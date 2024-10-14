Adalet Bakanı'ndan "Narin Güran" açıklaması: Çok önemli verilere ulaştık, katillerin kim olduğu görülecek - Son Dakika
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Adalet Bakanı'ndan "Narin Güran" açıklaması: Çok önemli verilere ulaştık, katillerin kim olduğu görülecek

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bakan Tunç "İddianame hazırlanmak üzere. Son aşamaya geldik, o evde kimlerin beraber olduğu da dahil her şey belli. Dosya elbette gizli, ama iddianame ortaya çıktığında Narin'in katillerinin kim olduğu görülecek. Çok önemli verilere ulaştığımızı söylemek isterim" dedi.

14.10.2024 13:27
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21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Bugün konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç iddianamenin hazırlanmasında sona gelindiğini ve daraltılmış baz çakışmasıyla önemli verilere ulaşıldığını aktardı.

"250 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI"

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Narin ile ilgili soruşturma titizlikle devam ediyor. Tutuklular var, şüpheliler var. 250 kişinin ifadesi alındı. Narin kaybolduktan sonra evlerine kamera takanlar oldu, onlar incelendi.

Daraltılmış baz çakışmasıyla önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. İddianame hazırlık süreci başladı. Daraltılmış baz çakışmasında hangi evde kim nerede belirlendi. Yargı süreci uzamadan tamamlanacaktır.

"NARİN'İN KATİLLERİNİN KİM OLDUĞU GÖRÜLECEK"

Son aşamaya geldik, o evde kimlerin beraber olduğu da dahil her şey belli. Dosya elbette gizli, ama iddianame ortaya çıktığında Narin'in katillerinin kim olduğu görülecek. Çok önemli verilere ulaştığımızı söylemek isterim."

Adalet Bakanı\'ndan "Narin Güran" açıklaması: Çok önemli verilere ulaştık, katillerin kim olduğu görülecek

Narin Güran, Yılmaz Tunç, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı'ndan 'Narin Güran' açıklaması: Çok önemli verilere ulaştık, katillerin kim olduğu görülecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • M G:
    2 aydır aynı terane 29 6 Yanıtla
  • Recep Yaşakan:
    en çok merak edilen narin niçin öldürüldü ne gördü en önemlisi budur 22 0 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Yaw he he 15 4 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    İstifa et boş konuşma ülkeyi germe iyice i 10 9 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Doğruların er ya da geç ortaya çıkma gibi huyu var! 13 1 Yanıtla
  • Turan Aslan:
    Ha gayret 10 2 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Kimse hiç bir şeye güvenmiyor ki 6 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    allah rizasi icin sen istifa et. sokaklar guvenilir degil sayenizde 5 3 Yanıtla
  • Songül Biçici:
    boş gündem i erteliyor 4 3 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    İsrail'e savaşa giricez bu olay unutuldu gitti 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Adalet Bakanı'ndan "Narin Güran" açıklaması: Çok önemli verilere ulaştık, katillerin kim olduğu görülecek - Son Dakika
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