A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti. İlk maç 20 Mart'ta Türkiye'de, rövanş maçı ise 25 Mart'ta Macaristan'da oynanacak.

22.11.2024 14:23
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off'taki rakibi Macaristan oldu. A Milli Takım, mart ayında oynanacak maçlarda Macaristan ile ilk maçı sahasında oynayacak ve rövanşta deplasmana gidecek.

C-D LİGİ KURALARI

B-C LİGİ KURALARI

A-B LİGİ KURALARI

MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak. A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.

KURA ÇEKİM PROSEDÜRÜ

  • A Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan dört takım seri başı olarak 1. torbaya yerleştirilecek.
  • B Ligi gruplarını ikinci sırada tamamlayan Türkiye gibi takımlar ise 2. torbada yer alacak.
  • Önce 2. torbadaki takımların kuraları çekilecek ve ardından bu takımlar 1. torbadaki takımlarla eşleştirilecek.

MAÇ PROGRAMI

Play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde, çift maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak. Eşleşmelerde seri başı olan A Ligi takımları, ikinci maçı kendi sahasında oynayacak.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti

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Son Dakika Güncel A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • recep özoğul:
    Türkiye bu saatten sonra mahalle takımıyla oynasa bile korkuyoruz kazanamayacağız diye. Kosova'dan üç gol yedikten sonra 32 8 Yanıtla
  • AKN OGZ:
    İçimden Macaristan geçmişti sabah şimdi görünce çok sevindim ATİLLA nın torunları kardeş Macaristan birliğimiz daim olsun ?? 21 14 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    çekilebilecek en iyi kura...lakin karadağdan 3 yiyip rezil olan bi takım olunca karamsarlık had safhada.. 31 4 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Nispeten iyi rakip 14 4 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    farketmez ki mahalle takımları ile oynasalar evlenmek için oynuolar.. yedikleri para haram çoğunun.. son maçta gördünüz 13 4 Yanıtla
  • Mehmet Hakyemez:
    Turnuvada final oynayacak takımı oyuncu pazarlamak için erkenden eledi. 4-6-0 oynuyorum deyip hayvan gibi pozisyon veren kalitesiz biridir Montella. 13 2 Yanıtla
  • murat atmaca:
    abi biz neden rahat tur atlayamiyoruz. 14 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Nasıl bjk bir cacık olmaz 5 1 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK:
    Rakip değil kardeş ülke 4 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Macar salamı 3 1 Yanıtla
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