DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Adalet Bakanlığı'nda ziyaret etti.

Heyet üyesi Pervin Buldan görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Önemli bir ziyaret oldu. Sürecin geldiği aşamaları hukuki ve siyasal anlamda hem de bundan sonra süreç açısından gidilmesi gereken yol anlamında genel bir değerlendirme yaptık. Komisyon aşamasına girdiğimiz bu süreçte sayın Bakan'ın da önemli bir görevi olacağı görüşünü taşıyoruz. Kendisi de her türlü desteği sunacağını, görev üstleneceğini ifade etti. Olumlu bir görüşme oldu. Birazdan sayın Davutoğlu ile görüşmek üzere Gelecek Partisi'ne gideceğiz." dedi.

Mithat Sancar ise "Hukuki zemin bu aşamada çok önem taşıyor. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için Adalet Bakanlığı özel bir konumda duruyor. Çok fazla çalışma yapılacak bundan sonraki süreçte. Bakanlık ile istişare çok önemli. Sayın Bakan da ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini açık bir şekilde söyledi" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Bir gazetecinin, DEM Parti'nin HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği tahliye talebine ilişkin sorduğu bir soruya Pervin Buldan, "Her konu konuşuldu. Detay vermeyeceğiz, soru da almayacağız. Sorabileceğiniz hemen hemen bütün konular şu an konuşuldu" yanıtını verdi.

"YENİ AŞAMA KOMİSYON AŞAMASI"

Terör örgütü PKK'nin silah bırakma törenine ilişkin bir gazetecinin ileriki aşamaları sorması üzerine Buldan, "Aşama aşama gidilecek. Yeni aşama komisyon aşaması. Biz her aşamayı kamuoyuna sizlerin aracılığı ile paylaşıyoruz" şeklinde konuştu. Silah bırakan terör örgütü üyelerinin 'siyasete katılma' talebine ise heyet, "Komisyon aşamasında her şey tartışılacak arkadaşlar" dedi.

İMRALI ŞARTLARI

Abdullah Öcalan'ın cezaevi şartlarına ilişkin ise Mithat Sancar, şunları söyledi:

"Komisyon kurulduktan sonra bütün bu konular komisyon gündemine gelecek, komisyon bu amaçla kuruluyor. Bütün bu konular komisyonda açıkça müzakere edilecek ve kamuoyunun da bilgisi dahilinde olacak. O yüzden şu anda beyanda bulunmamız doğru değil. Komisyon bütün bu konuları parlamento zemininde ele almak için kuruluyoruz. Umuyoruz ki en yakın zamanda kurulacak. İlk toplantının bu hafta içerisinde olacak diye bir bilgi aldık."