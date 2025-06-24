ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı" açıklamasında bulundu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalarda kritik bir gelişme yaşandı. İran'ın ABD saldırılarına misilleme olarak Katar ve Irak'taki ABD üslerine saldırmasının hemen ardından iki ülke arasında anlaşma sağlandı.

TRUMP DUYURDU: ATEŞKES SAĞLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail ve İran'ın ateşkes için anlaştığını duyurdu. Ateşkesin 6 saat içinde başlayacağını duyuran Trump, ateşkesin detaylarını da açıkladı.

Trump, İran'ın ateşkesi başlatacağını ve 12. saatte İsrail'in de ateşkes başlatacağını bildirdi. Trump, 24. saatte "12 gün savaşının" resmi olarak sona ermesinin dünya tarafından "selamlanacağını" bildirdi.

"SAVAŞ SONLANDI"

""Herkese tebrikler! İsrail ve İran arasında, 12 saat boyunca (yaklaşık 6 saat sonra, İsrail ve İran'ın sona erip devam eden son görevlerini tamamlamaları üzerine!) tam ve toplam bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldı" diye yazan Trump, "Bu noktada savaş sonlandı olarak kabul edilecek! Resmen, İran ateşkesi başlatacak ve 12. saatte İsrail ateşkesi başlatacak ve 24. saatte dünya tarafından 12 günlük savaşın resmen sONU selamlanacak. Her ateşkes sırasında, diğer taraf barışçıl ve saygılı kalacaktır" ifadelerini kullandı.

"İKİ ÜLKEYİ DE TEBRİK EDERİM"

Trump ayrıca "Her şeyin olması gerektiği gibi çalışacağı varsayımıyla, ki öyle olacak, her iki ülkeyi, İsrail ve İran'ı, "12 GÜNLÜK SAVAŞ" olarak adlandırılması gereken şeyi sona erdirmek için gereken dayanıklılık, cesaret ve zekaya sahip oldukları için tebrik etmek istiyorum. Bu, yıllarca sürebilecek ve tüm Ortadoğu'yu yok edebilecek bir savaştı, ama olmadı ve asla olmayacak! Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı İran'ı korusun, Tanrı Ortadoğu'yu korusun, Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni korusun ve Tanrı dünyayı korusun" diye yazdı.

İRAN VE İSRAİL ÇATIŞMALARI

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırıların ardından iki ülke arasında çatışmalar devam etti. İsrail, İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere nükleer tesislerini hedef aldı. İsrail'in saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in saldırılarının ardından İran da karşı saldırılara başladı. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve ülke için kritik önemdeki Hayfa'ya yönelik saldırılar düzenleyen İran, bir çok kez Demir Kubbeyi aştı.

Çatışmalar, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırmasıyla yeni bir boyut kazandı. ABD savaş uçakları İran hava sahasına girerek ülkeye ait 3 nükleer tesise saldırı düzenledi. İran ise ABD'ye misilleme olarak Katar ve Irak'taki ABD üslerine saldırılar düzenledi.