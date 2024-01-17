9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesiyle ilgili vaatlerini hatırlatılması üzerine, "Orta vadeli planda hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız" dedi.

5 YIL ERKEN EMEKLİ OLABİLECEKLER

Bağ-Kur'la ilgili düzenlemenin hayata geçmesiyle 5 yıl önce emeklilik hakkı ortaya çıkacak. Bakan Işıkhan ayrıca ev kadınlarının emekliliği için yapılacak prim desteğiyle ilgili de konuştu. "Ev kadınlarına prim desteğiyle ilgili takvim nasıl işler?" sorusuna Işıkhan, "Gündemimizde var, orta vadede. Madde madde ele alacağız inşallah" diye yanıt verdi.

BU YIL İÇİNDE OLUR MU?

Işıkhan, "Bu yıl içinde olur mu?" sorusuna ise "Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak" dedi.