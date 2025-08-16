Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü

Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
16.08.2025 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleşen zirve sona erdi. İki liderin basına kapalı gerçekleştirdiği görüşme 3 saat sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleşen 3 saatlik görüşme sona erdi.

Tüm dünya gözlerini Alaska'da gerçekleşen ABD Başkanı Donald Trump-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesine çevirdi.

KRİTİK ZİRVE 3 SAAT SÜRDÜ

Günlerdir tartışılan görüşme, Türkiye saati ile yaklaşık 22.22'de başladı. İki liderin yaklaşık 3 saat süren kritik zirvesi sona erdi. İki liderin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü

"ÜLKEMİZ UKRAYNA'DAKİ SAVAŞIN SONA ERMESİNİ İSTİYOR"

Zirvenin sona ermesinin ardından iki lider kameraların karşısına geçti. Burada açıklamalarda bulunan Rusya Devleti Başkanı Putin, "Bu sefer biraz zor zamanlardan geçiyoruz. Soğuk Savaş'tan zor geçirdiğimiz en zor dönem. Elinde sonunda bizim bu ilişkileri geliştirmemiz gerek. Defalarca görüştük. Biz sürekli iletişimdeyiz. Buradaki kilit noktalardan biri de Ukrayna durumuydu. Başkan Trump, Ukrayna meselesi için aracılık yapmak istiyor. Ukrayna'daki durum bizim güvenlik tehditlerimizden kaynaklanıyor. Ülkemiz bu savaşa son vermek için içten duygular beslemektedir. Ancak burada uzun vadeli bir sonuca varabilmemiz için çatışmanın kökenine inmemiz gerek. Ukrayna'nın da güvenliğini de istiyoruz. Umudum Ukrayna'da barışı sağlamak adına sonuca ulaşmak yönünde. Biz kapalı kapılar ardında buradaki gelişmeleri örseleyecek anlaşmalar yapmak istemiyoruz.

Trump'a teşekkür etmek istiyorum. Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Ukrayna ile ilgili de anlaşmak istiyoruz. Trump, "2022'de başkan olsaydı bu savaş olmayacaktı" diyor.

"ŞU AN BİR ANLAŞMA YOK"

Donald Trump ise şöyle konuştu: "Bugün önemli adımlar attığımıza inanıyorum. Çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Birçok önemli konuda anlaştık. Şu an bir anlaşma yok. NATO ile görüşeceğim. Zelenskiy ile görüşüp konuştuklarımzı aktaracağım. Başkan Putin ile harika bir ilişkimiz var."

PUTİN, ALASKA'YI ZİYARET EDEN İLK RUS LİDER OLDU

Geçmişte ABD'yi SSCB liderlerinden Nikita Kruşçev, Leonid Brejnev, Mihail Gorbaçov'un yanı sıra Rusya'dan Boris Yeltsin ve Dmitriy Medvedev ziyaret etse de Putin, Alaska'ya giden ilk Rus lider olarak tarihe geçti. 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere New York'a giden Putin'in bu ziyareti, Rus liderin son ABD ziyareti olarak kabul ediliyor.

Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü

NELER OLDU?

Kritik zirvenin öncesi de hareketli geçti. ABD Başkanı Trump, görüşmeye saatler kala Fox News'e verdiği demeçte, bugün Alaska'da yapılacak ABD-Rusya zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, Putin ile görüşmek üzere yolda olduğunu, görüşmenin iyi geçeceğini düşündüğünü belirtti.

Görüşmede bir anlaşmazlık yaşanması ihtimalini de değerlendiren Trump, "Eğer işler yolunda gitmezse hızla eve dönerim. Çekip giderim. Ateşkes görmek istiyorum, bugün görmezsem mutlu olmam. Putin ile görüşmemiz iyi gitmezse ayrılırım" ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, Donald Trump, Güncel, Alaska, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • EK6985EK:
    Yaptığınız haber in içine tüküreyim. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Arda Turan’a büyük şok Kırmızı kart gördü Arda Turan'a büyük şok! Kırmızı kart gördü
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

02:05
Putin’den Alaska zirvesi sonrası ilk açıklama: Ukrayna ile ilgili de anlaşmak istiyoruz
Putin'den Alaska zirvesi sonrası ilk açıklama: Ukrayna ile ilgili de anlaşmak istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 02:23:30. #7.12#
SON DAKİKA: Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.