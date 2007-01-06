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Sivas'ın Suşehri ve Akıncılar İlçelerinde Vatandaşlardan Konuşma Bahanesiyle Aldığı Cep Telefonlarını Çalarak Kaçan Şahıs, Polisin Takibi Sonucu Yakalandı.

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06.01.2007 - 18:02,
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Sivas'ın Suşehri ve Akıncılar ilçelerinde vatandaşlardan konuşma bahanesiyle aldığı cep telefonlarını çalarak kaçan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Akıncılar ve Suşehri ilçelerinde kendi sim kartını takıp konuşma yapma bahanesi ile vatandaşlardan aldığı cep telefonlarıyla kaçan bir kişinin olduğunu ihbarını alan polis, hırsızlık olayıyla ilgili belirlenen eşkale benzer bir kişinin Suşehri İlçesi yakınlarında D-100 Karayolu üzerinde bir benzinlikte olduğunu öğrendi. Söz konusu benzinliğe giden polisleri gören şahıs, benzinlik arkasındaki boş tarlaya doğru kaçtı. Polisin takibi sonucu yakalanan A.A.'nın üzerinde yapılan aramada 4 adet cep telefonu ile 10 adet sim kart ele geçirildi. Emniyetteki sorgulaması sırasında A.A.'nın daha önceden de hırsızlık suçundan hüküm giydiği ve hayvan hırsızlığı suçundan arandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki sorgulamasının ardından nöbetçi mahkemeyle sevk edilen A.A., hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

(İG-OK-OK-Y)

Kaynak: İHA
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