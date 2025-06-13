ABD Başkanı Trump: İran misilleme yaparsa İsrail\'i savunacağız

İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusu, "İran'ın nükleer programını hedef alan" kombine bir saldırı başlattıklarını duyurdu.

BİNALAR HASAR GÖRDÜ

Saldırılara ilişkin yayımlanan görüntülerde, Tahran'ın kuzeydoğusundaki Mahallati semtinde sivil yerleşim yerindeki bir binanın hedef alındığı görüldü. Görüntülerde çok katlı binanın saldırı sonrasında ağır hasar aldığı görüldü.

NÜKLEER TESİSİ VURULDU

İran devlet televizyonu, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ni de vurduğunu duyurdu.İran devlet televizyonunun haberinde, Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgede dumanların yükseldiği kaydedildi.

GENELKURMAY BAŞKANI VE DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU KOMUTANI ÖLDÜ

Devrim Muhafızları Merkez Komutanlığı'nın da vurulduğunu duyuran İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğünü doğruladı.

İran haber ajansı IRNA ise Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin hayatta olduğu ve şu an "savaş odası"nda olduğunu duyurdu.

Ancak Fars Haber Ajansı Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Sabah saatlerinde İran Devlet Televizyonu da Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı.

TRUMP: İSRAİL'İ SAVUNACAĞIZ

İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Saldırıya dahil değiliz" çıkışının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan da ilk açıklama geldi.

"İsrail'in saldırısını önceden biliyordum" diyen Trump, saldırıya rağmen İran'la nükleer görüşmelerin aksamadan devam etmesi gerektiğini söyledi.

Saldırıya ABD'nin dahil olmadığını savunan Donald Trump, İran nükleer bombaya sahip olamaz. Müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderliklerinde geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var." dedi.

İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırılara Tahran'ın yanıtını beklediğini kaydeden Trump, "Gerekirse İsrail'i savunacağız." açıklamasında bulundu.

ABD: SALDIRIYA DAHİL DEĞİLİZ, İRAN BİZİ HEDEF ALMAMALI

ABD'li yetkililer "ABD saldırılara doğrudan ya da destekleyici olarak dahil değil" ifadeleri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da "İsrail İran'a karşı tek taraflı bir eylemde bulundu. İran'a Yönelik saldırılara dahil değiliz. Açıkça söylüyorum İran bizi hedef almamalı. Bizim önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumak" açıklaması yaptı.

"TRUMP TOPLANTIYA KATILACAK"

Beyaz Saray, saldırının ardından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik konseyi toplantısına katılacağını duyurdu.