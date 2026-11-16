AB'ye ilk kez koruma başvurusu ağustosta yüzde 33 azalarak 34 bin 835'e geriledi - Son Dakika
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AB'ye ilk kez koruma başvurusu ağustosta yüzde 33 azalarak 34 bin 835'e geriledi

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Eurostat verilerine göre AB ülkelerine ilk kez uluslararası koruma başvuru sayısı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalarak 34 bin 835 oldu. Başvurularda Afganistan 3 bin 660 kişiyle ilk sırada yer alırken en fazla başvuru alan ülke 8 bin 655 ile Fransa oldu.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilk kez uluslararası koruma başvurusunda bulunan Birlik dışı ülke vatandaşlarının sayısı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalarak 34 bin 835'e geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıkladığı güncel verilere göre, ağustosta AB ülkelerine ilk kez uluslararası koruma başvurusunda bulunanların sayısı, temmuza kıyasla yüzde 2 artış gösterdi.

AB ülkelerine ilk kez uluslararası koruma başvurusunda bulunan AB dışı ülke vatandaşlarının sayısı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalarak 34 bin 835'e geriledi.

En fazla başvuru Afganistan'dan oldu

Ağustosta AB ülkelerine ilk kez uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar arasında Afganistan vatandaşları 3 bin 660 kişiyle ilk sırada yer aldı.

Afganistan'ı 2 bin 585 başvuruyla Bangladeş, 2 bin 90 başvuruyla Sudan ve 1475 başvuruyla Ukrayna vatandaşları takip etti.

En fazla başvuru Fransa'ya yapıldı

Ağustosta en fazla ilk kez uluslararası koruma başvurusu alan AB ülkesi 8 bin 655 başvuruyla Fransa oldu.

Fransa'yı 5 bin 115 başvuruyla İtalya, 4 bin 635 başvuruyla Yunanistan, 3 bin 135 başvuruyla Almanya ve 3 bin 25 başvuruyla İspanya izledi.

Söz konusu 5 ülke, AB genelindeki ilk uluslararası koruma başvurularının yüzde 71'ini aldı.

Ülkelerin nüfuslarına oranla en yüksek başvuru sayısı ise her 100 bin kişide 135 başvuruyla Slovenya'da kaydedildi. Slovenya'yı 45 başvuruyla Yunanistan ve 14 başvuruyla Belçika takip etti.

AB'de 1155 refakatsiz çocuk sığınma başvurusu yaptı

Ağustosta AB ülkelerine ilk kez uluslararası koruma başvurusunda bulunan refakatsiz çocukların sayısı 1155 oldu.

Refakatsiz çocuk başvurularında Afganistan 230 kişiyle ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 160 kişiyle Somali, 135 kişiyle Mısır, 105 kişiyle Sudan ve 85 kişiyle Eritre izledi.

Refakatsiz çocukların en fazla uluslararası koruma başvurusunda bulunduğu AB ülkesi 265 başvuruyla Slovenya oldu.

Slovenya'yı 215 başvuruyla Yunanistan, 150 başvuruyla Hollanda, 145 başvuruyla Fransa ve 85 başvuruyla Belçika takip etti.

Kaynak: AA
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