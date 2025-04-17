Adalet Bakanı Tunç: 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil - Son Dakika
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Adalet Bakanı Tunç: 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı basın yayın organlarında yer alan "55 bin kişi affedilecek" iddiasına yanıt verdi. Bakan Tunç "Herhangi bir af söz konusu değil. 55 kişinin affedileceği iddiası doğru değil. Bu düzenleme ceza adaleti sistemiyle ilgili. Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var" dedi.

17.04.2025 13:02  Güncelleme: 13:22
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Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "55 bin kişi affedilecek" iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili olarak "Herhangi bir af söz konusu değil. 55 kişinin affedileceği iddiası doğru değil. Bu düzenleme ceza adaleti sistemiyle ilgili. Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var" açıklamasında bulundu.

"SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN RAHATSIZLIĞI HEPİMİZİ ÜZDÜ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde; " Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı hepimizi derinden üzdü. Önceki güne göre durumunun daha iyi olduğunu doktorlar ifade ediyorlar. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. DEM Parti ile yarın için randevulaşmıştık. Sırrı Süreyya Bey'in rahatsızlığı nedeniyle bunu erteledik. Bütün temennimiz bir an önce aramıza katılması. Uzlaşmacı kişiliği ile bu sürece olumlu katkılar veriyordu. Düne göre daha iyi olduğunu öğrenmemiz bizim için sevindirici bir gelişme.

"CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİNDE ÇALIŞMA VAR"

Kamuoyuna yansıyan düzenlemeler var. Trafik cezaları ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın bir çalışması var. Trafikte yok kesme, şehir eşkıyası dediğimiz unsurlara yönelik yargı paketinde düzenlemeler olacak. Tutuklama tedbirinden dolayı tepki çeken olaylar. Herhangi af söz konusu değil, gündemimizde söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil.

Covid izni vardı. 2023'ün 31 Temmuz'unda sona ermişti. Covid zamanında 3 yıl boyunca açıktaki hükümlüler 3 yıl süre ile izne gönderilmişti. Kapalıdaki hükümlülerde 3 erken açık cezaevine çıkarak sağlık riskini ortadan kaldıran düzenlemeyi Meclis'imiz yapmıştı. 31 Temmuz 2023 tarihi itibari ile kararları kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar bundan yararlanabildi. Bu tarihten önce suç işleyen, yargılaması uzun sürdüğü için bundan yararlanamadığını ifade eden vatandaşlar var. Bu kişilerin talebi ile ilgili bir durum söz konusu. Milletvekillerimiz bu talepleri değerlendirecek biz çözüme yönelik bir taslağı onlara arz edeceğiz" dedi.

CHP'YE KAYYUM ATANACAK İDDİASI

CHP'ye başlatılan kurultay soruşturmasına ilişkin konuşan Bakan Tunç, "Dün akşam sosyal medya mecralarında halkı yanıltıcı amaçlı paylaşımlar oldu. Bunlar doğru değil. Hakimlerin neler yapacağını bunlarla paylaşması mümkün değil. Bu paylaşımlar dezenformasyon amaçlıdır. Bu paylaşımların ekonomiye zarar verme durumu olabilir. Önden bir takım açıklamalar yapmak doğru değil. Böyle bir paylaşım olursa savcılıklar devreye giriyor" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç: 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil
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Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Tunç: 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Abdurrahmanali Copur:
    biz idam beklerken bunlar ne yapıyor 22 13 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    söz.hakkin yok ki senin. galaksi lideri ne derse o olur. 29 3 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Rakam 54 binmi yani 20 5 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    55 bin değil 65 bin kişi inşallah tahliye olacak af geliyor 9 7 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    100 bin demekki 8 3 Yanıtla
  • Szka788304:
    kımılın müritleri kurguluyor hayal ediyor uyduruyor söylüyor dezenformasyon la mücadele merkezi kuruldu yalan ve iftiralarla karşı bunlar hem yolsuz hem hırsız hem iftiracı 7 3 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    af yok düzenleme var bikmadinizmi milletle dalga gecmekten 4 2 Yanıtla
  • Sk 06:
    bunlar hain kimler affedildi 1 4 Yanıtla
  • aragorn:
    madde bağımlıları ve katilleri umarım bu kapsama almassınız yoksa çarşı karışır 3 0 Yanıtla
  • suna genç:
    Yahu eğer doğru değilse bunu yayanları bulun ve en ağır cezayı verin ya da doğruysa laga luga yapmayın doğrudur diyerek o kişileri salın gitsin 2 1 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    bu yalanları kim uydiriyor 54 bin kişi deseniz anlarız 1 2 Yanıtla
  • Ali Kaptan:
    Allah katında da ve Dünyada da biz size şahidiz iktidar olarak kimseyi afetmediginizi ve afetmeyeceginizi biliyoruz, suçsuz sebepsiz yere milyonlarca insan mahkeme koridorlarında perişan oldu hayatla bağlar kopmuş adete tabi kimsenin kimseden haberi yok ama nacizane fikrimi belirteyim SULH KAPİSİ bırakın çünkü şu anda mağdur edilen milyonlarca insana en ufak bir merhamet kapısını dahi açık bırakmıyorsunuz dünyayı geçtik bari öbür dünya için konuşacak iki kelimeniz olsun 1 0 Yanıtla
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