AB, birden fazla ülkeyi etkileyen soğutucu ünite saldırılarında EU-CyCLONe'a başvurdu - Son Dakika
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AB, birden fazla ülkeyi etkileyen soğutucu ünite saldırılarında EU-CyCLONe'a başvurdu

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AB, Avrupa'daki süpermarketlerde soğutucu ve dondurucu ünitelere yönelik saldırılara müdahale için çeşitli araçları bulunduğunu bildirdi. AB Komisyonu sözcüsü Thomas Regnier, birden fazla üye ülkenin etkilendiğini, bu nedenle EU-CyCLONe mekanizmasına başvurulduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB), Avrupa ülkelerindeki süpermarketlerde soğutucu ve dondurucu ünitelere yönelik saldırılara müdahale etmek için Birliğin çeşitli araçlarının bulunduğunu bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, farklı ülkelerde süpermarketlerin soğutucu ve dondurucu ünitelerinde sıcaklıkların aniden yükselmesine ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Olaylardan haberdar olduklarını aktaran Regnier, "Bu olaylar, siber saldırıların hizmetleri aksatabileceğini, işletmeleri etkileyebileceğini ve vatandaşların günlük yaşamlarını doğrudan sekteye uğratabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Regnier, AB'nin bu tür olaylara müdahale etmek için yürürlükte olan çeşitli araçları bulunduğunu belirtti.

Birden fazla üye ülkenin etkilenmesi nedeniyle koordinasyon ve bilgi paylaşımı için "Avrupa Siber Kriz İrtibat Örgütü" (EU-CyCLONe) mekanizmasına başvurduklarını aktaran Regnier, Birlik genelinde siber güvenliğin güçlendirilmesi için üye ülkelerle çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Aralarında Belçika, Lüksemburg, İsveç, Estonya, İrlanda, Hollanda ve Finlandiya'nın bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin süpermarket zincirlerinin soğutucu ve dondurucu ünitelerinde sıcaklıkların aniden yükseldiği bildirilmişti.

Ülkelerde, olayların siber saldırı olup olmadığına ilişkin soruşturmalar başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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