78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında

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Bolu'da geçtiğimiz hafta Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.

DENETLEME FİRMASININ YETKİLİSİ GÖZALTINDA

Yangın felaketi nedeniyle soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otel yangınına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında otelde denetleme yaptığı ortaya çıkan FQC Global Danışmanlık AŞ.'nin yetkilisi Ali A., İstanbul'da gözaltına alındı. Ekipler tarafından Bolu'ya getirilen şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Grand Kartal Otel yangını soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı. Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi. Sedat Gülener, Kenan Coşkun, İrfan Acar ve Ahmet Demir, cezaevine götürülmek üzere Bolu Adliyesi'nden çıkarıldı. Öte yandan, dosya kapsamında 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 kişi de savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverilmişti.

YANGININ NASIL ÇIKTIĞI SORUSU NETLEŞİYOR

Öte yandan yangının nasıl çıktığı sorusu da netleşmeye başladı. İddiaya göre, yangın öncesi restoran çalışanları kahvaltı hazırlığı yaparken pleyt ızgaradan sıçrayan kızgın yağ ateş aldı. Mutfaktan alevlerin yükseldiğini gören aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz, yangına müdahale etmek istedi. Sabah'ta yer alan habere göre çalışanlar alevlere yangın tüpü ile müdahale etmek yerine suyla söndürmeye çalışınca alevler daha da büyüyerek etrafa yayıldı. Büyüyen alevlerin temizlenmeyen davlumbazdan bacaya sıçradığı, buradan da çatıya yayılarak oteli kısa sürede sardığı kaydedildi.

ÇALIŞANLAR KORKUP KAÇTI

Yangının ardından panik yapan mutfak çalışanlarının korkup dışarı çıktığı, yangının başladığının otelde konaklayanlara ise yangın alarmı çalışmadığı için bildirilemediği kaydedildi. Otelin arka girişine göre restoranın bulunduğu 4. katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

4 ÇALIŞAN DA TUTUKLANDI

78 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangında ihmali bulunan ve başlatılan soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdikleri önü sürülen aşçı Faysal Yaver, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.