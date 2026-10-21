Abyei'de Amiet Pazarı'na düzenlenen İHA saldırısında ilk belirlemelere göre 153 kişi öldü - Son Dakika
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Abyei'de Amiet Pazarı'na düzenlenen İHA saldırısında ilk belirlemelere göre 153 kişi öldü

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Abyei'nin kuzeyindeki Amiet Pazarı'na düzenlenen İHA saldırısında ilk belirlemelere göre 153 kişi hayatını kaybetti, yakındaki yakıt deposu da isabet aldı ve yangın sürüyor. UNISFA yaralıların tahliyesi ve yangının kontrol altına alınması için bölgeye ekipler sevk etti.

Sudan ile Güney Sudan arasında egemenlik ihtilafına konu olan Abyei bölgesindeki bir pazara düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 153 kişi hayatını kaybetti.

Abyei yönetiminin geçici Enformasyon Bakanı Yohanna Akol Ngor, kentin kuzeyindeki Amiet Pazarı'na İHA'larla saldırı düzenlendiğini ve saldırıda yakındaki bir yakıt deposunun da isabet aldığını belirtti.

Ngor, saldırının ardından yangın çıktığını ve yangının devam ettiğini kaydetti.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 153 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Ngor, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, saldırıyı kınayarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Abyei'deki BM Geçici Güvenlik Gücünün (UNISFA), yaralıların tahliyesi ve yangının kontrol altına alınması için bölgeye sağlık ekipleri ve acil müdahale birimleri sevk ettiği belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), saldırının ardından 20'den fazla yaralının Ameth Bek Hastanesi'ne kaldırıldığını duyurdu.

Petrol bakımından zengin Abyei bölgesinin statüsü, Güney Sudan'ın 2011'de bağımsızlığını kazanmasının ardından da çözüme kavuşturulamadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Abyei'de Amiet Pazarı'na düzenlenen İHA saldırısında ilk belirlemelere göre 153 kişi öldü - Son Dakika
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