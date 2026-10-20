ABD Adalet Bakanlığı California'da 28 yabancı uyrukluya oy suçlaması yöneltti - Son Dakika
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ABD Adalet Bakanlığı California'da 28 yabancı uyrukluya oy suçlaması yöneltti

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ABD Adalet Bakanlığı, California'da 28 yabancı uyrukluya vatandaşlık başvurularında yalan beyan ve seçimlerde oy kullanma suçlamaları yöneltti. Daimi oturum izinli şüphelilerden 11'i gözaltına alındı; mahkumiyet halinde azami 5 yıl hapis riski bulunuyor.

ABD Adalet Bakanlığı, California eyaletinde yaşayan 28 yabancı uyruklu kişi hakkında, seçmen kayıtlarında ABD vatandaşı olduklarına ilişkin yalan beyanda bulunmak ve seçimlerde oy kullanmak dahil federal seçimlerle bağlantılı suçlamalarda bulundu.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, şüpheli seçim usulsüzlüklerini soruşturmak amacıyla California'da yürütülen operasyon kapsamında 28 yabancı uyruklu kişiye federal seçimlerle bağlantılı suçlamalar yöneltildiği belirtildi.

Şüphelilerin tamamının, ABD'de yasal olarak yaşama ve çalışma hakkı sağlayan ancak federal seçimlerde oy kullanma hakkı vermeyen daimi oturum iznine sahip olduğu aktarılan açıklamada, bu kişilerden 11'inin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin vatandaşlığa kabul başvurularında yanlış beyanda bulunmak ve seçmen kaydı işlemlerinde usulsüzlük yapmakla suçlandığı aktarıldı.

Söz konusu suçlardan mahkum edilmeleri halinde şüphelilerin azami 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği bildirilen açıklamada, "Yasa dışı kullanılan her oy, yasalara uygun şekilde oy kullanan bir ABD vatandaşının oyunu geçersiz kılıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, haklarında suçlama yöneltilen 28 kişinin, Adalet Bakanlığının California seçim yetkililerine ilettiği ve vatandaş olmadığı halde seçmen kaydı yaptırmış olabileceği değerlendirilen 20 binden fazla kişinin bulunduğu listede yer aldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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