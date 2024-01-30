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ABD, Çin'in bilgisayar korsanlığı kampanyasına karşı mahkeme emri kullanıyor - Son Dakika
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ABD, Çin'in bilgisayar korsanlığı kampanyasına karşı mahkeme emri kullanıyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı, Çin'in ABD'nin kritik altyapısını hedef alan bilgisayar korsanlığı kampanyasının merkezindeki güvenlik açıklarını gidermek için mahkeme emri kullanıyor. ABD yetkilileri, Çin'in bilgisayar korsanlığı faaliyetlerinin ABD'nin askeri yanıtını engelleyebileceği endişesiyle harekete geçti. Mahkeme kararıyla savunmasız cihazlarda kullanılan yazılım güncellenecek. ABD'nin son aylarda teknoloji firmalarıyla toplantılar düzenleyerek korsan faaliyetlerini takip etmeye çalıştığı belirtiliyor.

ABD, Çin\'in bilgisayar korsanlığı kampanyasına karşı mahkeme emri kullanıyor
30.01.2024 - 14:17,  Güncelleme: 14:23
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığının ABD'nin kritik altyapısını hedef alan Çin'in bilgisayar korsanlığı kampanyasının merkezindeki internet bağlantılı cihazdaki güvenlik açıklarını gidermek amacıyla mahkeme emri kullandığı öne sürüldü.

CNN'e konuşan iki ABD'li yetkili ve konuyla ilgili bir kaynak, Washington'ın, Pekin'in bilgisayar korsanlığı faaliyetlerine karşı aldığı önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu hacker faaliyetlerine karşı FBI ve Adalet Bakanlığı harekete geçti.

Kaynak, ABD'li yetkililerin, Pekin'in bilgisayar korsanlığı faaliyetlerinin "Çin'in Tayvan'ı işgali durumunda ABD'nin olası askeri yanıtını engelleyebileceğinden" endişe ettiklerini belirterek, son girişimin de hükümetin geniş kapsamlı çabasının parçası olduğunu dile getirdi.

Çinli bilgisayar korsanlarının, limanlar ve ulaşım ağları gibi hassas kritik altyapılara daha fazla erişim için bazı cihazlara erişimi kullandığına inanılıyor.

Kaynak, mahkeme kararının Adalet Bakanlığına bilgisayar korsanlığına karşı savunmasız binlerce cihaz tarafından kullanılan savunmasız yazılımı güncellemesine izin verdiğini dile getirdi.

Beyaz Saray teknoloji firmalarıyla toplantılar yaptı

FBI ve Adalet Bakanlığının girişimi Çinli bilgisayar korsanlarının bazı altyapılara erişim yeteneğini baltalama çabası olarak görülse de söz konusu korsanların ABD altyapısına halihazırda sızmış olduğuna inanılıyor.

Kaynak, Beyaz Saray'ın son aylarda korsanların faaliyetlerini daha iyi takip etmek için internet ve bulut bilişim sağlayıcıları gibi teknoloji firmalarıyla toplantılar düzenlediğini aktardı.

Microsoft, geçen yıl Çinli hackerların, ABD'nin Çin'in Pasifik'teki faaliyetlerine karşı koyma ve caydırma çabalarında kritik önemdeki ABD'ye bağlı özerk toprak statüsündeki Guam'da kritik altyapıyı hedeflediğini açıklamıştı.

Guam'ın geçen yıl 5 bin ABD Deniz Piyadesine ev sahipliği yapması beklenen yeni üs açmak için seçildiği duyurulmuştu.

Çinli bilgisayar korsanlarının ABD denizcilik ve ulaşım ağlarına sızması, üst düzey ulusal güvenlik yetkililerini endişelendiriyor. Çin hükümeti ise iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA
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