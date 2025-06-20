ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz - Son Dakika
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ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz

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ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
20.06.2025 22:47
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ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
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ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail çatışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. "İran ile konuşacağız" diyen Trump, "Bundan sonra ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump olası müdahale için de İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasındaki çatışmalara ilişkin "İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz" açıklamasında bulundu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar devam ederken; diplomasi trafiği de hız kazandı. İran bugün Avrupa ülkelerinin yetkilileri ile görüşürken; ABD Başkanı Donald Trump'tan da kritik bir açıklama geldi.

"İRAN İLE KONUŞACAĞIZ"

İran-İsrail çatışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, "İran ile konuşacağız" diyen Trump, "Bundan sonra ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İran ile görüşmelerin uzun süredir devam ettiğini de açıklayan ABD Başkanı, "İran'la görüşüyoruz. İran, Avrupa ile konuşmak istemiyor. İran'ın haftalar ya da aylar içinde nükleer silaha sahip olacağını düşünülüyor" sözlerini sarf etti.

"ŞUAN KARAR VEREMEM"

Trump, ABD'nin İran'a saldırıp saldırmayacağını yönündeki tartışmalara ilişkin ise "Karar vermem gerekiyor ama şu an bir şey söyleyemem, koşullara göre karar vereceğim. İsrail savaş sırasında iyi işler başarıyor, İran ise daha az. İbrahim Anlaşmalarının hayata geçmesi benim için daha önemli" sözlerini sarf etti.

İKİ HAFTA SÜRE VERDİ

Trump, İran konusunda "En son isteyeceğiniz şey kara gücüdür." diyerek bir kara saldırısına sıcak bakmadığına da işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a müdahalesi için "Belki gerek kalmayacak" derken, öte yandan olası müdahale için de İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini belirtti

İSTİHBARAT DİREKTÖRÜNÜ YALANLADI

ABD Başkanı ayrıca, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın İran'ın nükleer silah geliştirmediğine ilişkin açıklamasının yanlış olduğunu belirtti.

CENEVRE'DE KRİTİK ZİRVE

Öte yandan bugün İran, Almanya, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanları, İsviçre'nin Cenevre kentinde toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "İran, saldırganlık sona erdiğinde ve saldırgan işlediği suçlardan dolayı hesap verdiğinde, diplomasiyi yeniden değerlendirmeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Donald Trump, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Orhan pala:
    LANETLENMİŞ KAVİM YÜZBÜNLERCE PEYGAMBER GELMİŞ YİNEDE İFLAH OLMAMIŞLAR 98 6 Yanıtla
  • K.540054s:
    Sarı çıyan, belanı arıyon sen 88 4 Yanıtla
  • Ankara21:
    Hani konuşacak bişey yoktu. 64 4 Yanıtla
  • 123456:
    İranın saldırıları nedeniyle 30 bin O - evladı deniz yoluyla Kıbrısa kaçmış 58 7 Yanıtla
  • Mehmet özçelik:
    Trump siyonist zenginlerle kendi ideali arasında kimlik mücadelesi vermekte. 60 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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