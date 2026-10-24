8 ülkeden akademisyenler Gaziantep'te Yesemek'i gezdi, UNESCO'ya girmesini istedi - Son Dakika
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8 ülkeden akademisyenler Gaziantep'te Yesemek'i gezdi, UNESCO'ya girmesini istedi

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GAÜN ev sahipliğindeki sempozyum kapsamında 8 ülkeden yaklaşık 40 akademisyen, İslahiye'deki Yesemek Heykel Atölyesi'ni gezdi. Katılımcılar, Eski Ön Asya'nın bilinen en büyük heykel atölyesi olan Yesemek'in UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasını temenni etti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası sempozyuma katılan akademisyenler, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki tarihi alanları gezdi.

"Hititler Torosların Ötesinde: Çok Kültürlülük ve Süreklilik" başlıklı sempozyum kapsamında Türkiye'den ve farklı ülkelerden gelen akademisyenler, Yesemek Heykel Atölyesi'ni ziyaret etti.

21-23 Ekim tarihlerinde GAÜN ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türk Arkeoloji Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen sempozyuma 8 ülkeden yaklaşık 40 akademisyen katıldı.

GAÜN Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Engin, sempozyumda Almanya, İtalya, İsviçre, ABD, Fransa ve Katar başta olmak üzere farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden arkeoloji uzmanlarının bir araya geldiğini belirtti.

Son yıllarda Gaziantep ve çevresinde Hitit dönemine ilişkin önemli bilgilere ulaşıldığını ifade eden Engin, sempozyumla bölgedeki araştırmalara dikkati çekmeyi ve bilimsel çalışmaları uluslararası akademik çevrelerle paylaşmayı amaçladıklarını kaydetti.

Sempozyumun üçüncü gününde Zincirli Höyük, Tilmen Höyük ve Yesemek Heykel Atölyesi'ne teknik gezi düzenlendiğini aktaran Engin, Yesemek'in İslahiye, Gaziantep ve Türkiye açısından önemli bir kültür varlığı olduğunu vurguladı.

Engin, binlerce yıllık eserlerin bulunduğu Yesemek'in, Eski Ön Asya'nın bilinen en büyük heykel atölyesi olduğunu belirterek, alanın uluslararası ölçekte tanınmasını ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasına yönelik sürecin olumlu sonuçlanmasını temenni etti.

Berlin Devlet Müzeleri Ön Asya Müzesi Direktörü Barbara Helwing de sempozyuma katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Teknik gezi kapsamında Zincirli Höyük, Tilmen Höyük ve Yesemek'i yerinde inceleme fırsatı bulduklarını belirten Helwing, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Yesemek'in kalıcı listeye alınmasını istediklerini dile getirdi.

Diğer katılımcılar da İslahiye'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek Yesemek'in UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasını temenni etti.

Kaynak: AA
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