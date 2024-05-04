5 yaşındaki Edanur, çukura düşerek ölmüştü! 4 İBB çalışanı için gözaltı kararı

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İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan fakat daha sonra kapatılmayan su dolu çukura düşüp öldüğü soruşturmayla ilgili gelişme yaşandı. İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

5 YAŞINDAKİ EDANUR HASTANEDE CAN VERDİ

Küçükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası polis olay yerine gitti. Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Edanur Gezer isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan Edanur Gezer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

BAŞSAVCILIKTAN 4 İBB ÇALIŞANI İÇİN GÖZALTI KARARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde; İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen dört kişiden 3'nün yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İMAMOĞLU, "SORUMLULAR HESAP VERECEK" DEMİŞTİ

Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Küçük Edanur'un, İBB'ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluları cezasız bırakmayacağız. Minik yavrumuzun acısını yaşarken bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.