Donald Trump: Rusya\'nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan Dmitry Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları doğrultusunda, 2 nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim" dedi.

Donald Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. ABD Başkanı, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev açıklamaları sonrası atacakları adımı açıkladı.

"NÜKLEER DENİZALTI KONUŞLANDIRACAĞIZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in açıklamalarının ardından, uygun bölgelere 2 nükleer denizaltı konuşlandırılması talimatı verdi.

"KELİMELER BAZEN İSTENMEYEN SONUÇLARA YOL AÇABİLİR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Medvedev'in sözlerinin yalnızca birer laf olmayabileceğini göz önünde bulundurarak, iki nükleer denizaltımızı uygun noktalara konuşlandırma emrini verdim. Kelimeler önemlidir ve bazen istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Umarım bu onlardan biri olmaz" ifadelerini kullandı.