtilirken, Amasya'da ise taşımalı eğitime ara verildi.

12.02.2025 21:07  Güncelleme: 21:38
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Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Birçok şehrimizde kartpostallık görüntüler kaydedilirken, okullar için de peş peşe tatil kararları alınmaya başlandı.

KIRŞEHİR'DE OKULLAR 1 GÜN TATİL

Kırşehir'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre gece saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre gece saatlerinde ilimizde başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe gününü tatil ilan ediyoruz. Kar yağışının su kaynakları açısından sıkıntılı olan Kırşehir'imize bereket getirmesini diliyor, Cuma günü hepinizi sınıflarınıza bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

5 ilimizde eğitime kar arası

KAYSERİ

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.

5 ilimizde eğitime kar arası

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, ana okulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir." Ayrıca açıklamada malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

5 ilimizde eğitime kar arası

ELAZIĞ

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilimiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir. Lütfen kitap okumayı ve derslerinize çalışmayı ihmal etmeyin. Ayrıca engelli çalışanlarımız ile hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır" ifadelerini kullandı.

5 ilimizde eğitime kar arası

BİNGÖL

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Bingöl Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre 13.02.2025 Perşembe günü sabahın erken saatlerinden itibaren İlimiz Bingöl genelinde kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Yaşanabilecek muhtemel olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; Bingöl merkez ve İlçelerinin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

5 ilimizde eğitime kar arası

MALATYA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Yavuz, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilimiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca engelli çalışanlarımız ile hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır." ifadesini kullandı.

5 ilimizde eğitime kar arası

ORDU'DA KISMİ ARA

Ordu Valiliği, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, ilçede Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu, Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu, Damyeri İlk ve Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 13 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları ifade edildi.

5 ilimizde eğitime kar arası

AMASYA'DA TAŞIMALI EĞİTİM 1 GÜN YAPILMAYACAK

Amasya'da olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 13 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildi. İl genelinde etkili olan kar ve sağanağın ardından olumsuz hava şartları ile buzlanma riski üzerine yeni bir tedbir alındı. Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için 13 Şubat Perşembe günü (yarın) 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

8 ilimizde eğitime kar arası

Kırşehir, Malatya, Kayseri, Bingöl, Elazığ, Güncel, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 ilimizde eğitime kar arası - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Boşu boşuna tatil piclerree 4 98 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Çelikk Paşam haklı, hemen kosa kosa Şihapeye oy vermeğe gitmeden önçe düşüneçektinis.Öle bedaveden Adana kebapp yokk. Şimdi yavaş yavaş faturaları ödeyeçeksinz. Ata sözü : kendi düsen ağlamaz :)) 2 4 Yanıtla
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