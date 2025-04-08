9 günlük bayram tatilinin acı bilançosu - Son Dakika
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9 günlük bayram tatilinin acı bilançosu

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9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 74 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 199 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazalarla ilgili yaptığı açıklamada, kazaların nedenini aşırı hız, geçiş önceliği ihlal, arkadan çarpma gibi nedenlere bağladı.

08.04.2025 11:18
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, "Otobüs kazalarına karşı ek önlemler aldık. 720 personelimiz sivil yolcu gibi otobüslere bindi. Ramazan Bayramı tatili boyunca 74 kişi yaşamını yitirdi, 10 bin 199 kişi yaralandı." dedi.

Basın toplantısında konuşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullan:

"Bayramlar; sevdiklerimize kavuştuğumuz, onlarla hasret giderdiğimiz, kardeşliğin ve paylaşmanın zirveye çıktığı mübarek günlerdir. İçişleri Bakanlığı olarak, biz de; bu anlamlı günlerin, tek bir hanede dahi, acıya dönüşmemesi için, ''Yolun sonu bayram olsun'' diyerek; seferber olduk!

"14 GÜN BOYUNCA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARDIK"

25 Mart tarihinde; Ramazan Bayramı tatiline yönelik, trafik tedbirlerinin alınması; Bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için; 81 il Valiliğimize, ''Trafik Tedbirleri''ni içeren genelgemizi gönderdik. 26 Mart-8 Nisan tarihleri arasında, 14 gün boyunca, trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıdık. Amacımız çok netti: ''Tek bir canımızı dahi, trafik kazasında kaybetmeyelim!'' Bu hedef doğrultusunda; 69 bin 11 polis ve jandarma personelimiz, Ülkemizin dört bir yanında, trafik denetimlerini yapmak üzere, görev başındaydılar... Bu süre zarfında; 468 ortalama hız tespit sistemiyle, 19 bin 326 km'lik yolu denetledik.

Geçen yılki Ramazan Bayramı tatiline göre, Denetim sayımızı %30,6 artırdık. Ve toplamda da 4 milyon 957 bin 939 aracı denetledik. Bu denetimlerimiz sonrasında, 593 bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı. 48 bin 21 araç, ''eksiklikleri giderilinceye kadar'' trafikten men edildi. 7 bin 720 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

74 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2024 yılı Ramazan Bayramı tatilinde, 6 bin 574 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş; Bu kazalarda: maalesef olay yerinde, 75 canımızı yitirmiştik. 10 bin 909 vatandaşımız da yaralanmıştı. Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde ise; Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası % 4,6 azalarak, 6 bin 268'e geriledi.

Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız, olay yerinde hayatını kaybetti. 10 bin 199 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Verdiğim bu sayılar, herhangi bir istatistik değil, Değerli Basın Mensupları... Her biri, ayrı ayrı bir can! Garip kalmış bir yuva, yarım kalmış bir hayat. Öksüz kalmış bir çocuk. Acıyla hatırlayacakları bir bayram!

Evet, maalesef bu bayram tatilinde, her gün 8 canımızı yollarda yitirdik. Her gün bir şehrimize kara haber düştü. Peki neydi bu kazaların nedenleri? Yine en başta "aşırı hız geliyor." 6 bin 268 kazanın %41'i ''hız ihlalinden'' kaynaklandı. 74 canımızın 44'ünü ''aşırı hızdan'' kaybettik. Diğer sebepler arasında ise: ''geçiş önceliği ihlali'', ''arkadan çarpma'', ''şerit ihlali'', ''dönüş kuralları'' ve ''kırmızı ışıkta geçmek'' gibi temel trafik kurallarına uymamak var!

GİŞELERDEKİ KAZALAR

İşte! Pendik gişelerinde hepimizi üzüntüye boğan o kaza, Gişede bekleyen tıra, arkadan çarpan araçta bulunan 4 öğretmenimiz, maalesef yaşamlarını yitirdiler. Dün de yine, Pendik gişelerinde; benzer bir kaza daha meydana geldi. O kazada da maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu iki kazada da hem ''aşırı hız'', Hem de ''arkadan çarpma'' ihlalleri yaşandı."

9 günlük bayram tatilinin acı bilançosu

Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 günlük bayram tatilinin acı bilançosu - Son Dakika

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