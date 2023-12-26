 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
HSK Kararıyla 506 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değiştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

HSK Kararıyla 506 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla 506 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Atamalara ilişkin HSK kararnamesi bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararname ile İstanbul Anadolu Başsavcısı'nın 'rüşvet' dilekçesinde adı geçen ve İstanbul Anadolu Hakimi Bekir Altun, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na getirildi. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde ikisi ağır ceza mahkemesi başkanı toplam yedi hakim ve iki başsavcı vekilinin görev yeri değişti. Farklı yerlerde görevli üç savcı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirildi. Anadolu Adliyesi'ndeki dört savcının görev yeri değişti.

HSK Kararıyla 506 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değiştirildi
26.12.2023 - 01:49,
Abone Ol

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla 506 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Atamalara ilişkin HSK kararnamesi bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararname ile İstanbul Anadolu Başsavcısı'nın "rüşvet" dilekçesinde adı geçen ve İstanbul Anadolu Hakimi Bekir Altun, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na getirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı. 480 Adli yargı, 26 İdari yargı olmak üzere toplamda 506 hakim ve savcının yeri değiştirildi.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde ikisi ağır ceza mahkemesi başkanı toplam yedi hakim ve iki başsavcı vekilinin görev yeri değişti. Farklı yerlerde görevli üç savcı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirildi. Anadolu Adliyesi'ndeki dört savcının görev yeri değişti.

Kararnameye göre; Dilan Polat- Engin Polat soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet savcılarından Gökalp Kökçü, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı oldu. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Yıkılmaz ise Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Okan Bato, Erzincan Cumhuriyet Savcılığı'nda görevlendirildi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Hakimler ve Savcılar Kurulu, İstanbul, Hakim, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HSK Kararıyla 506 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değiştirildi - Son Dakika


00:48
510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
00:16
TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti
23:45
Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu
23:25
Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
23:20
Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit

Son Dakika
00:48 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
00:16 TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti
23:45 Kassam savaşçısı, dibine kadar girdiği İsrail tankını havaya uçurdu
23:25 Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
23:20 Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 02:01:37. #1.13#
SON DAKİKA: HSK Kararıyla 506 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değiştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement