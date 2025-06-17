ABD Başkanı Donald Trump: Tahran\'daki herkes derhal tahliye edilmeli

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail- İran çatışmalarına ilişkin " Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli" açıklamasında bulundu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Gün boyunca yapılan saldırılar akşam saatlerinde de devam etti.

İSRAİL, İRAN TELEVİZYONU'NU VURDU

İsrail, bugün ise Tahran'daki İran Devlet Televizyonuna saldırdı. Saldırı canlı yayınlara yansırken, binada bulunan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

KARŞILIKLI SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılara İran, balistik füzeleri ateşleyerek ve insansız hava aracı saldırısı düzenleyerek verirken; İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sirenler çaldı.

TRUMP'TAN GECE YARISI UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir uyarı geldi. Trump, İran'ın başkenti Tahran'ın tahliye edilmesini söyledi. ABD Başkanı, "Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli" ifadelerini kullandı.

İRAN'I TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Trump, Kanada'nın Alberta bölgesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde basın mensuplarına yaptığı açıklamada ABD'nin İsrail'i her zaman desteklediğini ve bu desteğe devam edeceklerini kaydederek, "Uzun süredir İsrail'i güçlü bir şekilde destekliyoruz ve İsrail şu anda çok iyi durumda." değerlendirmesini yaptı.

İran'a nükleer müzakereler için 60 gün süre verdiğini ancak bu ülkenin anlaşma yapmaya yanaşmadığını savunan Trump, "İran konuşmak istiyor ama bunu daha önce yapmalıydılar. Bu her iki taraf için de acı verici. İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar." diye konuştu.

ABD'nin İsrail ile İran arasındaki "savaşa" askeri olarak müdahil olup olmadığı ile ilgili bir soruya ise "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum." yanıtını verdi.

G7 BİLDİRİSİNİ İMZALAMADI

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca G7 liderlerinin İsrail-İran çatışması hakkında her iki tarafı da gerilimi azaltmaya ve bölgesel istikrarı tehlikeye atmaktan kaçınmaya çağıran ortak bildiri taslağına imza atmadı.

NETANYAHU TRUMP'I YALANLADI

Öte yandan gün içerisinde İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'a saldırılarda müdahil değiliz" çıkışını adeta yalanlayan bir açıklama geldi. Netanyahu, "ABD bize yardım ediyor. Başkan Trump ile sürekli iletişim halindeyim ve bize sağladığı yardımı takdir ediyorum." dedi.