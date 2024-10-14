Adalet Bakanı\'ndan "Narin Güran" açıklaması: Çok önemli verilere ulaştık, katillerin kim olduğu görülecek

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Anayasa ile ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Bugün konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç iddianamenin hazırlanmasında sona gelindiğini ve daraltılmış baz çakışmasıyla önemli verilere ulaşıldığını aktardı.

"250 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI"

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Narin ile ilgili soruşturma titizlikle devam ediyor. Tutuklular var, şüpheliler var. 250 kişinin ifadesi alındı. Narin kaybolduktan sonra evlerine kamera takanlar oldu, onlar incelendi.

Daraltılmış baz çakışmasıyla önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. İddianame hazırlık süreci başladı. Daraltılmış baz çakışmasında hangi evde kim nerede belirlendi. Yargı süreci uzamadan tamamlanacaktır.

"NARİN'İN KATİLLERİNİN KİM OLDUĞU GÖRÜLECEK"

Son aşamaya geldik, o evde kimlerin beraber olduğu da dahil her şey belli. Dosya elbette gizli, ama iddianame ortaya çıktığında Narin'in katillerinin kim olduğu görülecek. Çok önemli verilere ulaştığımızı söylemek isterim."