78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında - Son Dakika
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78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında

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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin denetim firması yetkilisi Ali A., İstanbul'da gözaltına alındı. Ekipler tarafından Bolu'ya getirilen Ali A.'nın işlemleri devam ediyor.

27.01.2025 12:35
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Bolu'da geçtiğimiz hafta Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciası nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.

DENETLEME FİRMASININ YETKİLİSİ GÖZALTINDA

Yangın felaketi nedeniyle soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otel yangınına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında otelde denetleme yaptığı ortaya çıkan FQC Global Danışmanlık AŞ.'nin yetkilisi Ali A., İstanbul'da gözaltına alındı. Ekipler tarafından Bolu'ya getirilen şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Grand Kartal Otel yangını soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı. Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi. Sedat Gülener, Kenan Coşkun, İrfan Acar ve Ahmet Demir, cezaevine götürülmek üzere Bolu Adliyesi'nden çıkarıldı. Öte yandan, dosya kapsamında 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 kişi de savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverilmişti.

78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında

YANGININ NASIL ÇIKTIĞI SORUSU NETLEŞİYOR

Öte yandan yangının nasıl çıktığı sorusu da netleşmeye başladı. İddiaya göre, yangın öncesi restoran çalışanları kahvaltı hazırlığı yaparken pleyt ızgaradan sıçrayan kızgın yağ ateş aldı. Mutfaktan alevlerin yükseldiğini gören aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz, yangına müdahale etmek istedi. Sabah'ta yer alan habere göre çalışanlar alevlere yangın tüpü ile müdahale etmek yerine suyla söndürmeye çalışınca alevler daha da büyüyerek etrafa yayıldı. Büyüyen alevlerin temizlenmeyen davlumbazdan bacaya sıçradığı, buradan da çatıya yayılarak oteli kısa sürede sardığı kaydedildi.

ÇALIŞANLAR KORKUP KAÇTI

Yangının ardından panik yapan mutfak çalışanlarının korkup dışarı çıktığı, yangının başladığının otelde konaklayanlara ise yangın alarmı çalışmadığı için bildirilemediği kaydedildi. Otelin arka girişine göre restoranın bulunduğu 4. katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

4 ÇALIŞAN DA TUTUKLANDI

78 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangında ihmali bulunan ve başlatılan soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdikleri önü sürülen aşçı Faysal Yaver, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında

Kartalkaya, İstanbul, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Remzi Ozdemir:
    Yetmez Turizm bakanı Belediye başkanı itfayiye müdürleri iş güvenlik uzmanları hepsi 64 8 Yanıtla
  • Ali Gürbüz:
    Turizm Bakanı İstifa 46 3 Yanıtla
  • Murat Zor:
    denetim mi. ? öyle bir mekanizma var mı? 39 1 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Bir babanın bebeğini 12 kattan atmak zorunda kalması acıların en büyüğü Allah kimsenin başına vermesin 39 0 Yanıtla
  • Cht Unr:
    zaten en büyük suçlu bunlardır 35 2 Yanıtla
  • selami inel:
    hala bir tane akp li yok neden. 32 2 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    bir baba bebeğini camdan atmak zorunda kaldıysa o bakanı da bir zahmet ifadeye çağıracaksınız eğer ülkede 1 gram adalet kaldıysa tabi 25 1 Yanıtla
  • İlhami Tan:
    özel kızartma yağı denilen yağ restoranlarda yaygın kullanılıyor. Bu yağın yağ buharları nı kaplardan, tencere lerden, davlıumbazdan ve havalandırma bacasından temizlemek çok zor. Tüm mutfak davlumbazları ve bacaları yangın riskini taşıyor. zeytinyağını devlet sübvanse edip kızartma yağı olarak kullandırsa bütün bu risklere çözüm olabilir. çünkü her tarafa özel kızartma yağı gibi yapışmıyor ve temizlemesi de kolay. 14 0 Yanıtla
  • sezai duran:
    Bakan bakıp duran bakan ve çalışanları ne diye hesap vermez anlamış değilim hep sağda solda suçlu arıyorlar birde aynaya baksalar asıl suçluyu görecekler 14 0 Yanıtla
  • Ali :
    Yirtik sökügü gibi geliyorlar 11 1 Yanıtla
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