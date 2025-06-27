ABD Başkanı Donald Trump: İran'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler - Son Dakika
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ABD Başkanı Donald Trump: İran'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler

ABD Başkanı Donald Trump: İran\'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler
27.06.2025 19:08
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a düzenledikleri saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada İran'ın nükleer faaliyetlerini ortadan kaldırdıklarını söyledi. Trump, "İran'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler" açıklamasında bulunurken; "İran görüşmek istiyor" dedi.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar, iki ülke arasında ateşkes konusunda anlaşılması üzerine sona ererken; tartışmalar ise hala sürüyor.

TRUMP'TAN İRAN İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Saldırılarda İran'ın nükleer faaliyetlerini ortadan kaldırdıklarını söyleyen Trump, "İran'ın nükleeri ortadan kalktı, İran'ın yakın gelecekte nükleer programına dönebileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"İRAN GÖRÜŞMEK İSTİYOR"

"İran, bizimle görüşmek istiyor" diyen Trump, "Çünkü nükleer tesisleri çok kötü bir şekilde yok edildi ve tesislerden hiçbir şey kaçıramadılar" ifadelerini kullanarak; müzakere sürecinin yeniden başlayacağının sinyalini de verdi.

İRAN'A TEHDİT

Trump, İran'ın yeniden uranyum zenginleştirmesi durumunda saldırı düzenlemeyi düşünüp düşünmeyeceklerine ilişkin soruya "Elbette. Soru işaretine yer yok." yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırılara başlamış; İran'ın başkenti Tahran olmak üzere ülkenin nükleer tesislerini bombalamıştı. İsrail saldırılarında çok sayıda İranlı üst düzey isim öldürülürken; 600'ün üzerinde İranlı sivil de İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına İran'ın yanıtı da sert olmuş, İsrail'in başkenti Tel Aviv ve ülkenin kritik kentlerinden Hayfa başta olmak üzere İsrail kentlerine İran füzeleri düşmüştü.

Çatışmaların son günlerinde ABD Ordusu'na ait savaş uçakları, İran'daki üç nükleer tesisi bombalarken; İran da ABD'nin Katar ve Irak'taki üslerine saldırarak yanıt vermişti.

İran'ın ABD üslerine saldırılarının ardından ise İsrail ve İran ateşkes konusunda anlaşma sağlamıştı.

Donald Trump, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Donald Trump: İran'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Volkan Ataş:
    İran size fena bastı 9 2 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Lan biri trumpa telefon şakası yapıyo olmasın :))) 2 0 Yanıtla
  • himmet kepez:
    Peki İran nükleer programa ABD ile ortak hareket ederek başlasa tüm desteği bizden alacaksın deseler ya da amaç oraya doğru gidiyor desek???????? 2 0 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    İran'a selam olsun, siyonist-emperyalist haydutların kimyasını fena bozmuş. 1 0 Yanıtla
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