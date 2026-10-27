ABTTF, Batı Trakya'da seçilmiş müftülerin resmen tanınmasını talep etti - Son Dakika
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ABTTF, Batı Trakya'da seçilmiş müftülerin resmen tanınmasını talep etti

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Batı Trakya Türkleri, Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe müftülüklerine 21 Ekim'de yaptığı atamalara tepki gösterdi. ABTTF, 2022'de kabul edilen 4964 sayılı yasayla üç müftülüğe devlet ataması yapıldığını belirterek seçilmiş müftülerin resmen tanınmasını istedi.

Batı Trakya Türkleri, Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe müftülüklerine yaptığı atamalara tepki göstererek, azınlığın kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı gösterilmesini ve seçilmiş müftülerin resmen tanınmasını istedi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonundan (ABTTF) yapılan açıklamada, 21 Ekim'de Gümülcine ve İskeçe müftülüklerine yapılan atamaların Batı Trakya Türk Azınlığının iradesini yok saydığı belirtildi.

Açıklamada, 9 Ocak'ta Dimetoka Müftülüğüne de atama yapıldığı hatırlatılarak, 2022'de kabul edilen 4964 sayılı yasa kapsamında bölgedeki üç müftülüğün tamamına devlet tarafından müftü atandığı kaydedildi.

Söz konusu yasayla müftülüklerin Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanlığına bağlı kamu kurumlarına dönüştürüldüğü ifade edilen açıklamada, Yunanistan'da Ortodoks Hristiyanlar, Katolikler, Protestanlar ve Yahudilerin kendi dini liderlerini belirleyebildiği ancak Batı Trakya Türk Azınlığının bu haktan mahrum bırakıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Yunanistan yönetiminin 1991'den bu yana azınlığın kendi dini liderlerini seçme hakkını engellediği kaydedilerek, 2022'de kabul edilen yasayla müftülüklerin devlet dairelerine dönüştürüldüğü belirtildi.

Yunanistan yönetimine mevcut uygulamaya son verme çağrısında bulunulan açıklamada, Gümülcine'de İbrahim Şerif ve İskeçe'de Mustafa Trampa'nın seçilmiş müftüler olarak resmen tanınması talep edildi.

Kaynak: AA
Batı TrakyaYunanistanGümülcinePolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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