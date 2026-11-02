ABD'de inşaat harcamaları eylülde yüzde 1,9 azalışla 2,18 trilyon dolara geriledi

ABD'de inşaat harcamaları eylülde aylık bazda yüzde 1,9 geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkilerinden arındırılmış yıllıklandırılmış inşaat harcamaları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalarak 2,18 trilyon dolar olarak hesaplandı. Piyasa beklentisi, inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi.

İnşaat harcamaları, ağustosta 2,2 trilyon dolar olarak kaydedilmişti.

Kamu inşaat harcamaları, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 azalarak 546,8 milyar dolara gerilerken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 2,4 düşüşle 1,6 trilyon dolara indi.

İnşaat harcamaları, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,7 azaldı.