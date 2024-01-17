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9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek - Son Dakika
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9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emekliliği hakkında açıklamada bulunarak prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürüleceğini söyledi. Işıkhan, konu hakkında "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek." dedi.

17.01.2024 - 12:06,  Güncelleme: 13:09
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesiyle ilgili vaatlerini hatırlatılması üzerine, "Orta vadeli planda hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız" dedi.

5 YIL ERKEN EMEKLİ OLABİLECEKLER

Bağ-Kur'la ilgili düzenlemenin hayata geçmesiyle 5 yıl önce emeklilik hakkı ortaya çıkacak. Bakan Işıkhan ayrıca ev kadınlarının emekliliği için yapılacak prim desteğiyle ilgili de konuştu. "Ev kadınlarına prim desteğiyle ilgili takvim nasıl işler?" sorusuna Işıkhan, "Gündemimizde var, orta vadede. Madde madde ele alacağız inşallah" diye yanıt verdi.

BU YIL İÇİNDE OLUR MU?

Işıkhan, "Bu yıl içinde olur mu?" sorusuna ise "Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak" dedi.

9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
YORUMLAR (9)
  • Serkan Basar: yeni bir tokatçılık yöntemi doğuyor sanki öyle hissettim :) Yanıtla 20 105
  • Sezgin Avcı: Bu ülke vatandaşlarının hepsine eşit bir SGK sismeti istiyoruz Yanıtla 3 100
  • bülent C.: 16 milyon emekli bir anda olacak 17 milyon veya üzeri emekli. Yanıtla 5 44
  • Özgür Yılmaz: Kademeli emeklilik istiyoruz.1 günle 17 yil fark adalet degil!!! Yanıtla 9 34
  • Gani Canta: 7200 he he bizde yedik Yanıtla 2 32
  • Sezgin Avcı: Bu ülke vatandaşı olarak Tüm mağduriyetlerin giderilmesi istiyoruz ???????????? Yanıtla 2 24
  • Sezgin Avcı: Hak eden olsun kardeşim zoruna mı gidiyor 6 4
  • Özgür Yılmaz: Kes sesini.tuzu kuru 3 4
  • Bay RİZE: 10 binliraya temmuz a kadar napcaz biz he Yanıtla 0 7

Vedat Işıkhan, Bağ Kur, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek - Son Dakika
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