Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı

Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı
29.06.2025 10:51
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı. Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle tedbiren boşaltılırken, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledildi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 2 günde 150 yangına müdahale edilirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınlarla ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bilecik'teki Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun yangınlar nedeniyle tedbiren boşaltıldığını aktaran Bakan Tunç "1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledildi" dedi.

BAKAN TUNÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır.

"CEZA İNFAZ KURUMLARIMIZDA HERHANGİ BİR TEHLİKE BULUNMAMAKTADIR"

Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. #YeşilVatan'ımızı korumak için fedakârca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz."

Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

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Son Dakika Güncel Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Gelmez:
    mal gibi beslemeyin ASIN HEPSİNİ 20 1 Yanıtla
  • selami inel:
    kesin CHP lidir?????? 1 10 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bana develt simdi lazim.. agaca, cocuga mazluma, elden ayaktan dusmus yasliya, hayvana dokunana dokunacak devlet lazim. 10 0 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Ölmüşüzde Ağlayanımız Yok... Toplumds Cahiller Varsa Ne Gelir Elden... SİZ HALA SİYASET DERDİNDENİSİNİZ????? 7 0 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    Bu yangını kim çıkardıysa en ağır cezayı veri bir daha ceza evinde çıkmasın çıkarsa tekrar yakar ormanı artık keskin ve ağır cezalar verin adamcılıktan yandaşcılıktan vaz geçin yeter artık 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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