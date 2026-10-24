ABD'de tüketici güveni üst üste üçüncü kez düştü, satın alma gücü belirleyici kaldı

ABD'de tüketici güveni üst üste üçüncü kez düştü, satın alma gücü belirleyici kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'de tüketici güveni ekim ayında geriledi; tüketicilerin ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde satın alma gücü belirleyici olmayı sürdürdü. Bu düşüşle tüketici güveni üst üste üçüncü ayda da gerilemiş oldu.
NEW YORK, 24 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde bir pazarda alışveriş yapan insanlar, 14 Ekim 2026.
ABD'de tüketici güveni, tüketicilerin ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde satın alma gücünün belirleyici olmaya devam etmesiyle ekim ayında gerileyerek üst üste üçüncü ayda da düşüş kaydetti. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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