Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz - Son Dakika
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Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz

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MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temas olmalı" çağrısının ardından DEM Parti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için bakanlığa yazılı başvuruda bulunmuştu. Bugün açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

27.11.2024 11:49
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin dün gerçekleşen grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı yineledi.

BAHÇELİ: 22 EKİM TARİHİNDE NE DEDİYSEK ONUN ARKASINDAYIZ

Bahçeli "Kürdü Türk'ten ayırmak dünyayı güneş sisteminden ayırmak kadar imkansız ve deli saçmasıdır. Geleceğimiz birdir, el ele verip gönüllerimizi yoğurarak terörü gündemimizden tamamıyla çıkarmalıyız. Kandil'de demlenenler bir karar vermeli. Bölücü örgütlerden yana mı yoksa kader ortaklığından yana mısınız? MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim tarihinde ne dediysek onun arkasındayız. İmralı ile DEM grubu arasındaki yüz yüze teması olmalıdır" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

MHP lideri Bahçeli'nin "İmralı ile yüz yüze temas olmalı" çağrısına DEM Parti'den yanıt gecikmedi. Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Bugün de konuşuldu bizden önce MHP grubunda. Ama emin olun biz hazırlıklarımızı yapmıştık.

"BUGÜN ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURACAĞIZ"

Demek ki çözüme dönük akıl bazen aynı işliyor. Biz Tülay eşbaşkanımızla birlikte İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuracağız" ifadelerini kullandı.

YAZILI BAŞVURUDA BULUNDULAR

Öte yandan parti grubundaki bu sözlerin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulundu.

BAKAN TUNÇ: DİLEKÇEYİ VERDİLER, KONUYU DEĞERLENDİRİYORUZ

Bugün gazetecilerin gündemle ilgili sorularına yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin ses getiren başvurusuyla ilgili de konuştu. Tunç "DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz

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Son Dakika Güncel Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Mustafa Sagdic:
    aynisini Chp yapsaydi ne derlerdi ak makarnalar. 51 6 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş:
    vatan hainleri 40 11 Yanıtla
  • Tuncay null:
    Neyin degerlendirmesi terorun degerlendirmesimi olur Ulkemizde buyuk bir oyun oynaniyor Allah yardimcimiz olsun 44 5 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    yazıklar olsun.... 37 8 Yanıtla
  • Derviş Altuner:
    Yaptığınız işin taaa 31 9 Yanıtla
  • Derviş Altuner:
    Yazıklar olsun 30 8 Yanıtla
  • sezai duran:
    Hadi uygun değil de yemez. 32 5 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    Türkiye nin geldiği terör de başarısı terörün siyaseti olur mu dan idamlık kişinin meclise davetine evrildi ne acı bir durum vergilerimizle Maaş alan ülkenin parçalanması icim uğraşıyor 28 7 Yanıtla
  • Behzat:
    inşallah bu akan kan bir an önce Durur. 28 4 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    Kime güveneceğimizi şaşırdık. En iyisi hiçbirine güvenmemek :) 26 2 Yanıtla
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