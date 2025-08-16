Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleşen 3 saatlik görüşme sona erdi.

Tüm dünya gözlerini Alaska'da gerçekleşen ABD Başkanı Donald Trump-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesine çevirdi.

KRİTİK ZİRVE 3 SAAT SÜRDÜ

Günlerdir tartışılan görüşme, Türkiye saati ile yaklaşık 22.22'de başladı. İki liderin yaklaşık 3 saat süren kritik zirvesi sona erdi. İki liderin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

"ÜLKEMİZ UKRAYNA'DAKİ SAVAŞIN SONA ERMESİNİ İSTİYOR"

Zirvenin sona ermesinin ardından iki lider kameraların karşısına geçti. Burada açıklamalarda bulunan Rusya Devleti Başkanı Putin, "Bu sefer biraz zor zamanlardan geçiyoruz. Soğuk Savaş'tan zor geçirdiğimiz en zor dönem. Elinde sonunda bizim bu ilişkileri geliştirmemiz gerek. Defalarca görüştük. Biz sürekli iletişimdeyiz. Buradaki kilit noktalardan biri de Ukrayna durumuydu. Başkan Trump, Ukrayna meselesi için aracılık yapmak istiyor. Ukrayna'daki durum bizim güvenlik tehditlerimizden kaynaklanıyor. Ülkemiz bu savaşa son vermek için içten duygular beslemektedir. Ancak burada uzun vadeli bir sonuca varabilmemiz için çatışmanın kökenine inmemiz gerek. Ukrayna'nın da güvenliğini de istiyoruz. Umudum Ukrayna'da barışı sağlamak adına sonuca ulaşmak yönünde. Biz kapalı kapılar ardında buradaki gelişmeleri örseleyecek anlaşmalar yapmak istemiyoruz.

Trump'a teşekkür etmek istiyorum. Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Ukrayna ile ilgili de anlaşmak istiyoruz. Trump, "2022'de başkan olsaydı bu savaş olmayacaktı" diyor.

"ŞU AN BİR ANLAŞMA YOK"

Donald Trump ise şöyle konuştu: "Bugün önemli adımlar attığımıza inanıyorum. Çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Birçok önemli konuda anlaştık. Şu an bir anlaşma yok. NATO ile görüşeceğim. Zelenskiy ile görüşüp konuştuklarımzı aktaracağım. Başkan Putin ile harika bir ilişkimiz var."

PUTİN, ALASKA'YI ZİYARET EDEN İLK RUS LİDER OLDU

Geçmişte ABD'yi SSCB liderlerinden Nikita Kruşçev, Leonid Brejnev, Mihail Gorbaçov'un yanı sıra Rusya'dan Boris Yeltsin ve Dmitriy Medvedev ziyaret etse de Putin, Alaska'ya giden ilk Rus lider olarak tarihe geçti. 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere New York'a giden Putin'in bu ziyareti, Rus liderin son ABD ziyareti olarak kabul ediliyor.

NELER OLDU?

Kritik zirvenin öncesi de hareketli geçti. ABD Başkanı Trump, görüşmeye saatler kala Fox News'e verdiği demeçte, bugün Alaska'da yapılacak ABD-Rusya zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, Putin ile görüşmek üzere yolda olduğunu, görüşmenin iyi geçeceğini düşündüğünü belirtti.

Görüşmede bir anlaşmazlık yaşanması ihtimalini de değerlendiren Trump, "Eğer işler yolunda gitmezse hızla eve dönerim. Çekip giderim. Ateşkes görmek istiyorum, bugün görmezsem mutlu olmam. Putin ile görüşmemiz iyi gitmezse ayrılırım" ifadelerini kullandı.