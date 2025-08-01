ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan Dmitry Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları doğrultusunda, 2 nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim" dedi.
Donald Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. ABD Başkanı, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev açıklamaları sonrası atacakları adımı açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in açıklamalarının ardından, uygun bölgelere 2 nükleer denizaltı konuşlandırılması talimatı verdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Medvedev'in sözlerinin yalnızca birer laf olmayabileceğini göz önünde bulundurarak, iki nükleer denizaltımızı uygun noktalara konuşlandırma emrini verdim. Kelimeler önemlidir ve bazen istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Umarım bu onlardan biri olmaz" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile barış anlaşması yapması için Rusya'ya 10 gün süre verdiğini ve bu sürenin sonunda anlaşma olmaması halinde yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna savaşı için koyduğu 10-12 günlük ültimatoma ve Amerikalı senatörün "masaya oturun" çağrısına sert tepki göstermişti.
Medvedev, "Bize emir veremezsiniz" diyerek, her tehdidin kendilerini doğrudan ABD ile bir savaşa yaklaştırdığı uyarısında bulunmuştu.
Son Dakika › Güncel › Donald Trump: Rusya'nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız - Son Dakika
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