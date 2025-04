Adalet Bakanı Tunç: 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "55 bin kişi affedilecek" iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili olarak "Herhangi bir af söz konusu değil. 55 kişinin affedileceği iddiası doğru değil. Bu düzenleme ceza adaleti sistemiyle ilgili. Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var" açıklamasında bulundu.

"SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN RAHATSIZLIĞI HEPİMİZİ ÜZDÜ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde; " Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı hepimizi derinden üzdü. Önceki güne göre durumunun daha iyi olduğunu doktorlar ifade ediyorlar. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. DEM Parti ile yarın için randevulaşmıştık. Sırrı Süreyya Bey'in rahatsızlığı nedeniyle bunu erteledik. Bütün temennimiz bir an önce aramıza katılması. Uzlaşmacı kişiliği ile bu sürece olumlu katkılar veriyordu. Düne göre daha iyi olduğunu öğrenmemiz bizim için sevindirici bir gelişme.

"CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİNDE ÇALIŞMA VAR"

Kamuoyuna yansıyan düzenlemeler var. Trafik cezaları ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın bir çalışması var. Trafikte yok kesme, şehir eşkıyası dediğimiz unsurlara yönelik yargı paketinde düzenlemeler olacak. Tutuklama tedbirinden dolayı tepki çeken olaylar. Herhangi af söz konusu değil, gündemimizde söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil.

Covid izni vardı. 2023'ün 31 Temmuz'unda sona ermişti. Covid zamanında 3 yıl boyunca açıktaki hükümlüler 3 yıl süre ile izne gönderilmişti. Kapalıdaki hükümlülerde 3 erken açık cezaevine çıkarak sağlık riskini ortadan kaldıran düzenlemeyi Meclis'imiz yapmıştı. 31 Temmuz 2023 tarihi itibari ile kararları kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar bundan yararlanabildi. Bu tarihten önce suç işleyen, yargılaması uzun sürdüğü için bundan yararlanamadığını ifade eden vatandaşlar var. Bu kişilerin talebi ile ilgili bir durum söz konusu. Milletvekillerimiz bu talepleri değerlendirecek biz çözüme yönelik bir taslağı onlara arz edeceğiz" dedi.

CHP'YE KAYYUM ATANACAK İDDİASI

CHP'ye başlatılan kurultay soruşturmasına ilişkin konuşan Bakan Tunç, "Dün akşam sosyal medya mecralarında halkı yanıltıcı amaçlı paylaşımlar oldu. Bunlar doğru değil. Hakimlerin neler yapacağını bunlarla paylaşması mümkün değil. Bu paylaşımlar dezenformasyon amaçlıdır. Bu paylaşımların ekonomiye zarar verme durumu olabilir. Önden bir takım açıklamalar yapmak doğru değil. Böyle bir paylaşım olursa savcılıklar devreye giriyor" ifadelerini kullandı.